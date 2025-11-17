Telefónica anuncia un despido colectivo en siete de sus filiales sin precisar la cifra de afectados
- En el plazo de una semana, se constituirá la mesa de negociación, que UGT quiere que aborde también el convenio colectivo
- El último ERE, de más de 3.000 personas, se firmó en 2024 con un periodo para acogerse de forma voluntaria
Telefónica ha comunicado a los sindicatos un despido colectivo en siete empresas del grupo, según ha informado la Unión General de Trabajadores (UGT). Los despidos afectarán a más de 6.000 empleados, aunque la empresa concretará el número determinado la próxima semana.
El expediente de regulación de empleo (ERE), cuyas mesas de negociación se constituirán en el plazo de una semana, afecta las plantillas de las filiales Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A. (que agrupa a la dirección corporativa), Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
El sindicato mayoritario, UGT, ha expresado a las direcciones de estas compañías su "rechazo" a sus planes y ha exigido negociar también los convenios colectivos hasta 2030 para "garantizar estabilidad" a las plantillas" en coherencia con el plan estratégico de la empresa y la protección de los derechos laborales.
"La voluntariedad debe ser el pilar fundamental de cualquier proceso, siguiendo el modelo de éxito alcanzado en 2024. Para nosotros no hay negociaciones separadas. Los despidos colectivos y los convenios forman parte de un mismo marco. Tampoco habrá acuerdos parciales", ha señalado el portavoz de Telecomunicaciones del sindicato, Diego Gallart, con lo que ha descartado caminos diferentes para cada una de las filiales.
La dirección negó que un ERE estuviera sobre la mesa
Después de que el diario de información económica Expansión adelantara el plan de un ERE el pasado 6 de octubre, fuentes de la compañía presidida por Marc Murtra negaron que estuviera sobre la mesa en ese momento, aunque sí reconocían que estaban llevando a cabo análisis en todos los ámbitos de la organización.
Entonces, UGT exigió a la dirección de Telefónica que presentara su plan estratégico antes de plantear una reducción de plantilla, como avanzaban dichos "rumores". En su opinión, no eran necesarios recortes de empleo, "a priori", para garantizar el futuro de la empresa.
El sindicato recordaba en un comunicado remitido a los medios que el convenio actual recoge una garantía de empleo vigente hasta finales de 2026, lo que exige el acuerdo de los representantes de los trabajadores para tomar una medida de este tipo. En ese caso, ya entonces optaban por "respetar" el modelo de bajas voluntarias, con medidas retributivas y de garantías similares a las de acuerdos anteriores.
Empresa y sindicatos firmaron el último ERE en enero de 2024, con 3.421 bajas en la compañía y un periodo para acogerse de forma voluntaria. La negociación de UGT, CC.OO. y Sumamos Fetico consiguió entonces reducir en más de 1.700 personas el número de afectados por el expediente en las tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones).