La tensión en Ucrania ha provocado un movimiento de tropas y medios militares sin precedentes en Europa en las últimas décadas, que hace temer incluso un enfrentamiento armado. La importancia de la apuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, ha puesto más de manifiesto, si cabe, la importancia estratégica que Moscú otorga a su vecino.

Para los actuales gobernantes rusos, la posible entrada de Ucrania en OTAN es una de las "líneas rojas" que no se deben cruzar. Algunas de las claves que lo explican se encuentran, como suele ocurrir, en la historia y en la geografía.

Ucrania, la "frontera" de Rusia

Para Putin y para muchos rusos, Ucrania es la cuna de la cultura eslava, un país con el que mantienen lazos lingüísticos y religiosos. El reino de la Rus de Kiev (siglos IX-XIII) agrupó a las tribus eslavas hasta que fue conquistado por los mongoles. Ya en época moderna, el territorio de lo que hoy es Ucrania estuvo dividido entre el Imperio Ruso y el Austro-Húngaro y no es hasta la Revolución Rusa (1917) y el final de la guerra civil posterior que aparece Ucrania como tal, como una de las repúblicas soviéticas que conforman la URSS y que, tras la caída del gigante soviético en 1991, se proclamó independiente.

Para Rusia, Ucrania ha sido siempre territorio fronterizo. "El territorio ruso es muy vulnerable. Salvo por el invierno, es relativamente fácil de atacar, e históricamente ha sido invadido de este a oeste por mongoles, franceses, alemanes", explica a RTVE.es María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense (UCM). "Por eso siempre ha considerado la necesidad de tener un escudo protector alrededor. Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso o Asia Central tenían esa función: proteger al corazón de Rusia".

“Rusia siempre ha considerado la necesidad de tener un escudo protector alrededor“

La geografía explica también que Rusia anexionara en 2014 la península de Crimea, sede de su flota del Mar Negro, que pertenecía a Rusia hasta que Nikita Jruschchov la cedió a Ucrania en 1954. "Rusia podía perder Ucrania, pero no iba a perder Crimea porque su flota naval, su salida al Mediterráneo estaba allí. No pudo sorprender a nadie, no iba a perderlo nunca", apostilla Pérez del Pozo. La profesora cita el antecedente de la independencia de Kosovo de Serbia, permitida por la UE.

Ucrania es también uno de los territorios por los que circulan los hidrocarburos que Rusia vende al exterior.

En sus documentos estratégicos, subraya la profesora Pérez del Pozo, Moscú siempre ha declarado que la prioridad de su política exterior es lo que llama "el extranjero próximo", los territorios que pertenecieron a la URSS, con excepción de las repúblicas bálticas, que da por perdidas. "Al resto, Rusia hoy lo considera su patio trasero, su área de influencia fundamental", remacha la profesora. Su influencia en su área cercana es lo que da Rusia su estatus de gran potencia, que ha conservado desde su nacimiento.