Soria, Valladolid y Burgos se suman a las protestas contra la gestión de Mañueco de los incendios en Castilla y León

Soria, Burgos y Valladolid se han sumado a las protestas en Castilla y León contra la gestión de los incendios llevada a cabo por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Entre las demandas está la petición de más medios y medidas de prevención y la dimisión tanto del presidente autonómico como del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La primera concentración del día ha tenido lugar en Soria a primera hora de la mañana. La protesta, que ha concentrado a un centenar de personas, ha brindado homenaje al bombero forestal que murió el domingo (natural de esta provincia) al volcar la autombomba que conducía mientras combatía el incendio de Yeres/Llamas de la Cabrera, en El Bierzo leonés.

La secretaria de Organización de CGT en Soria, Ángela Ruiz Velasco, ha exigido a la Junta que deje de cerrar torretas, que prolongue los contratos a 12 meses, que mejore el mantenimiento de los montes durante todo el año y que establezca condiciones dignas y se acoja al estatuto de los bomberos forestales.

1.500 personas protestan en Valladolid Ya por la tarde, en Valladolid, unas 1.500 personas, según el cálculo de la Policía Nacional, han partido desde la plaza de la Fuente Dorada, en el centro de la capital vallisoletana, con destino a la plaza Mayor. Se han repetido las peticiones de dimisión al presidente de la Junta y a Suárez-Quiñones. Los carteles que portaban los manifestantes mostraban demandas de una mejor gestión, al igual que ya reclamaron con protestas similares en los últimos días en León, La Bañeza. La cita, que ha dado comienzo a las 20.00 horas, ha comenzado con un minuto de silencio para recordar a las víctimas mortales de la oleada de incendios, que se han enfrentado a un "monstruo climático llamado fuegos de sexta generación". Los manifestantes han criticado que el Ejecutivo autonómico "busque el cálculo político y la rivalidad con el Gobierno central en lugar de centrarse en gestionar unos incendios de carácter paranormal". El portavoz de las plataformas convocantes ha defendido que "no vale que Mañueco prometa que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ya que primero debe reflexionar y cesar" al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, al consejero del ramo y después irse él". También en Burgos, unas 400 personas han lanzado proclamas como "bomberos forestales, públicos y estables", "Los bosques no se venden, se defienden" y "Mañueco-Quiñones dimisión", entre otras.