Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Macron, Starmer y Merz hablan con Trump sobre Ucrania y elogian sus "esfuerzos" para una paz justa

13:07

El SBU ucraniano se incauta de un barco que transportaba productos agrícolas de Crimea



El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se ha incautado en el puerto de Odesa de un barco vinculado a Rusia y de bandera de un país africano que transportaba productos agrícolas de la península del mar Negro de Crimea, que Rusia ocupó y anexionó unilateralmente en 2014.

"El personal del SBU descubrió el carguero controlado por la Federación Rusa en el puerto comercial de Odesa, adonde había llegado bajo la bandera de un país africano para exportar un lote de tubos de acero", se lee en el comunicado en que el SBU informa de la operación, según lo recoge Efe.

Según explica la nota, el dueño del barco está sancionado por las autoridades ucranianas por contribuir a burlar las sanciones a Rusia y las leyes internacionales para poder exportar productos de un territorio ocupado. Para ello cambia constantemente el nombre del barco y el de los beneficiarios de su actividad en países terceros.



El SBU explica que el barco fue utilizado en 2021 para exportar desde Crimea al norte de África cerca de siete mil toneladas de productos agrícolas. Antes del comienzo de la invasión a gran escala rusa de Ucrania en febrero de 2022, el barco entró al menos en siete ocasiones en el puerto de Crimea de Sebastópol para exportar productos agrícolas en beneficio de Rusia.



El capitán y los dieciséis miembros de su tripulación están bajo custodia de las autoridades ucranianas, que han abierto una investigación por posibles delitos como alta traición y entrada y salida de territorios ucranianos ocupados por Rusia. Todos los detenidos son ciudadanos de países de Oriente Medio, según explica el SBU. (Efe)