Soria, Valladolid y Burgos se suman a las protestas contra la gestión de Mañueco de los incendios en Castilla y León
- En la capital vallisoletana se han concentrado unas 1.500 personas
Soria, Burgos y Valladolid se han sumado a las protestas en Castilla y León contra la gestión de los incendios llevada a cabo por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Entre las demandas está la petición de más medios y medidas de prevención y la dimisión tanto del presidente autonómico como del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La primera concentración del día ha tenido lugar en Soria a primera hora de la mañana. La protesta, que ha concentrado a un centenar de personas, ha brindado homenaje al bombero forestal que murió el domingo (natural de esta provincia) al volcar la autombomba que conducía mientras combatía el incendio de Yeres/Llamas de la Cabrera, en El Bierzo leonés.
La secretaria de Organización de CGT en Soria, Ángela Ruiz Velasco, ha exigido a la Junta que deje de cerrar torretas, que prolongue los contratos a 12 meses, que mejore el mantenimiento de los montes durante todo el año y que establezca condiciones dignas y se acoja al estatuto de los bomberos forestales.
1.500 personas protestan en Valladolid
Ya por la tarde, en Valladolid, unas 1.500 personas, según el cálculo de la Policía Nacional, han partido desde la plaza de la Fuente Dorada, en el centro de la capital vallisoletana, con destino a la plaza Mayor. Se han repetido las peticiones de dimisión al presidente de la Junta y a Suárez-Quiñones. Los carteles que portaban los manifestantes mostraban demandas de una mejor gestión, al igual que ya reclamaron con protestas similares en los últimos días en León, La Bañeza.
La cita, que ha dado comienzo a las 20.00 horas, ha comenzado con un minuto de silencio para recordar a las víctimas mortales de la oleada de incendios, que se han enfrentado a un "monstruo climático llamado fuegos de sexta generación". Los manifestantes han criticado que el Ejecutivo autonómico "busque el cálculo político y la rivalidad con el Gobierno central en lugar de centrarse en gestionar unos incendios de carácter paranormal".
El portavoz de las plataformas convocantes ha defendido que "no vale que Mañueco prometa que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ya que primero debe reflexionar y cesar" al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, al consejero del ramo y después irse él".
También en Burgos, unas 400 personas han lanzado proclamas como "bomberos forestales, públicos y estables", "Los bosques no se venden, se defienden" y "Mañueco-Quiñones dimisión", entre otras.
Convocada una concentración el jueves en Ponferrada
Para mañana está convocada una protesta en Ponferrada, ciudad de referencia de la comarca de El Bierzo. Se trata de una de las zonas más afectadas por las llamas y que lleva clavada la pérdida que supone para la zona el hecho de que las llamas hayan arrasado su emblemático espacio natural y cultural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, además de otras zonas de alto valor ambiental, como las reservas de la biosfera del noroeste de la provincia leonesa.
Mientras tanto, Mañueco ha defendido tanto su gestión como la del consejero de Medio Ambiente. El presidente autonómico ha respondido con un rotundo "sí" a la pregunta de los medios sobre si mantiene su confianza en él: "Está donde tiene que estar, trabajando en la coordinación de las tareas, esta mañana ha estado en el Consejo de Gobierno con el resto de miembros del Gobierno", ha añadido Mañueco, al ser cuestionado sobe la nula presencia del consejero en las comparecencias de los últimos días.
El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido la dimisión Mañueco y de Suárez-Quiñones, por su "incapacidad" para controlar la situación del operativo contra los incendios. "El PP se ha quedado solo en la necesaria transparencia que la sociedad de Castilla y León le está demandando", ha reiterado, mientras instaba a Mañueco a asumir "su responsabilidad".
El portavoz parlamentario de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha denunciado que las empresas contratadas por la Junta para labores de extinción buscan operarios sin formación ni experiencia en León y Zamora a través de portales digitales de empleo, mientras que Mañueco se niega a declarar el nivel 3 de emergencia.
"Podemos decir que el operativo no está funcionando y lo cierto es que no sabemos si con nivel 3 esto funcionaría, pero lo que sí sabemos es que, después de 12 o 13 días de incendios, lo que está haciendo la Junta de Castilla y León con la ayuda del Estado no está siendo suficiente", ha afirmado Santos.
El fin de la ola de calor y la lluvia han dado tregua en la extinción de algunos de los más de 20 incendios que continúan activos en España. Las condiciones han mejorado en Ourense y en Castilla León, aunque preocupa la situación que se vive en Jarrilla (Cáceres), donde pese a que la meteorología ha mejorado, continúan las fuertes rachas de viento.