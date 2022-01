El primer ministro británico, Boris Johnson, intenta defender su gestión de la pandemia como un logro para sobrevivir políticamente al escándalo por las fiestas celebradas en Downing Street en pleno confinamiento.

El pasado 12 de enero, cuando pidió perdón en el Parlamento por haber participado en una de estas fiestas (que calificó de "evento de trabajo"), Johnson alardeó de que su Gobierno había hecho posible "el proceso de vacunación más rápida de Europa" y que la economía británica era una de las del G7 que mejor se estaba recuperando.

Sin embargo, su gestión de la pandemia ha estado marcada por los vaivenes y cambios de estrategia: comenzó apostando por dejar circular el virus para lograr la inmunidad de grupo y acabó, como en la mayoría de países, con confinamientos (hasta tres) cuando la enfermedad demostró ser más grave de lo esperado y los contagios y muertes se dispararon.

La flexibilización, sin embargo, no fue acompañada por la prudencia y los casos volvieron a aumentar. El 31 de octubre, Johnson anunció un segundo confinamiento, que entró en vigor el 5 de noviembre y duró cuatro semanas.

Durante tres semanas, los ciudadanos solo pudieron salir a comprar bienes de primera necesidad, para cuidar de personas vulnerables, por razones médicas o para ir y volver del trabajo. El deporte individual al aire libre estaba permitido (no se clausuraron los parques). Los comercios no esenciales debían cerrar y se suspendieron todos los eventos sociales y reuniones de más de dos personas.

No pasó mucho tiempo antes de que Johnson tuviera que rectificar. Comenzó por pedir "distancia social", continuó con el cierre de colegios , pubs y restaurantes, y finalmente el 23 de marzo de 2020 , ante el aumento exponencial de casos, tuvo que decretar el primer confinamiento domiciliario (España lo había hecho 10 días antes ).

El plan recomendaba higiene personal y que los enfermos sintomáticos se quedaran en casa. La medidas más drásticas que preveía eran el cierre de escuelas y la limitación de grandes concentraciones de personas. Por entonces la OMS ya recomendaba la "aplicación a gran escala de medidas de salud pública no farmacológicas" , como el rastreo de casos y las cuarentenas.

El 26 de junio, la estrategia del Gobierno británico frente a la pandemia sufrió un duro golpe con la dimisión del ministro de Sanidad , Matt Hancock , tras revelarse que incumplió las normas de distancia social. Hancock, al que Johnson, según algunas filtraciones periodísticas, había tachado de "inútil", reconoció que el Ejecutivo no había acertado "en todas las decisiones" .

El éxito de la vacunación no evitó que en enero de 2021 Inglaterra tuviera que entrar en un tercer confinamiento que incluía el cierre de colegios, salvo para alumnos vulnerables; el cierre de pubs, restaurantes y tiendas no esenciales, así como restricciones para viajar. Escocia siguió sus pasos días después.

Todos los sectores y negocios volvieron a su actividad sin límites de aforo , incluidos el ocio nocturno y los eventos multitudinarios. Otras medidas, como el uso de las mascarillas o la distancia social , pasaron a ser recomendadas pero no sancionables. Sin embargo, el principal epidemiólogo que asesora al Gobierno, Chris Witty, recomendó continuar usando la protección respiratoria siempre en interiores y cuando existieran aglomeraciones.

"Plan B" navideño y partygate

Johnson prometió que no habría medidas restrictivas durante las pasadas Navidades, pero el 8 de diciembre, ante el aumento de casos por la difusión de la variante ómicron, tuvo que retractarse de nuevo.

El Gobierno puso en marcha un "Plan B" en Inglaterra, por el que se ordenaba a los ciudadanos a teletrabajar, llevar la mascarilla en sitios públicos (como el transporte, las tiendas, teatros y cines) y a mostrar el certificado COVID para entrar al ocio nocturno y eventos con alta afluencia. Está previsto que estas medidas estén en vigor hasta el 26 de enero.

Las medidas provocaron las quejas de la hostelería y el comercio, lamentaron el "fuerte golpe" que supondría de cara a la campaña navideña, y críticas entre los propios diputados tories. En ese momento Johnson ya tenía que hacer frente a las revelaciones sobre las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, el conocido como partygate.

Las revelaciones sobre las fiestas en la residencia del primer ministro y en otros departamentos del Gobierno han causado un profundo malestar entre los británicos, muchos de los cuales no pudieron despedirse de sus seres queridos fallecidos en plena pandemia.

En plena tormenta política y con su cargo en el aire (la oposición ha pedido su dimisión, pero su puesto depende del apoyo de los conservadores), Johnson se propone acortar la duración del "Plan B". Esta misma semana o la próxima el Gobierno podría levantar las restricciones, congraciándose con una gran parte de la población que no las apoya y quiere volver a la vida "normal". Sin embargo, la pandemia no deja de causar estragos y, este martes, las autoridades han notificado 438 nuevas muertes por COVID-19, una cifra que no se alcanzaba desde febrero de 2021.