El Oscar a Mejor película que nos recordó la importancia del periodismo de investigación: claves de 'Spotlight'

Basada en hechos reales, Spotlight fue una de las primeras películas en llevar a la gran pantalla el escándalo de abusos sexuales encubiertos en Boston. La cinta recrea la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe, cuyo trabajo periodístico sacó a la luz una trama de encubrimiento sistemático dentro de la Iglesia católica de la capital de Massachusetts. Su impacto fue tal que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la reconoció con dos Premios Oscar en 2016: Mejor Película y Mejor Guion Original. Más allá de denunciar dichos abusos, la película reivindica el papel esencial del periodismo de investigación como herramienta para exigir la responsabilidad al poder. Además, la producción cuenta con un reparto excepcional, con grandes nombres del panorama cinematográfico. Spotlight llega por tiempo limitado a RTVE Play, así que no te la pierdas porque estará disponible hasta el 14 de abril.

¿Por qué empezó la investigación de Spotlight? La redacción de The Boston Globe estaba tranquila. Mientras despedían a un compañero, la situación cambia por completo con la llegada del nuevo director del periódico, Marty Baron. Su incorporación marca el inicio de un hecho clave en la historia. Baron lee una columna de The Globe sobre el abogado Mitchell Garabedian, quien afirma que el cardenal Bernard Law sabía que un sacerdote estaba abusando sexualmente de niños y no hizo nada para detenerlo. Ante estas acusaciones, el nuevo director insta al equipo de Spotlight a investigar el caso. El equipo de reporteros, formado por Walter Robinson, Sacha Pfeiffer, Michael Rezendes y Matt Carroll, comenzó el trabajo de investigación, donde el periodismo se convierte en el verdadero protagonista de la película. Durante meses se dedicaron a analizar archivos, registros legales y documentos internos. También tuvieron la oportunidad de hablar con algunos testigos. La redacción de Spotlight Filmaffinity Incluso entre los propios compañeros de trabajo llegaron a replantearse sus creencias, como Sacha Pfeiffer, y surgieron disputas internas: "Eran niños, podríamos haber sido tú y yo. Tenemos que trincar a esos cabrones y demostrar a la gente que nadie puede hacer esto y salirse con la suya, ni un cura, ni un cardenal, ni el puñetero Papa", le expresó bastante cabreado Michael Rezendes a Walter Robinson, que no quería precipitar la historia.

Dos de las declaraciones más fuertes de la película Michael Rezendes y Sacha Pefeiffer son dos de los reporteros del equipo de Spotlight que se ponen mano a mano con la investigación. Durante el trabajo de fondo, los periodistas intentaron poder contactar con algunas de las víctimas. Dos chicos accedieron a verse con ellos y revelaron dos testimonios de los que hacen replantearse el sentido de la vida. Entrevisado por Rezendes, el primero de ellos narra cómo, tras la muerte de su padre, con tan solo 12 años, recibió la visita de un sacerdote, el cual le ofreció ir a comer un helado. "Era un niño, acepté sin pensarlo". Luego todo cambió de regreso a casa en el coche del cura: "Deslizó la mano hacia arriba y me agarró mis genitales. Yo me quedé helado, estaba petrificado. No podía moverme, no sabía qué hacer, solo era un niño. ¿Sabes que ni siquiera toqué el helado? Se me derritió por el brazo". La redacción de The Boston Globe de 'Spotlight' 5 En una cafetería, Pfeiffer se citó con otra víctima. "Me invitó a su piso y al principio estuvo muy amable; creo que intuyó que yo era gay. Me enseñó un móvil que tenía como los de la cuna de un bebé, pero distinto, con palabras como homosexual, transexual, bisexual...", relató. Tras este inicio, el damnificado contó que, al verlo alterado, el sacerdote le ofreció jugar al strip poker, por el cual acabó abusando de él. Sacha le dijo que para escribir sobre este tema era muy importante saber todo lo que había pasado, así que el chico le propone salir fuera. Fue en ese momento cuando confesó lo siguiente: "Me dijo que era una forma de hacerme sentir cómodo con mi cuerpo. Se quitó la ropa y me dijo: "Llevo unos días deprimido, podrías animarme haciéndome una felación'". Lo hizo. Esa era la primera vez en su vida que alguien le decía que no era malo ser gay y era sacerdote.

De protagonizar varias series a ganar el Óscar El artífice de esta gran película es Tom McCarthy. El estadounidense era conocido por formar parte del reparto de grandes series como D.C., Ally McBeal o Ley y orden, entre otras. También participó en la gran pantalla en nombres como Buenas noches, y buena suerte, Todos los hombres de la ley o 2012, la cinta que iba sobre el año que pronosticaron los mayas para el fin del mundo. Sin embargo, Spotlight no es su ópera prima. Antes de esta producción, McCarthy dirigió y escribió El visitante, protagonizada por Richard Jenkins, Con la magia en los zapatos con Adam Sandler y Vías cruzadas con Peter Dinklage y Patricia Clarkson, por la que recibió el Premio BAFTA a Mejor guion original. Ya en 2015 llegó esta obra maestra del mundo cinematográfico donde adaptaron una investigación periodística a la gran pantalla. Junto a Tom, en el guion participó Josh Singer. Desde el principio, tenían la visión de no tener un solo protagonista y de mantener la autenticidad de la historia. "La búsqueda de la verdad y la precisión se convirtió en el catalizador que impulsó esta historia", explicó Singer en una entrevista. La portada de 'The Boston Golden' el 6 de enero de 2002 Los dos guionistas buscaban provocar emociones con la cinta y no exponer a la Iglesia Católica. "No pretendíamos sacudir la fe de la gente. De hecho, Tom provenía de una familia católica. El objetivo era contar la historia con precisión y, al mismo tiempo, mostrar el poder de la redacción, algo que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Esta historia es importante. El periodismo es importante, y hay un mensaje más profundo en él". En este culto al rigor, tanto el director como los actores se entrevistaron durante horas con los periodistas reales para mantenerse lo más fieles posibles a cómo ocurrió todo. Spotlight obtuvo seis nominaciones en los Premios Óscar, de las cuales ganó solo dos, y además consiguió tres Globos de Oro.