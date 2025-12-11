Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Trump dice que Zelenski "tiene que ser realista" en sus peticiones para un acuerdo con Rusia

9:26

Ucrania informa de un ataque a la plataforma de extracción de crudo de Lukoil en el mar Caspio



El centro de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha atacado con drones de larga distancia una plataforma de extracción de crudo y gas del gigante petrolero ruso Lukoil en el mar Caspio, según han dicho fuentes del propio SBU a los medios públicos ucranianos.

“Se han registrado al menos cuatro impactos en la plataforma marina”, dijo una de las fuentes a la agencia de noticias Ukrinform. “A consecuencia del ataque se detuvo el procesamiento de petróleo y gas en más de veinte pozos”, ha agregado.

Según la televisión pública ucraniana, Suspilne, es la primera vez que Ucrania ataca intereses rusos en el Caspio, un mar interior que baña las costas de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turkmenistán.

La llamada plataforma de Filanovski es una de las más productivas entre las que opera Rusia.