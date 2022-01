La OTAN ha informado este lunes de que sus fuerzas se están poniendo "en estado de alerta" ante el incremento de la tensión en Ucrania y ha anunciado que está enviando más aviones y barcos a su flanco oriental para "mejorar la disuasión y la defensa" en la zona.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha advertido de que mientras la organización "espera que ocurra lo mejor", también está preparándose "para lo peor", y ha subrayado que el despliegue de las fuerzas es "proporcional". "No estamos amenazando a Rusia", ha recalcado. De hecho, Estados Unidos ha anunciado este lunes que tiene a 8.500 soldados movilizados y "listos" para desplegarse en el este de Europa.

El movimiento de la OTAN ha generado malestar en el Gobierno ruso, que ha acusado a Estados Unidos y a sus aliados de aumentar las tensiones tras anunciar sus planes de desplegar las fuerzas de la OTAN en Europa del Este y la decisión de evacuar a sus diplomáticos en Ucrania. "La escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la OTAN", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Mientras, Ucrania dice que "no hay motivos para el pánico", según ha declarado su presidente, Volodímir Zelenski.

El secretario general de la Alianza ha indicado que también está considerando aumentar "aún más nuestra presencia en la zona oriental". Además, ha subrayado que la OTAN "no va a comprometer sus principios básicos". "Cada país puede elegir sus propias alianzas y las puertas de la OTAN siguen abiertas ", ha añadido.

EE.UU. pone en alerta a 8.500 soldados

Al despliegue de la OTAN se suma el anuncio del Pentágono, que ha movilizado a 8.500 soldados ante la tensión en Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, ha señalado que este movimiento, funtamentalmente de tropas terrestres, estará listo si Rusia decide avanzar hacia Ucrania.

"No las estamos desplegando ahora, no estamos diciendo que la diplomacia ha muerto", ha asegurado. Estas tropas se desplegarían en países del este y solo se trasladarían si la OTAN así lo activa. Con todo, Washington no descarta un despliegue "unilateral" fuera de la Alianza.