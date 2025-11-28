Trump anuncia "medidas terrestres" contra presuntos narcotraficantes venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el país comenzará "muy pronto" a tomar acciones para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos por vía terrestre.

Durante una intervención virtual con miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, Trump señaló que los traficantes han reducido sus operaciones marítimas y que ahora se enfocarán en rutas terrestres.

“Probablemente han notado que la gente ya no quiere entregar droga por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, y eso comenzará muy pronto”, declaró.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

Por otro lado, Trump agregó que Washington ya había advertido a los grupos criminales: "Les dijimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país".

Hasta el momento, el Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Trump.

Estas declaraciones escalan aún más la tensa situación que se vive en los últimos días a propósito de una intervención inminente estadounidense en Venezuela, ya que EE.UU. designó como terrorista al supuesto Cartel de los Soles, encabezado, según los norteamericanos por Nicolás Maduro.

Esta última amenaza de Trump se une a la alarma suscitada entre numerosas aerolíneas que han decidido suspender los vuelos en espacio aéreo venezolano, esta misma semana, presagiando el inminente inicio de un gran conflicto en la zona. El cese de los servicios de las aerolíneas ha generado un profundo malestar entre las autoridades del país caribeño.

También en estos días, el presidente estadounidense insistió en el hecho de que iba a iniciar conversaciones con Nicolás Maduro con el fin de "salvar muchas vidas".

Declaraciones encaminadas a amedrentar al dirigente venezolano para convencerle de la oportunidad de evitar un derramamiento de sangre, que parece inminente desde que el 16 de noviembre Estados Unidos desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones.

Además del portaaviones, las fuerzas navales desplegadas por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela incluyen cinco destructores y dos cruceros lanzamisiles, entre otras naves que conforman la mayor concentración de buques de guerra de Estados Unidos, en el mar Caribe, en décadas.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado ayer jueves a los miembros de la fuerza aérea estar "alerta, listos y dispuestos" para defender al país de cualquier "agresión" en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una "amenaza".

El dirigente chavista se ha mostrado además confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas".