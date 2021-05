23:25

"Me he convertido en un chivo expiatorio que moviliza los aspectos más oscuros y contrarios a la democracia. La inteligencia política debe estar por encima de cualquier consideración. Ser útil para UP es mi mayor aspiración. Creo que es evidente que a día de hoy no contribuyo a sumar, no soy una figura política que contribuya a que seamos una fuerza política con peso en dos años".