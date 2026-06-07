Tras las huellas de León: visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civil
Es domingo pero esta mañana no hay churros. La misa de Corpus Christi en Cibeles acoge peregrinos de toda España desde las cinco de la madrugada. Empezará a las 10:00. Con el café urgente de la mañana -sin churros, insisto- envío los primeros mensajes a los "corresponsales" de este diario a modo de carrusel. En vez de minuto y resultado les pido ubicación y foto.
El director del programa Pueblo de Dios, el periodista y sacerdote Antonio Montero, me confirma que va a concelebrar con otro millar de curas junto al papa Prevost. Mi amigo Luis, profesor de Religión en Zamora, me manda foto y me dice que está listo para contármelo todo, que sólo tengo que pedir.
Elena Butrón, organizadora de un viaje desde Chiclana de la Frontera con agustinos recoletos de un colegio, una parroquia y nueve monjas de clausura, me confirma que están ya ubicados pero que apenas ven el altar, que seguirán la eucaristía a través de una pantalla.
Mi madre me llama para contarme que en su parroquia, la de San Camilo de Lelis en la Ciudad de los Ángeles, no hay misas esta mañana de domingo. "Voy a tener que ir a la de siete", me dice entre resignada y satisfecha cuanto le comento que es porque la mayoría están en Cibeles, acompañando al papa. Mi compañero Rodrigo García Melero se va a la calle y trae esta maravilla de artículo con historias como las de los referidos chiclaneros.
Envío un mensaje a un párroco amigo de Usera y me contesta con un audio: "Estoy de guardia para todas las parroquias de la zona y en la mía tenemos primeras comuniones. El mundo sigue aunque esté aquí el obispo de Roma", bromea este cura ligado a la creación de huertos urbanos y espacios comunitarios en la capital. Y le comento que en su antigua parroquia, en Santa Bibiana, han puesto un cartel gigantesco en la fachada.
Desde León, otro sacerdote, me cuenta que ni se le pasa por la cabeza venir a Madrid porque son las fiestas de varias de sus parroquias rurales. Pero puntualiza: "Yo he participado en muchos eventos multitudinarios con papas, ahora les toca a otros".
Con todo y con eso, la organización de la visita del papa cifra en 1,5 millones de personas asistiendo a la misa de Corpus Christi. La delegación de Gobierno dice que han sido entre 1,1 y 1,2 millones. Los Scouts de Madrid me mandan algunas fotos de su trabajo como voluntarios en la organización de la visita del papa.
Yo iba a ir a Cibeles para contarlo en RTVE Noticias pero mis responsables me pidieron -poco antes de irme a dormir- que viniera el domingo a Torrespaña. No me podían dar más detalles. Cumplo órdenes y cubro el evento desde la redacción.
Después de publicar me convocan a una reunión. Están los responsables de la redacción y me comunican que es probable que el papa haga una parada técnica en Torrespaña por motivos de seguridad.
Al parecer van a traer el papamóvil para que, seguidamente, venga el pontífice desde Nunciatura en un coche cerrado con el objeto de cambiar de vehículo y poder saludar a los madrileños de camino al encuentro del Movistar Arena. Lo que en Madrid seguimos llamando el Palacio de los Deportes.
Los nervios afloran inmediatamente. Organizamos lo que llamamos "entrada para el minuto a minuto" que no es otra cosa que una breve noticia con dos o tres párrafos y un titular directo donde informemos que el papamóvil está en el Pirulí.
Un secreto bien guardado
No podemos comunicarlo hasta que nos den la orden desde la dirección de informativos siguiendo indicaciones de la seguridad del papa. Lo dejamos preparado. También redactamos una segunda pieza o artículo pensando en que Robert Prevost realmente venga a Torrespaña y se confirme el cambio de coche en nuestras instalaciones.
Desde las cuatro de la tarde espero en la entrada que me han indicado. Hace muchísimo calor. Hablo con la compañera de la garita. Parece que sí, que va a venir. Y viene. Cada vez somos más los compañeros que nos vamos acercando al papamóvil para fotografiarlo.
Poco a poco se va organizando un dispositivo para entrar en directo y montar distintas piezas para los informativos de TVE, el Canal 24 horas y nuestra web RTVE Noticias.
Cuando se va el papamóvil subo a la redacción, olvido el cansancio del día y afino la pieza que habíamos dejado hilvanada con ayuda de Ana Bravo, la jefa de Sociedad que tenía todo perfectamente organizado. Este es el resultado.
Justo el domingo que no he podido seguir al papa en Cibeles sobre el terreno ni acercarme a la Nunciatura donde se ha reunido con la familia agustiniana es León XIV el que viene a vernos. No hay casualidades.
Desde el Movistar Arena me manda un selfie el experto en sectas, Luis Santamaría del Río, y me comenta que está a punto de entrar, que luego me cuenta. Le digo que no podré acercarme mientras mi compañera, María Menéndez, me comenta alguna de las intervenciones embargadas que el papa leerá esta tarde en su discurso ante el mundo de la cultura, la empresa y el deporte.
Me subo a la moto pensando en cómo contar en este diario que hoy no he ido tras las huellas de León, que hoy he seguido su gran misa desde la redacción, a través de las televisiones, los teletipos, las notas de prensa y la escucha intermitente de distintas emisoras de radio.
Pienso en que tengo que leer la crónica de María sobre el encuentro del papa con la sociedad civil antes de ponerme a teclear estas líneas. Y me encuentro la M30 absolutamente atascada. Un domingo. A las 20:00 de la tarde.
Mañana el papa se encontrará con el Presidente, hablará en el Parlamento, visitará la sede de Conferencia Episcopal, rezará ante la Almudena y se encontrará en el Bernabéu con los católicos militantes de las tres diócesis madrileñas: Getafe, Madrid y Alcalá.
Ya va siendo hora de descansar. No hace falta que te recuerde mi compromiso contigo. Mañana tengo que seguir de nuevo sus pasos para contarte en RTVE.es lo que no se ve en ni se escucha en otros medios. Ya sabes, lo que sólo podrás leer aquí, en RTVE Noticias. Tras las huellas de León.