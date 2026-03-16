El tiempo hoy 16 de marzo en España: ascenso generalizado de las temperaturas

as temperaturas máximas subirán este lunes de forma prácticamente generalizada, con ascensos incluso notables en algunas zonas, aunque se mantendrán rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, Mallorca, Menorca, bajo Ebro y en Cádiz al final del día, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada llega marcado por una situación de estabilidad, gracias a las altas presiones en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, entorno de los Sistemas Central e Ibérico y norte y este de la meseta Norte.

Al principio de la jornada predominarán los cielos nubosos con nubes bajas y probables bancos de niebla matinales; con tendencia a levantar y a despejar. La Aemet informa de que únicamente se espera alguna precipitación débil en el Cantábrico oriental en la primera mitad del día.

Predominarán los cielos poco nubosos también en Canarias, salvo en el norte de las islas montañosas con cielos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en las islas occidentales. Se espera una probable presencia de polvo en suspensión en las islas.

Suben las temperaturas Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, exceptuando litorales de Alborán y sureste con descensos y Canarias con pocos cambios en general. Los aumentos llegarán a notables en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, área cantábrica y Sistema Central. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte y depresiones de Cataluña y Huesca. Tambiéen habrá ascensos en Baleares y en general pocos cambios en el resto.