El Departamento de Estado ha pedido asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

Por otro lado, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensión actual.

Ha colocado a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese país y entre las razones que aduce está la de que haya "hostigamiento" contra ellos.

“Russia: The Department continues to advise US citizens to not travel to Russia due to ongoing tension along the border with Ukraine. There is potential for harassment against US citizens & the Embassy has limited ability to assist US citizens in Russia. https://t.co/xbHJGxepzt pic.twitter.com/r7s67EfUYw“