Tras las huellas de León: visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civil

Día 1: el papa llega a Madrid León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas y ha sido recibido en el Palacio Real

El papamóvil ha esperado a León XIV durante casi una hora en el aparcamiento de Torrespaña donde el pontífice ha llegado desde la Nunciatura de camino al Movistar Arena. SANTI RIESCO

Es domingo pero esta mañana no hay churros. La misa de Corpus Christi en Cibeles acoge peregrinos de toda España desde las cinco de la madrugada. Empezará a las 10:00. Con el café urgente de la mañana -sin churros, insisto- envío los primeros mensajes a los "corresponsales" de este diario a modo de carrusel. En vez de minuto y resultado les pido ubicación y foto.

El director del programa Pueblo de Dios, el periodista y sacerdote Antonio Montero, me confirma que va a concelebrar con otro millar de curas junto al papa Prevost. Mi amigo Luis, profesor de Religión en Zamora, me manda foto y me dice que está listo para contármelo todo, que sólo tengo que pedir.

Elena Butrón, organizadora de un viaje desde Chiclana de la Frontera con agustinos recoletos de un colegio, una parroquia y nueve monjas de clausura, me confirma que están ya ubicados pero que apenas ven el altar, que seguirán la eucaristía a través de una pantalla.

Grupo de agustinos recoletos procedentes de Chiclana de la Frontera, Cádiz, en la misa de Cibeles. ELENA BUTRÓN

Mi madre me llama para contarme que en su parroquia, la de San Camilo de Lelis en la Ciudad de los Ángeles, no hay misas esta mañana de domingo. "Voy a tener que ir a la de siete", me dice entre resignada y satisfecha cuanto le comento que es porque la mayoría están en Cibeles, acompañando al papa. Mi compañero Rodrigo García Melero se va a la calle y trae esta maravilla de artículo con historias como las de los referidos chiclaneros.

Envío un mensaje a un párroco amigo de Usera y me contesta con un audio: "Estoy de guardia para todas las parroquias de la zona y en la mía tenemos primeras comuniones. El mundo sigue aunque esté aquí el obispo de Roma", bromea este cura ligado a la creación de huertos urbanos y espacios comunitarios en la capital. Y le comento que en su antigua parroquia, en Santa Bibiana, han puesto un cartel gigantesco en la fachada.

Pancarta en la fachada de la antigua parroquia de Santa Bibiana, en Villaverde Alto, con una frase de León XIV sobre los colores del Vaticano. SANTI RIESCO

Desde León, otro sacerdote, me cuenta que ni se le pasa por la cabeza venir a Madrid porque son las fiestas de varias de sus parroquias rurales. Pero puntualiza: "Yo he participado en muchos eventos multitudinarios con papas, ahora les toca a otros".

Con todo y con eso, la organización de la visita del papa cifra en 1,5 millones de personas asistiendo a la misa de Corpus Christi. La delegación de Gobierno dice que han sido entre 1,1 y 1,2 millones. Los Scouts de Madrid me mandan algunas fotos de su trabajo como voluntarios en la organización de la visita del papa.

Grupo de jóvenes voluntarios de Scouts de Madrid antes de la Vigilia en la Plaza de Lima. SILVIA MORENO

Yo iba a ir a Cibeles para contarlo en RTVE Noticias pero mis responsables me pidieron -poco antes de irme a dormir- que viniera el domingo a Torrespaña. No me podían dar más detalles. Cumplo órdenes y cubro el evento desde la redacción.

Después de publicar me convocan a una reunión. Están los responsables de la redacción y me comunican que es probable que el papa haga una parada técnica en Torrespaña por motivos de seguridad.

Al parecer van a traer el papamóvil para que, seguidamente, venga el pontífice desde Nunciatura en un coche cerrado con el objeto de cambiar de vehículo y poder saludar a los madrileños de camino al encuentro del Movistar Arena. Lo que en Madrid seguimos llamando el Palacio de los Deportes.

Los nervios afloran inmediatamente. Organizamos lo que llamamos "entrada para el minuto a minuto" que no es otra cosa que una breve noticia con dos o tres párrafos y un titular directo donde informemos que el papamóvil está en el Pirulí.