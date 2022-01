La vía diplomática para solucionar la crisis de Ucrania sigue abierta después de la reunión que mantuvieron este viernes en Ginebra el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. El jefe de la diplomacia estadounidense se ha mostrado dispuesto a estudiar las preocupaciones en asuntos de seguridad mostradas por Rusia siempre que haya reciprocidad.

Los expertos creen que las propuestas de Moscú de que Ucrania nunca sea miembro de la OTAN y la retirada de fuerzas de otros países de las fronteras con Rusia son "imposibles de cumplir" porque la Alianza Atlántica "no puede decir que no va a aceptar" a Kiev.

Por su parte, la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, afirma que la reacción de España, que ha enviado dos buques de la Armada al Mar Negro y que ha ofrecido también desplazar aviones a Bulgaria, es "solidaria y de un buen aliado".

Por su parte, Blinken se ha referido a las conversaciones con su homólogo ruso como “francas y útiles” y ha comunicado a Moscú que, si no tiene la intención de invadir a Ucrania, debería demostrarlo retirando las más de 100.000 tropas desplegadas en la frontera. El jefe de la diplomacia estadounidense también ha dicho que Washington está dispuesto a buscar respuestas a las preocupaciones de Rusia siempre que haya reciprocidad y ha dejado claro que el encuentro no se trata de una negociación, sino un intercambio de ideas .

“Lo que está pidiendo Rusia es algo que nadie le puede garantizar y es que la OTAN no se amplíe, (…) que se intervenga en los asuntos internos de Ucrania y que Ucrania no pueda ejercer su política exterior ”, recalca Priego.

Milosevich califica estas exigencias de Rusia como “imposibles de cumplir” . “La OTAN no puede decir que no va a aceptar a Ucrania porque va en contra del artículo 10 de la Alianza Atlántica. Por tanto, eso es imposible de conceder a Rusia”, detalla.

La relación de Ucrania con la OTAN y la actitud de la UE

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha recalcado que los aliados están acelerando su apoyo a Kiev y estudiando la posibilidad de imponer sanciones contra Moscú si decide agredir militarmente a Ucrania, así como “incrementando los despliegues de tropas de la OTAN en la parte Este de la Alianza”.

Alberto Priego explica que la OTAN “lleva muchos años llevando a cabo una labor en Ucrania de acercamiento, adiestramiento, tiene centros de adiestramiento de fuerzas”. “El nivel de cooperación de Ucrania y la OTAN es tal que utilizan el mismo armamento, la doctrina es la misma, sus tropas son profundamente interoperables… Digamos que técnicamente, Ucrania ya es un miembro de la OTAN”, subraya.

Por su parte, la investigadora del Real Instituto Elcano no coincide totalmente con Priego y asegura que “Ucrania no es un miembro de la OTAN y, por tanto, la Alianza no va y no puede defender a Ucrania”. Sin embargo, recalca que “la OTAN va a fortalecer aún más su frontera oriental y garantizar la estabilidad y defensa de los países miembros que comparten frontera con Rusia”.

02.32 min Crisis en Ucrania: Rusia y la OTAN se movilizan en la frontera

La Unión Europea también ha amenazado a Rusia con sanciones económicas si hay una invasión de Ucrania. Además, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado en reiteradas ocasiones que la coordinación con Estados Unidos sobre la crisis ucraniana es total. “La Unión Europea y Estados Unidos permanecen unidos para enfrentar los retos a la seguridad en Europa”, manifestó Borrell.

“Borrell tuvo una actitud muy ingenua al principio con Rusia, pensando que la palabra de los rusos era fiable y luego ha tenido voluntad y ha llamado la atención sobre el expansionismo ruso, de la voluntad rusa de incorporarse territorios”, dice el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. “Ha llamado la atención, ha dicho que esto no puede seguir así y que, si sigue así, vamos a tener un problema en Europa. Digamos que ha advertido a Biden del peligro que existía”, recalca.

Milosevich asegura que la “única cosa que puede hacer” la Unión Europea es actuar dentro del marco de la OTAN, que es el marco de seguridad y defensa”. “La Unión Europea no tiene fuerza militar para contener a Rusia y la UE es una potencia normativa y comercial y, en esta situación, la única cosa que puede hacer es presionar a Rusia políticamente y económicamente”, detalla.