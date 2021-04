El mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumple este jueves 100 días, y en poco más de tres meses, la imagen de la principal potencia del planeta ha cambiado por completo con los pasos que ha dado el nuevo inquilino de la Casa Blanca para acabar con el legado del republicano Donald Trump, devolviendo al país al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con dos principales logros: el plan de vacunación contra la COVID-19 y el impulso económico de 1,9 billones de dólares.

Durante este periodo, la presidencia de Joe Biden no ha estado libre de problemas y uno de sus mayores retos ha sido la inmigración. En marzo, Estados Unidos registró la mayor cifra de migrantes indocumentados detenidos en la frontera con México en 20 años y el número de menores que llegaron solos se incrementó hasta un 100% respecto al mes anterior. Además, el presidente demócrata ha comenzado sus cuatro años en la Casa Blanca con tensiones con Rusia y China, y tampoco ha logrado la unidad de Estados Unidos, uno de sus objetivos desde la campaña.

La COVID-19 y el impulso económico, sus prioridades

La pandemia de la COVID-19 fue el problema más grave al que tuvo que enfrentarse Biden cuando asumió el cargo el 20 de enero y cien días después, en Estados Unidos ya hay más de 95 millones de personas totalmente vacunadas, lo que supone cerca del 30% de la población, y casi 141 millones de personas con al menos una dosis, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés).

Tan solo unos días después de asumir el cargo, el presidente demócrata prometió inocular a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de mandato, algo que logró a finales de marzo. Carlota García Encina, investigadora de Estados Unidos y relaciones transatlánticas del Real Instituto Elcano, ha indicado a RTVE.es que el plan de vacunación “va por buen camino”, aunque destaca que “las compras de las dosis hay que atribuírselas al final de la Administración Trump, que también puso mucho dinero en las farmacéuticas y para la producción de vacunas”.

“La prioridad ha sido fundamentalmente combatir la pandemia y ha salido bastante bien. Sus índices de aceptación son muy altos. Es a lo que más esfuerzo ha dedicado y lo que mejores resultados ha dado”, ha afirmado en una entrevista concedida a RTVE.es José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

Otro de sus logros durante los tres primeros meses de mandato ha sido el plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia, algo que se ha convertido en la primera gran victoria legislativa de Biden.

“Uno de sus lemas es ‘Go big and go fast’ (‘Hacerlo a lo grande y rápido’, en inglés) y así lo ha hecho. Es un paquete de estímulos histórico centrado en la recuperación por la COVID-19, pagos directos a los ciudadanos, complementos al desempleo, medidas históricas contra la pobreza…”, ha subrayado García Encina. “Por ahora está siendo un éxito y los estadounidenses apoyan esas medidas”, ha aseverado.