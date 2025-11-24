Telefónica empieza a negociar el ERE con la vista puesta en un ahorro de costes del 25%

Telefónica comenzará a negociar este lunes tres de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado que presentará en varias filiales del grupo en un contexto del plan estratégico, con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%.

Este lunes comenzará la primera reunión entre dirección y sindicatos, en una mesa de negociación en la que se prevé que la compañía exponga la motivación de los ERE y el número de afectados en Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, las tres empresas que están amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) del operador, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los ERE restantes, un total de cuatro —en la matriz, Telefónica S.A; Movistar+, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital— se comenzarán a tratar el martes en una reunión de la mesa de negociación.

La compañía notificó que presentaría estos ERE el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. A partir de ahí, comenzó a contar el plazo de una semana para constituir las mesas de negociación. De momento no se han adelantado cifras, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que puede llegar a los 6.000 afectados, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.