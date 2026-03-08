Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 9 al 15 de marzo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Thelma y Louise y Segundo premio son solo algunas de las películas que durante la semana del 2 al 8 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Compañeros mortales (Lunes 9 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern dirigido por Sam Peckinpah. Un sargento de la Unión (Brian Keith) convence a un prófugo para asaltar un banco. Otros ladrones tienen la misma idea y en medio de un tiroteo muere un niño de nueve años. Afectados por su muerte, deciden acompañar a la madre, Kit Tilden (Maureen O'Hara), a enterrarlo junto a su padre.

¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? (Lunes 9 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Adaptación de la obra de teatro homónima de Samuel A. Taylor. Wendell Armbruster (Jack Lemmon) es un hombre de negocios americano que tiene que viajar a Italia para recuperar el cadáver de su padre, fallecido en un accidente de tráfico. Allí descubre la existencia de una amante, que lo acompañaba en sus últimos momentos. La relación con la hija de la amante, Pamela (Juliet Mills), es desde el principio tirante y la situación se complica aún más cuando los cuerpos desaparecen.

Johnny el vengador (Martes 10 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Johnny Hamilton, tras haber participado en la Guerra Civil americana, regresa a Danark, su pueblo natal. Al llegar, descubre que todo ha cambiado: su antigua novia se ha casado y su padre ha muerto asesinado. Cuando finalmente llega a su casa, su madre es ahora la mujer de su odioso tío Claudio.

Texas Train (Miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Un hombre ha permanecido 20 años en prisión. Cuando su condena finaliza y sale en libertad, lo cierto es que el tiempo que ha pasado recluido no ha servido de mucho. En poco tiempo recompone su banda y prepara un asalto a un tren. Sin embargo, un joven ladrón se adelanta a los planes preparados por los veteranos.

Mano rápida (Jueves 12 de marzo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Coproducción italo-española. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Macedo, jefe de una banda del sur, dispara al capitán de los nordistas, Jeff Mallighan, alias "Mano Rápida", dejándole inoperativa su mano derecha. Jeff, herido en el suelo, no ha podido ver la cara del bandido, pero sí recuerda sus espuelas de plata y su revólver de cañón.

Thelma y Louise (Jueves 12 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Película de culto dirigida por Ridley Scott. Thelma Dickinson está casada con un hombre que solo la ve como una cría. Louise Sawyer trabaja como camarera y sueña con casarse con su novio. Un fin de semana deciden hacer un viaje juntas para escapar de la rutina, pero el camino les depara una serie de experiencias para recordar. Thelma y Louise emprenden un viaje en un Ford Thunderbird turquesa de los 60

El puro se sienta, espera y dispara (Viernes 13 de marzo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) "El Puro" es un mito. Aunque en otros tiempos fuera el mejor pistolero, ahora Joe Bishop es un alcohólico con mucho temblor en las manos. Su cabeza llegó a valer 10.000 dólares, una circunstancia que no se olvida fácilmente. "El Puro" ya no quiere seguir matando, pero es demasiado tarde para eso. Siempre habrá alguien que querrá apretar el gatillo y acabar con él.

15 años y un día (Viernes 13 de marzo a las 22.50 horas en La 2 y RTVE Play) Jon (Arón Piper) es un adolescente conflictivo. Su comportamiento le acarrea la expulsión del colegio, así que a su madre (Maribel Verdú) no le queda más remedio que mandarlo con su abuelo (Tito Valverde). El veterano hombre sirvió en la guerra de Bosnia y pretende encauzar al joven el tiempo que esté con él. Sin embargo, a Jon le gusta el riesgo y no se adapta a las costumbres tranquilas de su abuelo.

Las cosas del querer (Sábado 14 de marzo a las 19.15 horas en La 1 y RTVE Play) La Guerra Civil ha terminado. Es entonces cuando Mario (Manuel Bandera), Juan (Ángel de Andrés López) y su novia Pepita (Ángela Molina) se unen para formar un grupo que se hará famoso y triunfará en toda España. Cuando vuelven a Madrid, empiezan para ellos los peores momentos de su carrera: la clase pudiente aprovecha para meterse con Mario por ser homosexual. Mientras, la madre de Pepita conspira para separarla de Juan.