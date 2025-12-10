Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Macron, Starmer y Merz hablan con Trump sobre Ucrania y elogian sus "esfuerzos" para una paz justa
- El presidente ucraniano espera enviar este miércoles a EE.UU. la nueva versión del plan de paz
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.383 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania sigue trabajando en el plan de paz y hablará este miércoles con EE.UU., según Zelenski
- Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre su territorio
- Moscú ataca infraestructuras gasísticas en Odesa
- Trump cree que es "el momento" de celebrar elecciones en Ucrania
- Zelenski promete convocar elecciones si se dan las medidas de seguridad
- Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Zaporiyia
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
-
18:13
Rusia lanza un gran ataque mecanizado en Pokrovsk, según Kiev
Las fuerzas ucranianas han repelido ataque mecanizado ruso inusualmente grande dentro de la estratégica ciudad oriental de Pokrovsk, ha informado este miércoles el ejército de Kiev. La batalla tiene lugar mientras Estados Unidos presiona para alcanzar un acuerdo de paz.
Las tropas rusas han avanzado en pequeños grupos de infantería durante meses con el objetivo de capturar el antiguo centro logístico como parte fundamental de la campaña de Moscú para apoderarse de toda la región industrial de Donbás. Kiev sostiene que controla la parte norte de la ciudad, donde se han librado feroces
batallas urbanas. "Los rusos han utilizado vehículos blindados, coches y motocicletas. Los convoyes intentaron abrirse paso desde el sur hacia la parte norte de la ciudad", ha afirmado el 7.º Cuerpo de Respuesta Rápida de Ucrania en un comunicado sobre el asalto de la mañana del miércoles.
-
17:39
Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército durante 2025
"Además, más de 34.000 personas se han alistado en unidades de voluntarios", ha dicho este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, citado por la agencia TASS.
El expresidente ruso ha agregado que los objetivos de reclutamiento para este año "prácticamente se han cumplido".
En enero de 2025, Medvédev había informado de que casi 450.000 rusos se alistaron por contrato en el Ejército ruso a lo largo de 2024 y otros 40.000 ingresaron en formaciones de voluntarios que partieron a Ucrania. (EFE)
-
17:28
Condenado a cinco años de cárcel un ruso que llamó a Ucrania a atacar casas en Bélgorod
Un ruso ha sido condenado este miércoles a cinco años y seis meses de cárcel por un comentario en Telegram en el que llamaba a las fuerzas ucranianas a bombardear la región rusa de Bélgorod, han informado fuentes oficiales.
Según el Tribunal Militar del Este, el hombre publicó su mensaje en un grupo proucraniano, en el que también "instaba a asesinar a militares rusos".
El ciudadano, residente en la región de Krasnoyarsk, fue acusado de llamamientos a actividades terroristas y extremistas.
Bélgorod, junto con la vecina Kursk, son dos regiones fronterizas rusas que más han sufrido por la guerra en Ucrania.
Solo en Bélgorod los ataques con drones de Kiev causaron el mes pasado la muerte de trece civiles. (EFE)
-
17:07
Macron, Starmer y Merz hablan con Trump sobre Ucrania y elogian sus "esfuerzos" para una paz justa
Los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania han hablado con el presidente estadounidense sobre las actuales conversaciones de paz para Ucrania, lideradas por Trump, según ha informado este miércoles la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer.
"Los líderes discutieron las últimas novedades sobre las conversaciones de paz en curso, lideradas por Estados Unidos, y elogiaron sus esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y para poner fin a las matanzas", ha declarado un portavoz de Downing Street.
Los líderes han coincidido en que este es un momento crítico para Ucrania y afirmaron que el trabajo intensivo en el plan de paz continuará en los próximos días.
-
16:04
Polonia negocia transferir varios cazas Mig-29 a Ucrania a cambio de tecnología y drones
El viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk ha dicho que "si bien es necesario" ayudar a sus "aliados" de Ucrania, el proceso debe realizarse de manera inteligente para que el ejército polaco "también se beneficie".
Y se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de cerrar muy pronto el acuerdo, gracias a la "buena voluntad" mostrada por Kiev.
El Estado Mayor del Ejército Polaco había explicado que la entrega está relacionada con el hecho de que "los aviones están alcanzando su vida útil operativa prevista" y con la falta de perspectivas para su modernización futura en las Fuerzas Armadas polacas. (EFE)
-
15:51
Ucrania sigue trabajando en el plan de paz y hablará este miércoles con EE.UU. de la reconstrucción
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho este miércoles que sigue trabajando en los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y ha explicado que se esperan durante la jornada nuevos contactos con Washington para perfilar un documento separado relativo a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.
En una publicación en su cuenta de X, también ha adelantado que mantendrá este jueves una nueva reunión con la llamada Coalición de Voluntarios -liderada por Francia, Reino Unido, Alemania y otros socios europeos de Kiev- para seguir delineando las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez se ponga fin a la actual guerra.
“We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) December 10, 2025
Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a…“
-
15:24
Rusia denuncia un ataque ucraniano a un hospital en la región de Jersón que ha dejado tres muertos
Según el gobernador de Jersón, leal a Moscú, Vladímir Saldo, todas las víctimas son trabajadores del centro médico, que está ubicado en la localidad de Oleshki.
"Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Los heridos reciben atención médica. Un hombre en estado grave se encuentra en cuidados intensivos", ha escrito Saldo en Telegram. Rusia controla Oleshki desde febrero de 2022, cuando comenzó su operación militar en Ucrania. (EFE)
-
14:49
Zelenski advierte a EE.UU. del incremento de la cooperación militar entre China y Rusia
El presidente ucraniano ha advertido, tras reunirse con el jefe de su Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko, de que el espionaje ucraniano ha identificado un incremento de la cooperación entre Rusia y China en "el sector militar-industrial" y otras áreas de actividad.
Zelenski ha ordenado a Ivashchenko que preste atención prioritaria a vigilar la colaboración entre Moscú y Pekín para proteger tanto los intereses de Ucrania como los de Europa y EE.UU.
"La seguridad global no debe verse socavada porque Rusia mantenga intacto su apetito agresor", ha agregado el presidente ucraniano, que ha asegurado que la alianza que ha hecho Moscú con Pekín para poder sostener su guerra en Ucrania le ha llevado a depender cada vez más de “la inversión, las tecnologías y las prioridades políticas de China” y está provocando una pérdida de soberanía de Rusia en algunas de sus regiones ricas en recursos naturales en beneficio de China. (Efe)
-
13:07
El SBU ucraniano se incauta de un barco que transportaba productos agrícolas de Crimea
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se ha incautado en el puerto de Odesa de un barco vinculado a Rusia y de bandera de un país africano que transportaba productos agrícolas de la península del mar Negro de Crimea, que Rusia ocupó y anexionó unilateralmente en 2014.
"El personal del SBU descubrió el carguero controlado por la Federación Rusa en el puerto comercial de Odesa, adonde había llegado bajo la bandera de un país africano para exportar un lote de tubos de acero", se lee en el comunicado en que el SBU informa de la operación, según lo recoge Efe.
Según explica la nota, el dueño del barco está sancionado por las autoridades ucranianas por contribuir a burlar las sanciones a Rusia y las leyes internacionales para poder exportar productos de un territorio ocupado. Para ello cambia constantemente el nombre del barco y el de los beneficiarios de su actividad en países terceros.
El SBU explica que el barco fue utilizado en 2021 para exportar desde Crimea al norte de África cerca de siete mil toneladas de productos agrícolas. Antes del comienzo de la invasión a gran escala rusa de Ucrania en febrero de 2022, el barco entró al menos en siete ocasiones en el puerto de Crimea de Sebastópol para exportar productos agrícolas en beneficio de Rusia.
El capitán y los dieciséis miembros de su tripulación están bajo custodia de las autoridades ucranianas, que han abierto una investigación por posibles delitos como alta traición y entrada y salida de territorios ucranianos ocupados por Rusia. Todos los detenidos son ciudadanos de países de Oriente Medio, según explica el SBU. (Efe)
-
12:14
La Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania se reunirá telemáticamente este jueves
Los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia, que forman la llamada Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania, se reunirán este jueves, según ha anunciado la Presidencia francesa. El encuentro será por videoconferencia, ha añadido la Presidencia.
-
12:06
El Kremlin elogia a Trump por sus declaraciones sobre que Ucrania está perdiendo la guerra
"Sin duda, hemos leído atentamente la parte de la entrevista con Político que alude al arreglo del problema ucraniano. Esta es una entrevista muy importante, una declaración muy importante", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
"El tema del territorio y el hecho de que Ucrania está perdiendo terreno va en línea con nuestra postura (...) En gran medida el presidente Trump aludió precisamente a las causas originales de este conflicto, en lo que se refiere a la OTAN, y eso es muy importante desde el punto de vista del arreglo pacífico", ha añadido. (Efe)
-
11:16
Rusia ataca infraestructuras gasísticas en Odesa
Un ataque con drones ha alcanzado el sistema de transporte de gas en la región de Odesa (sur de Ucrania, costera del mar Negro), según ha denunciado Mikola Kolisnik, vice ministro de Energía.
"Solo en las últimas 24 horas, hemos visto al enemigo llevar a cabo ataques dirigidos, particularmente en la región de Odesa, incluyendo ataques contra el sistema de transporte de gas e instalaciones gasísticas", ha dicho Kolisnik a la televisión ucraniana (Fuente: Reuters)
-
10:36
El Kremlin rechaza una tregua energética y recuerda que Putin ya pidió elecciones en Ucrania
El Kremlin ha rechazado la tregua energética que ha propuesto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y también ha recordado que Putin ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en el país vecino.
"Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria (Efe).
-
10:19
Ucrania neutraliza 50 drones rusos y otros 29 impactan en siete puntos del país
Las defensas aéreas ucranianas han derribado desde la pasada noche 50 de los 80 drones de larga distancia lanzados por el Ejército ruso contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana.
Otros 29 drones, todos ellos de ataque, no fueron interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
Rusia utiliza en estos ataques drones de ataque e imitaciones de éstos para confundir a las defensas ucranianas.
En este último bombardeo nocturno empleó cerca de cincuenta drones kamikaze Shahed, una tecnología adquirida de Irán al comienzo de la guerra que Rusia produce ahora de forma masiva en su propio territorio. Según ha informado el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, una parte de los drones rusos fueron dirigidos contra esta región del sur de Ucrania, donde fueron alcanzadas infraestructuras críticas. (Efe)
-
9:50
Rusia tiene preparada una respuesta si la UE confisca activos y despliega tropas en Ucrania
Rusia ya tiene preparada una respuesta a un posible despliegue de tropas de la Unión Europea (UE) en Ucrania y a la confiscación de activos rusos, medidas que considera hostiles, según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"Responderemos a cualquier medida hostil, incluido el despliegue de tropas europeas en Ucrania y la expropiación de activos rusos. Y ya tenemos lista una respuesta", ha señalado Lavrov en su intervención anual ante el Consejo de la Federación o Senado ruso.
A su vez, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Rusia "no va a entrar en guerra con Europa". (Efe).
-
9:35
Podcast 'Diario de Ucrania': Las causas geográficas de la guerra de Ucrania: "Rusia busca una zona de protección al oeste y más accesos al océano"
Rusia es el país más grande del mundo. Un territorio vastísimo de 17 millones de kilómetros cuadrados y sin montañas al oeste. Una vulnerabilidad geográfica histórica que, según el periodista británico Tim Marshall, es una de las razones que explican por qué Vladímir Putin decidió invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. En este nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' analizamos las claves geográficas de la guerra con el autor del libro 'Prisioneros de la geografía', que acaba de reeditar la editorial Península.
-
8:24
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú. "Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija", ha comunicado el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Posteriormente se han interceptado otros 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.
La mayoría de drones fueron interceptados en la región de Briansk (21). El resto fueron derribados sobrevolando las regiones de Moscú (seis), Kaluga (cuatro) y Bélgorod (uno). (Efe)
-
1:40
China crea nuevo grupo en ONU junto a países del Sur Global y pide diálogo en Ucrania
La delegación de China en la ONU ha anunciado este martes la creación de un 'Grupo de Amigos de la Gobernanza Global', integrado por 43 países de Asia, África y América Latina, incluidos Pakistán, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que pidió un cese inmediato de hostilidades en Ucrania y una solución política negociada a ese conflicto.
Durante su primer encuentro, los miembros del nuevo grupo han destacado en un comunicado la importancia de "aprovechar las recientes oportunidades de diálogo", incluyendo rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania y encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos y Europa.
Asimismo, han señalado que "solo una solución política inclusiva puede poner fin al conflicto" y que el grupo busca "consolidar alianzas y reforzar un multilateralismo inclusivo, basado en la igualdad soberana y el respeto al derecho internacional".
-
0:58
El papa no ve realista buscar un plan de paz para Ucrania sin Europa tras las críticas de Trump
El papa León XIV ha avisado este martes que buscar un plan de paz para Ucrania sin implicar a Europa en las negociaciones "no es realista", tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los socios europeos.
"Creo que el rol de Europa es muy importante y que la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso", ha sostenido el papa ante los medios a su salida de su residencia de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde esta mañana ha recibido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Fuente: GETTY IMAGES.
-
0:13
Zelenski asegura estar "listo" para organizar unas elecciones presidenciales en un plazo de 60 a 90 días si se dan las condiciones
Volodímir Zelenski ha asegurado el martes estar "listo" para organizar unas elecciones presidenciales en Ucrania, aunque ha pedido a sus aliados que garanticen la seguridad de su desarrollo en un país que lleva casi cuatro años enfrentándose a una invasión rusa.
"Estoy listo para las elecciones", ha afirmado el jefe de Estado ucraniano a los periodistas, en respuesta a las críticas de Trump sobre la ausencia de nuevas elecciones en Ucrania. El presidente estadounidense ha considerado este martes, en una entrevista con el sitio web Politico, que Ucrania, que "ha perdido muchos territorios", debería organizar elecciones, acusando a Kiev de "utilizar la guerra" para abstenerse de hacerlo.
"Ahora pido, lo digo abiertamente, a Estados Unidos que me ayude, posiblemente con los colegas europeos, a garantizar la seguridad para la celebración de elecciones", ha dicho Zelenski. La ley marcial, en vigor desde el inicio en febrero de 2022 de una amplia ofensiva rusa contra Ucrania, prohíbe la organización de comicios en tales circunstancias.
-
0:06
El Gobierno aprueba la adhesión a la comisión internacional de reclamaciones para Ucrania
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la firma del convenio que establece una comisión internacional de reclamaciones para Ucrania, con el fin de crear un mecanismo global para la reparación de los daños, las pérdidas o los perjuicios que se deriven de los hechos internacionalmente ilícitos que cometa Rusia en Ucrania o contra este país.
El proyecto de convenio fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 22 de octubre de 2025 y la firma está prevista el próximo 16 de diciembre de 2025 en La Haya. Actualmente se encuentra operativo el Registro de Daños para Ucrania (RDU). Los pasos siguientes son crear, por un lado, la Comisión que gestione las reclamaciones para Ucrania (CRU) y determine las indemnizaciones, y por otro, un fondo de compensación.
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.383 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.