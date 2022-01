Miles de empleados han comenzado a ser despedidos de sus empresas en Estados Unidos por no estar vacunados frente al coronavirus. La sentencia del Tribunal Supremo que impide a las empresas imponer la vacuna obligatoria en las plantillas, ha dado paso a otras tácticas para prescindir de los trabajadores antivacunas y muchas empresas dicen que se reservan el derecho a despedirlos.

"Usted no ha completado el proceso de verificación de las vacunas. No cumple con nuestra política y su empleo está programado para terminar el sábado 15 de enero", rezaba un correo enviado hace unos días a los empleados de Nike. La empresa anunciaba así el despido de los no vacunados.

Al gigante de ropa deportiva se ha sumado también otra empresa del sector, Columbia, quien también ha despedido a los que se niegan a vacunarse.

Y así toda una cadena de grandes compañías. Los empleados de Google que rechazan inmunizarse también van a perder su trabajo, igual que los trabajadores del banco Citygroup, el primer gran banco del país que toma esta medida, o la Cadena de televisión CNN.