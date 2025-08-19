Las protestas por la gestión de los incendios de Castilla y León de Mañueco llegan a La Bañeza

Las protestas contra la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y, especialmente la provincia leonesa, han continuado este miércoles con una nueva concentración en La Bañeza, comarca especialmente castigada por el incendio que se inició hace días en el norte de Zamora y traspasó las fronteras provinciales.

Alrededor de mil personas han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los ceses del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Del mismo modo, los manifestantes han pedido declarar el nivel de emergencia 3 para que el Gobierno gestione la extinción, algo que el propio Mañueco descarta pedir.

Las protestas comenzaron el pasado sábado en Ponferrada, capital de la comarca leonesa de El Bierzo, que también se ha visto rodeada de incontrolables incendios a los que los medios de extinción disponibles ante su magnitud, número y condiciones meteorológicas apenas han podido hacer frente. A esta protesta, convocada de manera improvisada por redes sociales por ciudadanos y afectados por los incendios, le siguió el domingo otra en Astorga, y la celebrada este lunes en la capital leonesa, que reunió a 3.000 personas, según los convocantes y 1.000, según fuentes de la Policía Local.

Para este miércoles se han convocado distintas protestas en Valladolid, Burgos y Soria.