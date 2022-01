El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se han reunido este viernes durante aproximadamente hora y media en Ginebra, con el objetivo de reducir la tensión sobre Ucrania a través de la vía diplomática.

Al finalizar el encuentro, Lavrov ha asegurado que continuarán los contactos y que Blinken se ha comprometido a responder por escrito la próxima semana a las condiciones rusas expuestas hace ya más de quince días. Rusia quiere que la OTAN deje de extenderse hacia sus fronteras y la vuelta a la situación de 1997, lo que supondría que la Alianza cerrara la puerta a Ucrania y Georgia y la retirada de las fuerzas y armamento de varios países, entre ellos Bulgaria y Rumanía.

Nuevos contactos y respuestas por escrito

Las perspectivas eran bajas al comienzo del encuentro. Lavrov había asegurado que no esperaba ningún gran avance de las conversaciones mientras Blinken advertía de que EE.UU. apostaba por la vía diplomática pero no renunciaba a una respuesta "firme" y "rápida". Por eso, el acuerdo para nuevos contactos puede verse como un avance.

"Nos han prometido una respuesta por escrito. De una manera o de otra Ucrania seguirá figurando ahí, pero confío en que tendremos respuestas", ha declarado Lavrov en la rueda de prensa posterior a las conversaciones, que ha calificado de abiertas y útiles.

El ministro ruso ha reiterado que su país no amenaza a Ucrania y ha lamentado la "histeria" de Occidente ante una "amenaza imaginaria". "Nosotros sí tenemos preocupaciones reales porque se están entregando armas y están llegando instructores militares a Ucrania", ha añadido.

Blinken ha reconocido que la discusión ha sido "franca y sustancial", pero ha asegurado que no se trata de una "negociación", sino de un "intercambio sincero de ideas y preocupaciones".

El secretario de Estado ha considerado que hay "base común" y "varios caminos" para "ampliar la transparencia, reducir riesgos y construir confianza".

"Hemos acordado que es importante que el proceso diplomático continúe", ha dicho Blinken, y por eso compartirán "preocupaciones e ideas más en detalle y por escrito la semana que viene".

Blinken ha pedido no obstante que Moscú retire las tropas acantonadas cerca de la frontera con Ucrania porque "las acciones marcan la diferencia". Además, ha asegurado que no se cerrará la puerta de la Alianza Atlántica a ningún país y se ha comprometido también a que no se pactará con Rusia "nada sobre Ucrania sin Ucrania; nada sobre la OTAN sin la OTAN; nada sobre Europa sin Europa".