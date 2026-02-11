Feijóo se abre a gobernar España con Vox: “La gente quiere que haya un cambio”

El Partido Popular (PP) se abre por primera vez a gobernar España con Vox y gira su discurso tras perder voto y porcentaje de voto en Aragón, unos comicios autonómicos cuyo resultado ya está moviendo el tablero político en todo el país, a izquierda y a derecha.

En el bloque de la derecha, el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha señalado este martes, durante su intervención en un diálogo organizado en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que los 26 escaños alcanzados por el PP en las Cortes de Aragón y los 14 de Vox suman más de 52% del voto y que, en su opinión, las dos últimas citas electorales autonómicas en Aragón y en Extremadura demuestran que “la gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta”.

El líder de la oposición ha reconocido que ahora “hay mucho cabreo y enfado en el voto” y ha subrayado que “el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías”. Sobre el voto del cabreo ha avisado que “hay que ponerlo a trabajar porque va a producir más cabreo si eso no se traduce en solucionar los problemas de la gente, la mejora de la convivencia".

Casi a la misma hora en la que ha intervenido el líder del PP en Valencia, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso que “si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca dos diputados menos, pero Vox saca cinco más y hoy estamos en el Gobierno, pues le dijo que sí”.

“La mayoría de los españoles confía en la derecha para cambiar España y, por tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad y no podemos defraudarles”, ha recalcado Muñoz durante su comparecencia ante los medios. “La izquierda ya se está activando para unirse. Todos los que estamos a la derecha de Pedro Sánchez, los que queremos cambiar España, tenemos una oportunidad y nos la están dando los ciudadanos. Y no podemos cometer errores”.

En una entrevista en esRadio de este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, habló sobre la gobernabilidad con el partido liderado por Santiago Abascal. “Tanto Partido Popular como VOX tenemos que saber entender el mensaje de estas elecciones” y no entenderlo “puede frustrar el cambio político en España”.

“Nadie entendería que no lo hiciésemos [ponerse de acuerdo con Vox]”, respondía Tellado a la pregunta de que si “ese mensaje es el de entenderse”. Y añadía que “van a trabajar para que haya acuerdos, para que haya voluntad de diálogo entre PP y Vox que blinden la gobernabilidad en Aragón, y también en Extremadura y haya donde sea necesario”.

Hace tan solo seis meses, el menaje del Partido Popular era otro. “Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado”, aseveraba Feijóo en un mitin. “Y creemos que Vox en el Gobierno, no”, decía Tellado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero el pasado mes de julio.