Del "No a la guerra" de Bardem al emotivo homenaje a Rob Reiner: los mejores momentos de los Oscar 2026

Un año más, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 98ª edición de los Oscar que llegaban con un duelo en la cumbre entre Los pecadores, la película con más nominaciones en la historia de los galardones, dieciséis, y Una batalla tras otra, la triunfadora clara en los Globos de Oro. Al final ha repetido éxitos esta última, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson, con quien por fin Hollywood salda una deuda pendiente y se lleva los premios 'gordos'.

El mítico Conan O'Brien ha vuelto a presentar la gala de los Oscar, que ha arrancado con un monólogo chispeante y efectivo en donde ha bromeado sobre que quizá era "el último anfitrión humano" de la ceremonia antes de que Hollywood delegue en los robots. Un evento, por cierto, con tímidos pronunciamientos políticos, laterales y abstractos, en un momento de gran convulsión mundial y mucho más allá, de guerra, con Estados Unidos y su presidente Donald Trump como director de orquesta, además.

El monólogo de O'Brien Después, el presentador ha comentado que, a la vez, se estaba celebrando una ceremonia alternativa de los Oscar con Kid Rock mientras señalaba entre el público al jefe de Netflix, asegurando que era "la primera vez que estaba en una sala de cine". Y provocando la risa general, claro. Entre el resto de chanzas, a los títulos de Hamnet o Bugonia, menciones irónicas a Ryan Coogler y a Paul Thomas Anderson, O’Brien no evitó la provocación al bromear con la ausencia de intérpretes británicos nominados —"no hay nominados pero, por lo menos, hemos arrasando en el sector de la pedofilia"— y, sin embargo, los tres mejores 'golpes' llegaron al final. El primero fue cuando salieron varios Michael B. Jordan entre el público, en homenaje a su doble papel en Los pecadores; después un meme en directo con el Rey de los Memes, Leonardo DiCaprio, antes de mandar saludos a España, Argentina y a los amigos de Los Ángeles, repitiendo tres veces el saludo en español. El presentador Conan O'Brien, a la izquierda, y Sterling K. Brown Chris Pizzello AP Photo/Chris Pizzello

Javier Bardem: "No a la guerra y Palestina libre" Hablando de español, nuestro gran representante, Javier Bardem, ya había advertido en la alfombra roja que "se puede pertenecer a este circo y seguir siendo persona". El actor nos previno de que “la iba a liar un poco”: acudía a la gala para presentar un premio, sí, pero también, sobre todo, para recordar el histórico "No a la guerra" de los Goya de hace más de 20 años. De hecho, lucía un cartel con ese lema. Y cuando le toco presentar el premio a 'Mejor película internacional' junto a Priyanka Chopra lo primero que ha dicho ha sido: "No a la guerra y Palestina libre". Javier Bardem y Priyanka Chopra en el escenario presentando un premio REUTERS/Mike Blake

El hermoso homenaje a Rob Reiner Billy Crystal ha rendido un emotivo homenaje a su amigo Rob Reiner, quien murió asesinado a finales de 2025 por su hijo. Para ello, recordó cómo su primera película, Spinal Tap, subía el volumen de la comedia hasta el 11. Después, repasó sus desde La princesa prometida hasta Misery: "Películas que nos hacían reír, llorar, historias sobre lo que queremos ser… más amables, más humanos". Crystal tampoco ha olvidado a su mujer, Michele Singer, quién también sucumbió en aquel ataque y cómo ambos fueron el motor detrás de la decisión del matrimonio igualitario en Estados Unidos. "Amigo, qué bien nos lo pasamos asaltando el castillo", ha cerrado el cómico en un homenaje al que se ha incorporado Meg Ryan o John Cusack, entre otros, mientras los violines giraban hacia la foto de ambos que se fundía en negro. Seguidamente, se ha recordado al resto de miembros de la industria fallecidos este año en el In memoriam, como Terence Stamp, Claudia Cardinale, Béla Tarr, Udo Kier, Diane Keaton o Robert Redford (en este caso presentado por Barbra Streisand, en otro afectivo discurso para acabar cantando acompañada por una orquesta). Barbra Steisand habla sobre Robert Redford durante el segmento In Memoriam Chris Pizzello AP/Chris Pizzello

Amy Madigan, demente de felicidad Amy Madigan, ganadora del Premio Óscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en Weapons, subió al atril y empezó a reírse de manera demente de pura felicidad. "¡Qué maravilla!", ha exclamado la veterana actriz antes de bromear con su regreso a la gala: "Esta vez me llevo a este chavalito de oro”. La actriz también dedicó un saludo muy especial a Ed Harris, su compañero de vida, al que pudimos ver visiblemente emocionado desde el patio de butacas.

Recreación de la icónica escena de Los pecadores Uno de los momentos más esperados y quizá esperables era la recreación del número musical inspirado en en la icónica secuencia de Los pecadores. Así, el actor que interpreta a Sammie Moore, Miles Caton, ha abierto la actuación con un blues en directo, al que se sumaron más cantantes y guitarras eléctricas. La escena fue creciendo con la aparición de los propios vampiros de la cinta y bailarines, culminando con break dance y hasta un deejay. Una jarana bien pintona, vaya. Luego tuvo lugar la otra actuación de la noche (Barbra Streisand mediante), con la actuación de Demon Hunters cantando "Golden" de la película Las guerreras K-pop, interpretada EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Recreación de la icónica escena musical de 'Los pecadores' REUTERS/Mike Blake

Primer premio a Mejor casting Cassandra Kulukundis ha ganado el premio a 'Mejor casting', categoría nueva en los Premios Óscar, por su trabajo en Una batalla tras otra. "Gracias por crear este premio", ha dicho entre risas, bromeando con que a veces un director de casting "casi necesita entrar en un programa de protección de testigos si no elige a alguien". Allí estaba Chase Infiniti, quién dijo que la confianza que ella le otorgó le hizo tener confianza en sí misma en un momento de sincera emoción. Y después, tras recoger la estatuilla se ha marchado pegando gritos en una entrañable salida junto a Gwyneth Paltrow, Paul Mescal y la propia Infiniti.

Doble premio a Mejor cortometraje El premio a 'Mejor cortometraje de ficción' terminó ex aequo. "No sabía que era posible", dijo el director de The singers, el primer ganador, que dedicó este triunfo a mis padres, para que vean que esta carrera sí es posible. Después, el presentador del premio Kumail Nanjiani, humorista, lanzó la frase apropiada: "Es irónico que el Oscar al corto vaya a durar el doble". El otro galardón fue para Dos personas intercambiando saliva, un hecho que, según la segunda ganadora, "solo ha sucedido tres veces en la historia".

Sean no va a recoger su Oscar (y Pynchon tampoco) Sean Penn ha ganado su tercer Oscar por Una batalla tras otra, aunque como siempre no ha ido a la gala. La estatuilla la recibió por él Kieran Culkin, el presentador del premio. Hasta a Conan O'Brien le ha divertido que el ganador no se haya presentado. Después, el Oscar a 'Mejor guion adaptado' se lo ha llevado Paul Thomas Anderson, por la misma película, basada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, a quien le ha dedicado el premio y que por supuesto tampoco ha aparecido por allí (apenas hay fotos del esquivo escritor, hasta Los Simpsons homenajean su excelencia en el arte de la invisibilidad en un capítulo). Imágenes de la gala Chris Pizzello AP Photo/Chris Pizzello

Jimmy Kimmel se acuerda de Melania Trump En una gala que se había caracterizado hasta entonces por algunas menciones muy laterales a temas políticos, y ni aparecer la actual guerra de Estados Unidos contra Irán, Jimmy Kimmel ha presentado los premios a mejor corto documental y mejor película documental con más filo: "Hay dos países donde la gente no puede hablar: Corea del Norte y la CBS", en alusión a la polémica retirada de su programa. Además, bromeó diciendo que Trump debe estar cabreado porque no estaba la película de su mujer. "En nombre del futuro paremos todas estas guerras ahora", propusieron los vencedores con Mr. Nobody contra Putin, primera vez hasta Bardem que se hablaba de algo parecido a lo que está sucediendo y que ocupa todas las portadas de los periódicos desde hace ya dos semanas.

Michael B. Jordan se acuerda de los predecesores Tras ganar el Oscar a mejor actor, Michael B. Jordan ha ofrecido un discurso muy emotivo: "Dios es bondadoso. Mi padre ha venido desde Ghana para estar aquí". El actor también ha recordado a quienes abrieron camino antes que él en Hollywood, mencionando a Sidney Poitier, Halle Berry, Forest Whitaker, Denzel Washington o Will Smith: “Estoy aquí por todos los que vinieron antes que nosotros”. Michael B. Jordan sobre el escenario con el Oscar en la mano Chris Pizzello AP Photo/Chris Pizzello

El momento poco áureo de "Golden" Cuando "Golden", la canción de la película Las guerreras K‑pop, ganó el premio a mejor canción original, el equipo de compositores subió al escenario dispuesto a saborear el momento. El problema es que la organización les puso la música para cortar el discurso y apagaron hasta las luces… pero ellos no parecían tener ninguna prisa por irse. Alguno incluso se agitaba en señal de protesta, un momento incómodo. Las luces se apagan mientras los ganadores intentan hablar REUTERS/Mike Blake