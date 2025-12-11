Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Trump dice que Zelenski "tiene que ser realista" en sus peticiones para un acuerdo con Rusia
- Macron, Starmer y Merz hablan con Trump sobre Ucrania y elogian sus "esfuerzos" para una paz justa
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.384 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski habla con Bessent, Kushner y el CEO de BlackRock de la reconstrucción de Ucrania
- Rusia lanza un gran ataque mecanizado en Pokrovsk, según Kiev
- Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército durante 2025
- Polonia negocia transferir varios cazas Mig-29 a Ucrania a cambio de tecnología y drones
- Trump cree que es "el momento" de celebrar elecciones en Ucrania
- Zelenski promete convocar elecciones si se dan las medidas de seguridad
- Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Zaporiyia
11:22
Putin se reunirá con el presidente turco, Erdogan, en Turkmenistán el viernes, según el Kremlin.
9:26
Ucrania informa de un ataque a la plataforma de extracción de crudo de Lukoil en el mar Caspio
El centro de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha atacado con drones de larga distancia una plataforma de extracción de crudo y gas del gigante petrolero ruso Lukoil en el mar Caspio, según han dicho fuentes del propio SBU a los medios públicos ucranianos.
“Se han registrado al menos cuatro impactos en la plataforma marina”, dijo una de las fuentes a la agencia de noticias Ukrinform. “A consecuencia del ataque se detuvo el procesamiento de petróleo y gas en más de veinte pozos”, ha agregado.
Según la televisión pública ucraniana, Suspilne, es la primera vez que Ucrania ataca intereses rusos en el Caspio, un mar interior que baña las costas de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turkmenistán.
La llamada plataforma de Filanovski es una de las más productivas entre las que opera Rusia.
8:44
Steven Seagal anuncia el estreno de un documental sobre la guerra en Ucrania
El actor estadounidense Steven Seagal, que también ostenta la ciudadanía rusa, ha anunciado que a más tardar en dos meses estrenará a nivel internacional un documental dedicado a la campaña militar de Rusia en Ucrania. "Continúo trabajando, confío en terminar pronto este magnífico documental titulado 'En nombre de la justicia'. Tengo previsto presentarlo a gran escala y nivel mundial dentro de seis u ocho semanas", ha afirmado a la agencia rusa TASS.
Seagal, de 73 años y republicano declarado, es un gran admirador del presidente ruso, Vladímir Putin, quien le entregó el pasaporte ruso en noviembre de 2016 y después le nombró enviado especial para las relaciones culturales con EE.UU..
Seagal ha viajado a la anexada Crimea, aunque Estados Unidos considera que la península es territorio ucraniano. Los abuelos del actor por parte paterna son judíos originarios de San Petersburgo, patria chica del presidente ruso, y, de hecho, cambiaron el apellido Siegelman por el de Seagal, y también tiene raíces en Bielorrusia y Ucrania (EFE).
8:17
Kiev habla este jueves sobre seguridad con Europa tras responder a Trump sobre su plan
La administración del presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantendrá este jueves nuevos contactos con la llamada Coalición de los Voluntarios —liderada por los socios europeos de Kiev dispuestos a contribuir a su seguridad tras la guerra—, después de que diera a última hora del miércoles respuesta al plan de paz que propone el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto.
"Para mañana", ha dicho Zelenski en su discurso diario a la nación de este miércoles por la noche según recoge EFE, “preparamos una reunión de la Coalición de los Voluntarios, más de 30 países trabajan con Ucrania para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire”.
Según la publicación estadounidense Axios, Ucrania respondió el miércoles a la propuesta de paz de 20 puntos que promueve la administración de Trump tras las revisiones hechas en diversos encuentros con separado de sus emisarios con ucranianos y rusos a un documento inicial que contenía 28 puntos y recogía varias exigencias de máximos del Kremlin.
Zelenski también ha adelantado en su último discurso a la nación que mantendrá la semana que viene nuevas reuniones bilerales con socios europeos para seguir dando forma a los documentos que han de definir los pasos para terminar la guerra y reforzar a Kiev tras el conflicto.
7:50
Más de 280 drones derribados tras el segundo mayor ataque de Ucrania, según Rusia
Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos, el segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa desde marzo pasado, cuando lanzaron 337 artefactos en una noche, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 287 drones ucranianos de ala fija", ha señalado en Telegram el mando castrense ruso.
La región rusa más afectada ha sido Briansk, donde fueron derribados 118 drones. En la región de Kaluga, a 200 kilómetros al sur de la capital rusa, fueron neutralizados 40 drones, el mismo número que en la región de Moscú, donde los ataques obligaron a interrumpir el trabajo de cuatro aeropuertos y desviar cerca de 140 vuelos.
Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, 32 de los artefactos aéreos derribados se dirigían a la capital. En la región de Tula, conocida por sus empresas dedicadas a la fabricación de armas, fueron aniquilados 27 drones, mientras que en Nóvgorod fueron derribados 19. En la ciudad Veliki Nóvgorod, los drones habrían alcanzado la fábrica de fertilizantes minerales Akron, según informaron los canales de Telegram Shot y Astra.
También han sido atacadas la región de Yaroslavl (11), Lípetsk (10), Smolensk (6), Kursk (5), Oriol (5), Voronezh (4) y Riazán (2). La agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia informó de interrupciones del servicio de los aeropuertos en las ciudades rusas de Ivánovo, Tambov, Yarloslavl, Vladikavkaz, Grozni, Matas, Majachkalá y Kaluga.
6:29
Rusia acusa a Ucrania de intentar introducir "condiciones inaceptables" para Moscú en la propuesta de paz
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado este miércoles que Ucrania pretende incluir "condiciones inaceptables" para Moscú en la propuesta de paz mediada por Trump para lograr su "objetivo principal", que sería poder acusar al Kremlin de interrumpir las negociaciones, según un alto cargo de la cartera.
"Kiev quiere reescribir al máximo los términos propuestos por Trump", ha afirmado el embajador en misión especial del Ministerio de Exteriores Ruso, Rodion Miroshnik, en declaraciones al diario Izvestia.
"Se trata de una táctica dilatoria y de un farol", ha alegado. Al hilo, ha argumentado que, "en esencia, (Ucrania) busca lograr condiciones inaceptables para Rusia, de modo que el siguiente paso sea simplemente acusarla de interrumpir las negociaciones; ese es el objetivo principal", ha agregado.
3:50
Las defensas aéreas rusas derribaron 15 drones con destino a Moscú por la noche, según el alcalde
Las defensas aéreas rusas derribaron 15 drones que se dirigían a Moscú este miércoles por la noche y la noche anterior, según ha informado el alcalde de la ciudad.
Sergei Sobyanin, en su canal de Telegram, ha señalado que los drones fueron derribados en poco más de tres horas. Un dron fue derribado por la tarde. Sobyanin ha afirmado que se enviaron equipos de emergencia para examinar los escombros en tierra. No ha indicado daños ni heridos.
0:51
Podcast 'Diario de Ucrania': Las causas geográficas de la guerra de Ucrania: "Rusia busca una zona de protección al oeste y más accesos al océano"
Rusia es el país más grande del mundo. Un territorio vastísimo de 17 millones de kilómetros cuadrados y sin montañas al oeste. Una vulnerabilidad geográfica histórica que, según el periodista británico Tim Marshall, es una de las razones que explican por qué Vladímir Putin decidió invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. En este nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' analizamos las claves geográficas de la guerra con el autor del libro 'Prisioneros de la geografía', que acaba de reeditar la editorial Península.
0:21
Trump dice que Zelenski "tiene que ser realista" en sus peticiones para un acuerdo con Rusia
El republicano ha manifestado también tras la llamada telefónica que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "tiene que ser realista", en el marco de las negociaciones para un acuerdo con Rusia que ponga fin a la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.
"Tiene que ser realista. Y me pregunto cuándo tiempo se necesitará para que se celebren elecciones", ha dicho desde la Casa Blanca, desde donde ha alegado que el 82% de la población ucraniana está "exigiendo que se llegue a un acuerdo" porque están "perdiendo miles y miles de personas cada semana".
El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que su Administración está "dedicando mucho tiempo y esfuerzo" en estas conversaciones porque quiere "que esto pare". "Están sucediendo muchas cosas ahora mismo. Mucha gente dice que está más cerca que nunca (...) Creo que lo resolveremos en muy poco tiempo", ha dicho una vez más.
0:05
Trump: Macron, Merz y Starmer son buenos amigos míos y hablamos con firmeza sobre Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer, son "muy buenos líderes" y "buenos amigos" suyos, después de las conversaciones mantenidas entre los dirigentes sobre las negociaciones de paz en Ucrania.
"Son todos muy buenos líderes, muy buenos amigos míos. Hablamos de Ucrania con mucha firmeza. Veremos qué pasa. Estábamos esperando respuestas antes de avanzar", ha explicado el mandatario durante una mesa redonda en la Casa Blanca.
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.384 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este miércoles.