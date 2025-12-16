Xabi Alonso refrenda la postura de Florentino Pérez en el caso Negreira: "Por el bien del fútbol, debe conocerse la verdad"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha refrendado la postura de Florentino Pérez con respecto al caso Negreira y cree que "debe conocerse la verdad por el bien del fútbol" y ve "legítimo" que cada uno defienda sus intereses y levante la voz cuando crea que se siente perjudicado, en respuesta al comunicado de La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) en el que rechazaron las declaraciones del máximo mandatario blanco.

El tolosarra se muestra "respaldado" por todos los estamentos del club, apela a la "unidad" del grupo para acabar bien antes del parón, y considera que el Xabi que llegó en junio "no es el mismo que el actual", por todo lo que ha aprendido en cuanto a la gestión y manejo de la plantilla.

“Me siento respaldado“

Centrado en los dos próximos partidos, ante Talavera, en Copa, y Sevilla, en Liga, Xabi Alonso afronta con "respeto y máxima seriedad" el duelo copero en una competición que es propicia para las sorpresas, por lo que preparan de forma muy seria el choque para evitar contratiempo.

Con respecto a Kylian Mbappé, quien está a tres goles de igualar la marca de 59 goles de Cristiano Ronaldo en un año natural, el técnico afirma que no han valorado ese capítulo después del encuentro ante el Deportivo Alavés, por lo que la participación del francés se valorará día a día.