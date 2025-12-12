Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Trump, "extremadamente frustrado" por el curso de las negociaciones
- Zelenski se abre a decidir en una votación la cesión de los territorios anexionados por Rusia
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.385 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski dice que los rusos no aceptarán un alto el fuego si no se firma un acuerdo de paz
- El jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido el jueves a sus aliados a intensificar sus esfuerzos de defensa para evitar una guerra librada por Rusia
- La UE avanza para congelar indefinidamente activos rusos, clave para usarlos en Ucrania
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
0:05
Trump, "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano
La Casa Blanca ha asegurado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano en el marco de las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.
"Quiere acciones", ha afirmado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa. "El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra y está harto de tener reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más conversaciones", ha indicado, agregando que Washington desea cuanto antes poner fin a las hostilidades.
00::01
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.385 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este jueves.