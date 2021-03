El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves durante su primera rueda de prensa como mandatario del país que se administrarán 200 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 antes de cumplir sus primeros 100 días en el poder. Además ha anunciado que tiene intención de presentarse a la reelección en 2024.

El mandatario estadounidense ha esperado bastante más que sus predecesores para exponerse a una sesión larga de preguntas de los periodistas, concretamente 62 días después de llegar a la Casa Blanca.

La primera rueda de prensa de Biden tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha vivido varias crisis, como los tiroteos en Georgia y Colorado --en los que murieron 18 personas-- y que han hecho que el control de armas se convierta en una de las prioridades del mandatario, así como la llegada masiva de inmigrantes en plena pandemia y que obliga a la Administración de Biden a hacer frente a la falta de espacio y de instalaciones adecuadas.

El presidente de Estados Unidos ha subrayado que fue elegido para "resolver problemas y no para crear división" y que "el problema más urgente" para miles de estadounidenses es la COVID-19.

La "gran mayoría" de inmigrantes son enviados de vuelta

Sobre la crisis migratoria que afronta el país por la llegada masiva de inmigrantes, Biden ha detallado que la "gran mayoría" de ellos son enviados de vuelta y ha asegurado que el aumento de inmigrantes es algo que "sucede cada año".

"Intentamos reconstruir el sistema de inmigración para que pueda adaptarse a lo que está sucediendo ahora", ha indicado el presidente. "La mayoría de los que llegan a la frontera no entran. Hay miles de personas mayores de edad que son devueltos a su país", ha aseverado.

Biden también ha criticado al Gobierno mexicano por negarse a acoger a las familias de migrantes que Estados Unidos deporta por cruzar la frontera de forma irregular y ha detallado que el Departamento de Defensa ha facilitado 5.000 camas.

Además ha explicado que este miércoles designó a la vicepresidente estadounidense, Kamala Harris, como encargada de liderar la misión de frenar la migración irregular. "Nunca voy a permitir que dejemos a un menor no acompañado en el otro lado muriéndose de hambre. No lo voy a hacer. Por eso he pedido a la vicepresidenta que sea la persona a cargo de gestionar los motivos fundamentales por los que las personas se van de Honduras, Guatemala y El Salvador", ha explicado.