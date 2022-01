El jefe de la Armada alemana, Kay-Achim Schoenbach, ha dimitido este sábado tras la polémica generada por unas declaraciones en las que desestimaba las opciones de Ucrania de unirse a la OTAN y afirmaba que Crimea, ocupada por Rusia, "jamás" volverá a ser ucraniana.

Según ha informado la televisión pública alemana ARD, Schoenbach ha presentado su dimisión, que ha sido aceptada por el Ministerio de Defensa.

Ucrania convocó a primera hora de este sábado a la embajadora de Alemania en Kiev, Anka Feldhusen, para presentar una protesta formal por las afirmaciones de Schoenbach.

"Hemos enfatizado lo categóricamente inaceptable que son las declaraciones del comandante de las fuerzas navales alemanas, Kay-Achim Schoenbach, en particular que Crimea jamás volverá a Ucrania y que nuestro Estado no puede cumplir los criterios para unirse a la OTAN", explicó poco después el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano en un comunicado.

Kiev ha expresado así su "enorme decepción" por este incidente y por el rechazo del Gobierno alemán a entregar armamento defensivo a Ucrania.

Rusia se anexionó Crimea en 2014

Schoenbach afirmó durante un acto en el Instituto de Estudios de la Defensa de India que aunque Alemania "necesita" a Rusia, Berlín no está de acuerdo con su política. "Rusia es un país viejo, un país inportante (...). Necesitamos a Rusia. Es un gran país, pero no es una democracia, en nuestra opinión", apuntó. "La península de Crimea se ha perdido. No volverá jamás. Es un hecho. Y debemos comprender que los asuntos políticos son asuntos de hechos", añadió.

En cuanto a la tensión actual, Schoenbach afirmó que pese a la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, una invasión del país sería un "sinsentido".

El Ministerio de Defensa alemán se ha distanciado ya de las declaraciones del jefe de la Marina. "El contenido y las palabras elegidas no se corresponden en absoluto con la postura del Ministerio de Defensa", ha destacado un portavoz citado por la agencia de noticias DPA.

El propio Schoenbach publicó antes de su dimisión un mensaje en Twitter en el que se refiere a sus declaraciones como un "claro error", aunque dijo que fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

Rusia se anexionó Crimea en 2014 y posteriormente organizó un referéndum de adhesión a la Federación Rusa.

Además, apoya a los separatistas de Donesk y Lugansk y ahora Washington y sus aliados acusan a Moscú de preparar una invasión del resto de Ucrania.