El equipo de sonido de 'Sirāt' podría convertirse en el primero íntegramente femenino en lograr el Oscar

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas podrían convertirse en el primer equipo de sonido íntegramente femenino que gana el premio Oscar, tras haber logrado la gesta en la gala número 40 de los Premios Goya del pasado 28 de febrero.

De hecho, en los premios de la Academia de Cine española consiguieron una doble gesta: ser el primer equipo femenino de sonido en ser nominado al Goya y en ganarlo. Una situación que podría repetirse en los premios que concede la Academia de Cine de Estados Unidos.

Su trabajo como sonidistas en Sirāt, la cinta de Oliver Laxe, no ha dejado a nadie indiferente. Compiten con grandes títulos de Hollywood como F1 , Una batalla tras otra , Los pecadores y Frankenstein.

El pasado 8 de marzo, la cinta fue premiada a mejor edición de sonido en largometraje internacional de los MPSE Golden Reel Awards, galardones que premian el mejor sonido en el sector audiovisual. Dos de sus competidoras, Los pecadores y Frankenstein, también cosecharon premios.

Junto a este reconocimiento, la producción también opta a la estatuilla de mejor película internacional (habla no inglesa). El filme suma múltiples reconocimientos, llegando a los 38 premios y a las 105 nominaciones, por ahora.

Entre todos ellos destaca, además de sus dos nominaciones al Oscar y sus seis premios Goya, sus cuatro reconocimientos en el festival de Cannes (incluyendo el Premio del Jurado) y los cinco galardones que cosechó en los Premios del Cine Europeo.

La importancia de abrir el camino en un sector muy masculinizado Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y mucho que avanzar en todos los campos y disciplinas, las mujeres se han ido abriendo paso poco a poco con el transcurrir del tiempo en todas las parcelas, derribando muros. Hoy en día ya es más frecuente ver películas que están dirigidas, escritas o montadas por mujeres. Lo que todavía no suele ser tan corriente es encontrar equipos íntegramente femeninos en disciplinas técnicas del cine, como el sonido, en este caso. En una entrevista en el programa de La 2 y RTVE Catalunya, Café de ideas, Laia Casanovas aseguró que "el gremio del sonido es un sector muy masculinizado" y destacó el momento histórico que supone que se reconozca a un equipo femenino. "Algo está cambiando", añadió. En un sentido similar se expresó al recoger a su compañera, Yasmina Praderas, el Goya a mejor sonido el 28 de febrero: “esperamos que esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras”. En su discurso también aprovechó para agradecer a “todas aquellas que abrieron el camino para que generaciones futuras pudieran correr”. Por su lado, Praderas agradeció a todo el equipo del filme, incluyendo el departamento de sonido, y al director y guionista de la cinta: “Óliver, gracias por este viaje”. Amanda Villavieja no pudo estar presente en la entrega del premio.

El sonido inmersivo como seña de identidad del filme Desde que se preestrenara en Cannes el pasado mes de mayo y más tarde llegara a las salas españolas el 6 de junio, uno de los aspectos que más han llamado la atención de crítica y público sobre Sirāt ha sido su apartado sonoro, tanto por su Banda Sonora (que le ha valido varios reconocimientos ya al francés Kangding Ray) como por sus efectos de sonido. La empresa que tenía entre manos el departamento sonoro de la cinta no era fácil. Tuvieron que sortear las dificultades meteorológicas propias del desierto, como los vientos y las tormentas de arena. Uno de los grandes retos era crear un sonido veraz, o que pareciese tal. Fotograma de 'Sirat', de Oliver Laxe Para lograr esto, el equipo utilizó grabaciones obtenidas en esas condiciones adversas del desierto, capturando sonidos reales que luego se mezclaron con precisión. En el caso de las escenas de fiesta y bailes de los raveros se pretendía generar una experiencia inmersiva que hiciera partícipes a los espectadores en las salas de cine, trasladándoles a ese ambiente de música techno en un lugar dejado de la mano de dios como es el desierto. Según detalló Casanovas, "hay muchas cosas en la película que se cuentan desde el sonido" y que eso en Hollywood "no es habitual" y "llamaba la atención". Su enfoque sensorial, por tanto, es una de las posibles razones de que haya gustado tanto la película a nivel mundial y de que se haya considerado algo distinto. En este sentido, conviene destacar también cómo el sonido del filme guía la narrativa emocional de la historia, actuando como el sistema nervioso de la cinta