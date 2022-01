El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que si invade Ucrania "pagará por ello". Lo ha hecho en su primera rueda de prensa para dar inicio a su segundo año de mandato, en la que ha subrayado que ha sido "un año de retos, pero también de enormes progresos".

El mandatario estadounidense ha afirmado que está "satisfecho" con cómo su Administración ha hecho frente a la pandemia, aunque ha reconocido la "frustración" y el "cansancio" por la pandemia y se ha referido a la variante ómicron como un "nuevo enemigo".

Biden también admitido que el país no está tan unido como debería y no ha dudado al ser preguntado si se presentará a las elecciones de 2024 con su vicepresidente Kamala Harris: "Sí y sí", ha respondido. "Creo que está haciendo un buen trabajo", ha manifestado.

Se trata de la primera rueda de prensa del mandatario este año y la primera desde que se dirigió a los periodistas en la cumbre climática COP26 en Glasgow, en noviembre de 2021. Durante sus primeros 365 días como presidente de Estados Unidos, Biden solo ha realizado nueve ruedas de prensa, seis de ellas en solitario y otras tres acompañado de líderes mundiales, una cifra bastante reducida en comparación con las 21 de Donald Trump y las 16 de Barack Obama en sus primeros años como presidentes.

El mandatario demócrata ha subrayado además que "la idea de que la OTAN no está unida no es verdad ". "Hemos hablado con los aliados. Si Rusia invade, será un desastre para Rusia ", ha recalcado. "Los aliados impondrán restricciones que afectarán a la economía rusa", ha aseverado.

La importancia de "controlar la inflación"

La inflación, que se situó en diciembre hasta el 7%, ha sido una de las principales razones por las que la popularidad de Biden va cuesta abajo. Según los sondeos, Biden cuenta con el 42 por ciento del apoyo popular. En este sentido, el demócrata ha insistido en la importancia de "controlar la inflación".

"Vamos a hacer un trabajo fundamental para garantizar que los precios elevados no se enraícen", ha indicado Biden, quien ha considerado apropiado que la Reserva Federal "recalibre" el apoyo prestado a la economía.

Al ser preguntado sobre lo que puede lograr antes de las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en noviembre, el presidente ha asegurado que confía en que su Administración podrá promulgar "buenas partes" de su agenda. "Confío en que podemos coger gran parte de la ley Build Back Better para que se convierta en ley, y confío en que podemos hacer que el pueblo americano entienda que la gente por la que debería votar -que es la gente que va a supervisar si las elecciones son de hecho legítimas o no- no deberían ser aquellos que están siendo situado por los republicanos para decidir que van a poder cambiar el resultado de unas elecciones", ha indicado Biden, quien ha subrayado que "no se ha rendido". "No hemos terminado de votar todavía sobre lo que va a pasar con el derecho al voto", ha añadido.

El segundo año de mandato de Biden llega marcado por el inicio de la cuenta atrás para las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas temen perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Hasta entonces, Biden confía en que el optimismo reflejado en este discurso refuerce el apoyo al Partido Demócrata en un país todavía muy polarizado