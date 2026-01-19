Más de 200 trenes afectados este lunes por la suspensión del tráfico entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz ha provocado una interrupción de las conexiones ferroviarias que se alargará "al menos" al lunes, 20 de enero. Más de 200 trenes se verán afectados por este corte, según la información de las diversas compañías que prestan servicio en estas rutas.

En concreto, no habrá servicio en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Son 113 trayectos comerciales diarios de alta velocidad los que hay entre Madrid y Andalucía de las tres operadoras. Todos quedan suspendidos y se mantienen operativas la media y larga distancia.

Sólo Renfe acumula decenas de afectaciones. Para este lunes, tenía 23 enlaces entre Madrid y Sevilla, a los que habría que sumar 18 más con Córdoba, 28 con Málaga y seis con Huelva. La empresa pública, que ha ofrecido cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados, ha aclarado que sí prestará con normalidad los servicios que conectan la capital con Toledo, Ciudad Real y Puertollano.

Por su parte, Iryo cuenta con 18 conexiones diarias entre Madrid y Sevilla, 24 en la ruta hacia Córdoba y tres con Málaga, mientras que Ouigo preveía para este lunes cuatro enlaces con Sevilla y otros tantos con Córdoba y con Málaga. Ninguna de las dos empresas privadas ofrece enlaces entre Madrid y Huelva.

Adif también ha anunciado que pueden verse afectado el tráfico ferroviario que conecta Madrid con Cádiz, Algeciras y Granada, por lo que ha recomendado a los viajeros que se informen de potenciales incidencias a través de los servicios oficiales de Renfe e Iryo.