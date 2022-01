El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha amenazado este domingo con una respuesta "ágil y severa" si "una sola fuerza adicional rusa" entra en Ucrania de forma agresiva.

"Se producirá una respuesta ágil, severa y unida por parte de Estados Unidos y de Europa", ha dicho el secretario de Estado en una entrevista con el canal CNN.

Las palabras de Blinken se producen después de que el jueves el propio presidente, Joe Biden, tuviese que aclarar que cualquier tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerada "una invasión", tras la confusión que había generado anteriormente al insinuar que Washington matizaría las consecuencias ante una ocupación de menor escala.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya se vio obligada en un primer momento a aclarar en un comunicado que "si cualquier fuerza militar rusa cruza la frontera con Ucrania", Washington lo considerará "una nueva invasión" e impondrá represalias "rápidas y graves" de forma coordinada con sus aliados europeos.

A pesar de la rectificación, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió el mismo jueves a Biden que "no hay incursiones menores".

El Kremlin ha negado una y otra vez que tenga planeada una invasión, pero la importante presencia de tropas rusas en la frontera ucraniana, con unos 100.000 efectivos, y las nuevas maniobras militares anunciadas por Moscú para las próximas semanas han acrecentado la preocupación de Estados Unidos y de la OTAN.

La UE abordará la crisis ucraniana con Blinken

Los ministros de Exteriores de la UE hablarán este lunes con el secretario de Estado estadounidense sobre los últimos contactos que este ha mantenido con Rusia sobre la crisis en Ucrania, cuando ya han dejado clara su disposición de sancionar rápidamente a Moscú si vuelve a atacar a su vecino.

"Rusia ahora está centrada en el diálogo con Estados Unidos", ha dicho un alto funcionario comunitario, sobre la situación de los contactos diplomáticos que se llevan a cabo para evitar un nuevo conflicto en Ucrania.

La UE, que no quiere quedar descolgada de las discusiones sobre seguridad en su propio territorio, invitará a Blinken a unirse por videoconferencia a la reunión de los titulares de Exteriores para que comparta con ellos los últimos contactos con Moscú. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que se está coordinando con Blinken antes y después de las reuniones que el estadounidense está manteniendo con Rusia, así como con otros aliados.

Los ministros europeos esperan aprobar en su reunión del lunes unas conclusiones sobre la seguridad europea en las que, según fuentes diplomáticas, expresarán la "muy fuerte unidad internacional" frente a Rusia y pondrán negro sobre blanco el decálogo que esbozó Borrell durante el encuentro informal que mantuvieron la semana pasada en Brest (Francia).

Esos diez puntos reúnen reclamaciones a Moscú como el rechazo "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" similares a las que había antes de la caída de la URSS, o la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania, pero también la voluntad de seguir negociando con Rusia.

La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EE. UU. y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será "muy rápida" y "extremadamente clara", según fuentes comunitarias.

No está previsto que los ministros aborden las medidas restrictivas el lunes, aunque el paquete de sanciones ya estaría preparado. "Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos hacer eso ahora", han dicho las fuentes, sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas sanciones "en cuestión de días" por el comportamiento ruso, que "no serían menos" que las aprobadas entonces.