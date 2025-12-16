Xabi Alonso refrenda la postura de Florentino Pérez en el caso Negreira: "Por el bien del fútbol, debe conocerse la verdad"
- El técnico ha afirmado que en el extranjero ha sorprendido mucho que no haya habido consecuencias sobre el tema
- En directo: Talavera - Real Madrid, partido de Copa del Rey este miércoles a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha refrendado la postura de Florentino Pérez con respecto al caso Negreira y cree que "debe conocerse la verdad por el bien del fútbol" y ve "legítimo" que cada uno defienda sus intereses y levante la voz cuando crea que se siente perjudicado, en respuesta al comunicado de La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) en el que rechazaron las declaraciones del máximo mandatario blanco.
El tolosarra se muestra "respaldado" por todos los estamentos del club, apela a la "unidad" del grupo para acabar bien antes del parón, y considera que el Xabi que llegó en junio "no es el mismo que el actual", por todo lo que ha aprendido en cuanto a la gestión y manejo de la plantilla.
“Me siento respaldado“
Centrado en los dos próximos partidos, ante Talavera, en Copa, y Sevilla, en Liga, Xabi Alonso afronta con "respeto y máxima seriedad" el duelo copero en una competición que es propicia para las sorpresas, por lo que preparan de forma muy seria el choque para evitar contratiempo.
Con respecto a Kylian Mbappé, quien está a tres goles de igualar la marca de 59 goles de Cristiano Ronaldo en un año natural, el técnico afirma que no han valorado ese capítulo después del encuentro ante el Deportivo Alavés, por lo que la participación del francés se valorará día a día.
"No soy el mismo Xabi que llegó en junio"
Xabi Alonso se afana en seguir manteniendo fuerte la cohesión interna del grupo para acabar el año de la mejor forma posible y considera que "no es el mismo Xabi Alonso que llegó al equipo el pasado mes de julio" porque ha aprendido mucho, tanto en la gestión como en el manejo de la plantilla en todos los aspectos.
"Nos hemos tenido que conocer, adaptarnos y cambiar cosas en nosotros mismos porque no somos fotos fijas y estamos siempre evolucionando, llevamos solo cuatro meses y queremos seguir mejorando", ha explicado.
“Me alegro mucho por el buen momento de Rodrygo“
"La responsabilidad y el cargo te obliga a saber qué es lo que toca en cada momento, tanto en los buenos como en los malos momentos, disfruto en ambos casos y espero que en marzo seamos mejor equipo que ahora, y a final de temporada, mejor que en marzo", continuó.
Preguntado por Rodrygo Goes, ha valorado su labor y calidad, tanto por los goles como por todo lo que aporta al equipo, que son muchas, entre otras, "su rol como cuarto centrocampista, su movilidad, el equilibrio defensivo que aporta y sus posiciones indetectables" para el rival.