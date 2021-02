Tras prometer que se vacunaría contra el coronavirus a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este martes que pretende acelerar el plan de vacunación y llegar a 1,5 millones de dosis inyectadas al día.

"Creo que podremos llegar a 1,5 millones de dosis al día", ha afirmado Biden en una rueda de prensa este lunes, pero ha recordado que antes deben llegar "al objetivo del millón al día".

En la misma intervención, Biden ha dado más detalles sobre su anunciado plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares. Se ha mostrado dispuesto a negociar el plan para lograr su aprobación en el Congreso, después de que algunos legisladores lo hayan rechazado por considerarlo muy caro.

"Este es solo un proceso que está comenzando", ha indicado Biden, quien presentó su plan antes incluso de asumir el cargo la semana pasada, para lograr una reactivación económica y la recuperación ante los efectos de la pandemia del coronavirus. El nuevo mandatario, sin embargo, ha subrayado que "el tiempo es esencial" para hacer que avance el plan de estímulo en el Congreso y lograr un apoyo bipartidista.

El plan instruye a las agencias federales para que adquieran bienes y servicios de empresas y trabajadores estadounidenses, un volumen de negocio calculado en 600.000 millones a través anuales. "No creo ni por un segundo que la vitalidad de la industria estadounidense sea cosa del pasado" , ha dicho Biden antes de la firma de la medida, que responde a una promesa de campaña de diseñar un plan para favorecer a la industria local.

Biden vuelve a imponer el veto a viajes desde la zona Schengen

Como ya había anunciado, el presidente ha emitido una orden ejecutiva para volver a imponer las restricciones a los viajes a Estados Unidos desde los países de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil, levantadas por su antecesor, Donald Trump, dos días antes de abandonar la Casa Blanca. Además, ha añadido a Sudáfrica a esta lista.

"He determinado que es en interés de EE.UU. adoptar una acción que restrinja y suspenda la entrada a EE.UU. -como inmigrantes o no inmigrantes- de los no ciudadanos de EE.UU. que hayan estado físicamente presentes en la zona Schengen, el Reino Unido (excluyendo los territorios fuera de Europa), la República de Irlanda y la República de Sudáfrica", dice el mandatario en el texto.

La medida, que entrará en vigor a partir de este martes, se aplica mientras los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, de Seguridad Nacional y de Transporte examinan las precauciones adoptadas frente a los viajes internacionales y toman nuevas acciones.