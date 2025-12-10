Telefónica propone bajar un 9% el umbral mínimo del ERE en sus tres principales filiales para facilitar la voluntariedad
- Planteaba inicialmente 5.040 salidas, pero ahora la negociación contempla una cifra entre esa y 4.600 personas
- Los sindicatos creen que se han producido avances, pero que todavía hay discrepancias que impiden cerrar un acuerdo
Telefónica ha propuesto a los sindicatos reducir en casi un 9% el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones —que concentran el grueso de la afectación del despido colectivo para siete filiales del grupo--, todo ello para facilitar la voluntariedad del proceso.
La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en las tres sociedades del CEV, aunque los términos actuales de la negociación concretan una horquilla de entre 4.600 y 5.040 salidas. No obstante, la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren.
Según fuentes del sindicato Sumados-Fetico, si hubiera 4.600 adhesiones voluntarias no habría más salidas. Sin embargo, si se produjeran, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040. Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 4.000 adhesiones voluntarias, se producirían 600 salidas forzosas, hasta llegar a las 4.600, una cifra que marcaría el umbral máximo de afectación del ERE en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente, según el estado actual de las negociaciones.
En este contexto, Sumados-Fetico considera que se empieza a vislumbrar la posibilidad de que el ERE en las sociedades del CEV sea voluntario y universal, aunque estima —al igual que UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.)— que ese umbral mínimo todavía debe reducirse más para garantizar la mencionada voluntariedad.
Por su parte, UGT ha señalado en un comunicado que en la reunión de este miércoles se han producido "avances relevantes", aunque ha matizado que "persisten discrepancias sustanciales que impiden cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa". En el caso de CC.OO., insiste en que "este es un ERE de largo recorrido y que deben aceptarse todas las adhesiones voluntarias a lo largo del mismo para que sea universal utilizando todas las palancas necesarias como el reskilling (reciclaje profesional), concursos de méritos, nuevo empleo, etc."
La empresa plantea indemnizaciones del 68% del salario
Por otro lado, la compañía ha aceptado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años. Además, mantiene el requisito de 15 años de antigüedad para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, si bien ha flexibilizado las opciones de adscripción.
En cuanto a las indemnizaciones, la empresa propone hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones). En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.
Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.
Además, la propuesta incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.