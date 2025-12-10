Telefónica propone bajar un 9% el umbral mínimo del ERE en sus tres principales filiales para facilitar la voluntariedad

Telefónica ha propuesto a los sindicatos reducir en casi un 9% el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones —que concentran el grueso de la afectación del despido colectivo para siete filiales del grupo--, todo ello para facilitar la voluntariedad del proceso.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en las tres sociedades del CEV, aunque los términos actuales de la negociación concretan una horquilla de entre 4.600 y 5.040 salidas. No obstante, la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren.

Según fuentes del sindicato Sumados-Fetico, si hubiera 4.600 adhesiones voluntarias no habría más salidas. Sin embargo, si se produjeran, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040. Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 4.000 adhesiones voluntarias, se producirían 600 salidas forzosas, hasta llegar a las 4.600, una cifra que marcaría el umbral máximo de afectación del ERE en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente, según el estado actual de las negociaciones.

En este contexto, Sumados-Fetico considera que se empieza a vislumbrar la posibilidad de que el ERE en las sociedades del CEV sea voluntario y universal, aunque estima —al igual que UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.)— que ese umbral mínimo todavía debe reducirse más para garantizar la mencionada voluntariedad.

Por su parte, UGT ha señalado en un comunicado que en la reunión de este miércoles se han producido "avances relevantes", aunque ha matizado que "persisten discrepancias sustanciales que impiden cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa". En el caso de CC.OO., insiste en que "este es un ERE de largo recorrido y que deben aceptarse todas las adhesiones voluntarias a lo largo del mismo para que sea universal utilizando todas las palancas necesarias como el reskilling (reciclaje profesional), concursos de méritos, nuevo empleo, etc."