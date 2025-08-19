Las protestas por la gestión de los incendios de Castilla y León de Mañueco llegan a La Bañeza
- Los manifestantes denuncian que peligran espacios naturales de alto valor ecológico de la comunidad
Las protestas contra la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y, especialmente la provincia leonesa, han continuado este miércoles con una nueva concentración en La Bañeza, comarca especialmente castigada por el incendio que se inició hace días en el norte de Zamora y traspasó las fronteras provinciales.
Alrededor de mil personas han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los ceses del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Del mismo modo, los manifestantes han pedido declarar el nivel de emergencia 3 para que el Gobierno gestione la extinción, algo que el propio Mañueco descarta pedir.
Las protestas comenzaron el pasado sábado en Ponferrada, capital de la comarca leonesa de El Bierzo, que también se ha visto rodeada de incontrolables incendios a los que los medios de extinción disponibles ante su magnitud, número y condiciones meteorológicas apenas han podido hacer frente. A esta protesta, convocada de manera improvisada por redes sociales por ciudadanos y afectados por los incendios, le siguió el domingo otra en Astorga, y la celebrada este lunes en la capital leonesa, que reunió a 3.000 personas, según los convocantes y 1.000, según fuentes de la Policía Local.
Para este miércoles se han convocado distintas protestas en Valladolid, Burgos y Soria.
Recuerdo de los fallecidos por los incendios
Los convocantes han destacado que la magnitud de esta tragedia supera con creces la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, comprometiendo la seguridad y la protección del medio ambiente.
En la lectura de un comunicado, han denunciado que peligran espacios naturales de alto valor ecológico, como el Parque Nacional Picos de Europa, o zonas Red Natura 2000 como Omaña o Laciana, como ha sido arrasado el espacio natural y cultural de Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad- y se han visto afectadas la práctica totalidad de las siete Reservas de la Biosfera con las que cuenta la provincia leonesa.
También se ha recordado a los tres fallecidos a consecuencia de los incendios, dos voluntarios en Quintana y Congosto, y un bombero forestal en El Bierzo, así como a los más de 10.000 vecinos que han tenido que ser desalojados durante la última semana de unas 70 localidades de la provincia.
Una situación que los concentrados han considerado "insoportable" y que han achacado a una mala gestión del operativo de extinción, a los que, por otra parte, han agradecido su esfuerzo. Del mismo modo, los manifestantes han recordado la desinversión realizada en materia de extinción por parte del Gobierno autonómico durante los últimos años y han exigido que el operativo trabaje todo el año para prevenir los incendios de la época estival.