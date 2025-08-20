Mañueco reconoce "algunas incidencias" en el uso de medios estatales contra los incendios pero defiende su gestión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha admitido que durante la gestión del operativo para combatir los incendios en León y Zamora han podido producirse "algún tipo de incidencias", pero ha incidido en su "apoyo total y sin reservas a todas y cada una de las decisiones" de las personas al frente de los operativos de extinción.

Mañueco ha salido así al paso después de que se haya conocido que los militares desplegados en las localidades leonesas de Bembibre y Cistierna montaron el pasado lunes dos bases logísticas para atender a 180 integrantes del operativo de extinción de incendios, pero estas instalaciones llevan sin utilizarse desde entonces.

Al parecer, dentro de las numerosas demandas de la Junta al Gobierno figuraban estas instalaciones en dependencias municipales de la provincia leonesa, con camas y avituallamiento suficiente como para atender a esos miembros del operativo, pero no fueron utilizadas.

En concreto, sobre la no utilización de estos recursos demandados, Mañueco ha dicho que los medios "se utilizan cuando lo decide el director del operativo", con una perspectiva técnica, y ha añadido que los recursos que llegan son "aprovechados al máximo".

"Evidentemente, puede haber algún tipo de incidencias propias de una situación de estas características [...] se ha puesto a disposición en concreto un alojamiento logístico y se utiliza cuando lo deciden las circunstancias y lo decide el director del operativo, pero que todo el mundo tenga claro que todos los medios que se ponen a disposición de la Junta de Castilla y León, los directores de extinción los aprovechan al máximo, siempre que así lo aconsejen las circunstancias", ha incidido en rueda de prensa el presidente de la Junta.

Robles dice que desde el primer día la UME ha trabajado Mañueco ha dicho que no le consta el "enfado" del Ejército ni de los responsables municipales afectados, aunque se ha mostrado dispuesto a llamar al alcalde de Cistierna y portavoz autonómico de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, para interesarse por esta situación. Respecto a las protestas que se han producido estos días en localidades como León, La Bañeza o Valladolid, el presidente de la Junta se ha limitado a decir que respeta "profundamente la opinión de todo el mundo, aunque en algunos casos pueda o no estar de acuerdo". Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en la mañana de este miércoles en que "desde el primer día" la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los medios de los ejércitos que eran necesarios han trabajado para extinguir los incendios, algo que sabe "perfectamente" el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que ha añadido que en política "no todo vale". De este modo ha respondido en Jaca (Huesca) a la información publicada este miércoles por eldiario.es y El País, según la cual Mañueco reclamaba al Gobierno más medios contra los incendios declarados en Zamora y León mientras la comunidad mantenía sin usar recursos desplegados por el ejército. Aunque Robles ha señalado que no quería "hacer ningún comentario en concreto" al respecto de esta pregunta, sí ha asegurado que Mañueco sabe que "absolutamente desde el primer día" la UME y los medios de los ejércitos que eran necesarios han estado actuando y trabajando. Cientos de personas protestan en León contra la gestión de los incendios de Mañueco y exigen su dimisión En el caso del líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha denunciado que Mañueco estaba "mintiendo a la sociedad" cuando reclamaba más medios pero no utilizaba los que estaban ya puestos a disposición en este caso de Bembibre y Cistierna. "Un error de coordinación del que posteriormente piden disculpas", ha añadido Martínez, convencido de que esa demanda de medios por parte de Mañueco "era solo una cortina de humo".