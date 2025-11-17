Telefónica anuncia un despido colectivo en siete de sus filiales sin precisar la cifra de afectados

Telefónica ha comunicado a los sindicatos un despido colectivo en siete empresas del grupo, según ha informado la Unión General de Trabajadores (UGT). Los despidos afectarán a más de 6.000 empleados, aunque la empresa concretará el número determinado la próxima semana.

El expediente de regulación de empleo (ERE), cuyas mesas de negociación se constituirán en el plazo de una semana, afecta las plantillas de las filiales Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A. (que agrupa a la dirección corporativa), Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

El sindicato mayoritario, UGT, ha expresado a las direcciones de estas compañías su "rechazo" a sus planes y ha exigido negociar también los convenios colectivos hasta 2030 para "garantizar estabilidad" a las plantillas" en coherencia con el plan estratégico de la empresa y la protección de los derechos laborales.

"La voluntariedad debe ser el pilar fundamental de cualquier proceso, siguiendo el modelo de éxito alcanzado en 2024. Para nosotros no hay negociaciones separadas. Los despidos colectivos y los convenios forman parte de un mismo marco. Tampoco habrá acuerdos parciales", ha señalado el portavoz de Telecomunicaciones del sindicato, Diego Gallart, con lo que ha descartado caminos diferentes para cada una de las filiales.