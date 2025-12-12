Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Trump, "extremadamente frustrado" por el curso de las negociaciones

0:05

Trump, "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano

La Casa Blanca ha asegurado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano en el marco de las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

"Quiere acciones", ha afirmado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa. "El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra y está harto de tener reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más conversaciones", ha indicado, agregando que Washington desea cuanto antes poner fin a las hostilidades.