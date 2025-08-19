Resumen de los incendios en España del 19 de agosto: el viento complica la extinción del incendio de Porto, Zamora
- Preocupa el incendio de Jarilla (Cáceres) y el de Porto (Zamora), que amenaza el Lago de Sanabria y avanza descontrolado
Los incendios no dan tregua en España, donde ya han ardido más de 340.000 hectáreas, lo que hace de 2025 el peor año en tres décadas en cuanto a fuegos. Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.
Castilla y León es la región más afectada, con más de una treintena de focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila. Preocupa especialmente el de Porto, que afecta al Lago de Sanabria, y que avanza descontrolado. Otros focos se mantienen en Asturias y Extremadura. En esta última, preocupa el incendio de Jarilla, en Cáceres, con más de 15.000 hectáreas quemadas.
El incendio en Larouco, en la provincia de Ourense, sigue avanzando sin control y amenaza las áreas protegidas de los montes de O Courel. Tras arrasar una superficie de más de 20.000 hectáreas, es ya el mayor incendio de la historia de Galicia. Un bombero y tres brigadistas resultaron heridos el lunes por la noche mientras trataban de contener las llamas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han visitado este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla y Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Sánchez ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto el Ejecutivo llevará a cabo una declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a "muchos" de los territorios azotados por los incendios.
Las protestas contra la gestión de los incendios en Castilla y León han llegado este martes a La Bañeza, donde cientos de personas se han concentrado para exigir la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Las manifestaciones se iniciaron el pasado sábado en Ponferrada, y ya hay convocadas más concentraciones para los próximos días en León y Soria.
Buenas noches. Iniciamos a esta hora el relato minuto a minuto con toda la información de los incendios forestales que azotan España este martes.
0:05
El fuego avanza en Colmenar Viejo (Madrid) pero sin afectar por el momento a urbanizaciones ni a la línea del AVE
Un incendio declarado este lunes cerca del vertedero de Colmenar Viejo ha obligado a desalojar algunas viviendas y construcciones aisladas, aunque por el momento no ha sido necesario evacuar urbanizaciones ni cortar la línea de alta velocidad cercana.
Las llamas han calcinado varias hectáreas de pasto y arbolado, en una zona próxima al incendio registrado hace una semana en Tres Cantos. Aunque el fuego aún no está controlado, el viento está favoreciendo las labores de extinción, en las que participan varios hidroaviones.
0:20
Cuatro bomberos sufren quemaduras en los incendios en Galicia este lunes, uno grave
Cuatro bomberos han resultado heridos con quemaduras en el operativo de la tarde de este lunes y han sido trasladados a diversos centros médicos, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado.
Según informan desde la Central de Emergencias, el operario que sufrió quemaduras graves tuvo que ser evacuado al Hospital de A Coruña, el centro con la mayor unidad de quemados de Galicia. Los otros tres operarios fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.
Por otro lado, también se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción debido a que el vehículo en el que se desplazaban chocó contra una casa en Santa Baia de Montes. Pese al accidente, ninguno de ellos necesitó asistencia médica aunque sí la requirieron los habitantes de la casa, que fueron atendidos por sendos ataques de ansiedad.
1:46
Dieciocho efectivos trabajan toda la madrugada en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid)
Dieciocho efectivos, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales, trabajan toda la madrugada en el incendio declarado en la tarde de este lunes en Colmenar Viejo (Madrid).
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las llamas han obligado a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución, aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.
A las 21.00 horas, la carga de fuego había bajado pero los frentes eran muy amplios y puede haber comportamientos no deseados durante la noche, cuando se han retirado los medios aéreos.
2:10
Cortada en ambos sentidos la A-52 por el humo del incendio de A Mezquita (Ourense)
La autovía A-52 se encuentra cerrada al tráfico entre los kilómetros 124 y 132, en ambos sentidos, por el humo procedente del incendio de A Mezquita, en Ourense. Según informa la Dirección General de Tráfico, la circulación está interrumpida entre O Canizo y Mesón de Erosa. Tampoco se puede circular por la N-525 entre A Gudiña y Mesón da Erosa, del kilómetro 133 al 137, en ambos sentidos. Los cortes también afectan a la A-52 por humo en el kilómetro 99, en Padornelo (Zamora), sentido creciente, y en el 86 de la N-525 en Castro de Sanabria (Zamora).
3:19
Asturias ve los incendios "bastante controlados" y preocupada por la llegada desde León
El consejero de Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha expresado tener dos sensaciones "diferentes" ante la situación actual por la ola de incendios forestales, que la comunidad tiene "bastante bien controlados", si bien vive con "preocupación" el fuego que llega a la región procedente de León. Así lo ha dicho, tras presidir esta noche la reunión del Cecopi, que ha analizado la actualidad que presenta Asturias, con ocho fuegos activos de un total de quince. (EFE)
4:21
Dejan de estar confinadas 120 personas en residencias de Rubiá y Carballeda (Ourense)
La Xunta de Galicia ha levantado la medida preventiva de confinamiento para 120 personas en las residencias de las localidades ourensanas de Rubiá y Carballeda de Avia por los incendios forestales, según informa el 112 Galicia. En concreto, había 70 personas confinadas en la residencia de Rubiá y otras 56 en dos centros de Carballeda de Avia.
Con esta decisión, todas las residencias en las que hubo confinamientos o evacuaciones en Galicia por los incendios vuelven a recuperar la normalidad. (EFE)
5:05
"El incendio de Jarilla ha cruzado al territorio vecino de Castilla y León"
Las llamas en el incendio forestal de Jarilla, en la provincia de Cáceres, han arrasado con más de 15.000 hectáreas y cuentan con un perímetro de más de 150 kilómetros. Paco Ramírez, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, ha afirmado en el informativo 24 Horas de RNE que el fuego "acaba de pasar al territorio vecino de Castilla y León", asegura que "la cabeza está totalmente descontrolada".
Este lunes se han movilizado 20 medios aéreos y 300 efectivos para ayudar a frenar el impacto de las llamas en Jarilla. El presidente de Gobierno ha anunciado que mañana viajará a Extremadura para conocer la evolución del incendio. Sobre las ayudas facilitadas por el Ejecutivo, Ramírez sostiene que "los medios no son suficientes, tenemos una petición clara al Gobierno y no ha sido atendida en su totalidad", concluye.
7:23
Evolución positiva del incendio de Colmenar Viejo
Durante la noche, 18 dotaciones de Bomberos, Agentes Forestales y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, han estado recorriendo el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las 17:00 horas de este lunes.
Su trabajo ha consistido en asegurar el perímetro refrescando cualquier punto caliente del interior del incendio.
La evolución ha sido positiva y los responsables de extinción tomarán las decisiones después de comprobar el estado del incendio tras el vuelo de reconocimiento que se va a realizar a primera hora. Continua en situación 1 del Plan INFOMA.
7:35
Contaminación del aire o del agua potable: los "efectos colaterales" de los incendios más allá de la zona cero
Las llamas arrasan desde hace días miles de hectáreas en España, en la que ya es una de las peores oleadas de incendios en décadas. Pero aunque el fuego provoca una gran destrucción en las zonas directamente afectadas, sus impactos se sienten también a cientos de kilómetros.
Ocurre así con la contaminación del aire que provocan. La quema de la vegetación emite partículas en suspensión respirables (PM10) y finas (PM2,5), así como ozono troposférico, dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno, sustancias que provocan graves efectos en la salud y multiplican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y las muertes.
El Bierzo se ha convertido en uno de los lugares con peor calidad del aire del mundo por efecto de los fuegos.
8:00
Continúan los trabajos para contener el incendio de Jarilla
El Equipo ZEUS del Servicio Aéreo de la Guardia Civil trabajó esta noche en el incendio de Jarilla, realizando la coordinación aérea de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) desplegados en la zona.
Desde el aire, se colaboró en la localización de focos activos y la detección de posibles zonas calientes mediante cámaras térmicas, además de llevar a cabo fotometrías del terreno para marcar con precisión las áreas de riesgo y apoyar así la labor de los equipos de extinción.
Además, la Guardia Civil ha colaborado acompañando a los ganaderos evacuados para que puedan atender a sus animales en condiciones de seguridad.
8:06
Sánchez visitará hoy las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán hoy las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
Durante su paso por Extremadura, que se llevará a cabo a lo largo de la mañana a partir de las 12.45 horas, Sánchez y Marlaska, acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, realizarán una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y después el jefe del Gobierno realizará una declaración a los medios de comunicación.
Por la tarde, a las 15.30 horas, Sánchez y Marlaska se desplazarán a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar la zona afectada por el fuego y serán acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
Para el jefe del Ejecutivo y el titular de Interior estas nuevas citas constituirán la segunda jornada de visitas a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, después de haber acudido este domingo a Galicia y a Castilla y León.
8:09
40 fuegos permanecen activos en todo el país
Se mantienen activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios.
Según han informado fuentes comunitarias, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.
8:13
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido hoy, al menos hasta mediodía
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.
"La situación de los incendios en Ourense impide que este martes se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X'.
"La situación de los incendios en Ourense impide que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía.
A lo largo de la mañana informaremos sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde.“
En este sentido, la empresa pública ha remarcado que, "a lo largo de la mañana" de hoy, informará sobre "la posibilidad" de recuperar el servicio durante la tarde.
Debido a la situación de los incendios, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7.14 horas y a las 13.20 horas, y desde Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.
8:26
Reapertura de carreteras en Ourense y en Zamora
La DGT informa de que se ha reabierto la A-52 en Ourense y en Zamora, pero todavía se mantiene el corte de la N-525 en Zamora. No obstante, se sigue recomendando circulación con precaución y evitar circular por las zonas afectadas. Puede consultarse el estado de las carreteras en directo en la web de la DGT.
"Se reabre también la A-52 en Zamora, pero se menatiene el corte de la N-525.
¿Les pedimos eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Y mucha precaución. https://t.co/puaHnAOZ8K“
8:38
Estabilizado el incendio en la Sierra de la Puerta, en Murcia, pero se mantiene la alerta por riesgo de incendio en la comunidad
El director de extinción ha declarado estabilizado el incendio originado ayer tarde en la Sierra de la Puerta, en Murcia, en el límite entre Caravaca de la Cruz y Moratalla. Cuatro brigadas forestales y bomberos del Consorcio desplazados desde Caravaca de la Cruz trabajaron ayer tarde en este incendio que evolucionó favorablemente. En otro incendio, en la Sierra del Oro (Abarán) han llegado a actuar ocho brigadas forestales con el apoyo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
A pesar de ello, la Región de Murcia no baja la guardia, ya que la AEMET apunta que hoy hay riesgo extremo de incendio forestal para la Región de Murcia.
"La @AEMET_Esp informa de riesgo de incendio forestal extremo previsto para hoy, 19 de agosto de 2025, para toda la #RegiondeMurcia.
8:48
En Castilla y León, los vecinos de varias localidades afectadas por el incendio de Canalejas han sido realojados. Tal y como informa el 112 de la comunidad, se trata de los habitantes de Canalejas, Calaveras de Abajo, Canalejas de Arriba, Valcuende y La Espina.
Con respecto a los afectados por el incendio de Barniedo, han sido realojados los vecinos de Santa Marina de Valdeón, Posada de Valdeón, Calderilla, Cordiñanes, Los Llanos de Valdeón, Soto de Valdeón y Prada de Valdeón. En el caso del incendio de Caín, han sido realojados los habitantes de ese mismo municipio.
“¿Actualización de localidades realojadas #IIFF en Castilla y León:— 112 Castilla y León (@112cyl) August 19, 2025
¿#IFCanalejas
PALENCIA: desconfiada Guardo
LEÓN: realojo de
¿¿Canalejas
¿¿Calaveras de Abajo
¿¿Canalejas de Arriba
¿¿Valcuende
¿¿La Espina @naturalezacyl“
8:58
Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Cataluña ayudará a apagar incendios en España
Un convoy con 50 voluntarios de Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) saldrá hoy a las 10.30 horas desde Torrefarrera (Lleida) para ayudar a apagar los incendios en el resto de España. El dispositivo se ha organizado para combatir la ola de incendios en distintos puntos del país y para reforzar las tareas de prevención y vigilancia de las zonas forestales de alto riesgo, informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf). El dispositivo contará con tres camiones de agua, ocho pickups, tres vehículos con personal y una furgoneta logística.
"Demà a les 10:30 h, des de l'Àrea de Guissona de Torrefarrera, surt un comboi amb 50 voluntaris @adfcat, @agentsruralscat i #GEPIF per combatre l'onada d'incendis que afecta diversos punts de l'Estat.
3 camions d'aigua
8 pickups amb kit d'extinció
3 vehicles de…
¿ 3 camions d’aigua
¿ 8 pickups amb kit d’extinció
¿ 3 vehicles de… pic.twitter.com/8JP792ovUo“
9:06
Castilla y León lucha contra 29 fuegos y está pendiente de Sanabria, Picos de Europa y Salamanca
Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales. De ellos, 10 tienen nivel 2 (todos ellos en la provincia de León) y otros ocho son de nivel 1 (entre León, Zamora y Salamanca). Mientras tanto, la comunidad tiene la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca.
La bajada de las temperaturas de ayer y el aumento de la humedad han favorecido las condiciones para avanzar en el control y la extinción de los incendios. El fuego declarado en Porto, de nivel 2, es el que más preocupa ahora en Zamora por su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto. Hay seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, lo que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.
En Zamora están en nivel 1, con una buena evolución de los fuegos de Puercas, Mahíde, Castromil y Molezuelas de la Carballeda, que se pasó a León y en el que murieron dos voluntarios en Nogarejas. Este último también evoluciona bien en la parte leonesa, perimetrado y sin ningún municipio ya desalojado.
En Salamanca preocupa el fuego desbocado de Jarilla, en Cáceres, que ayer ya entró en la provincia por Candelario, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos. También ponen el foco en Portugal, en el pueblo fronterizo de Las Arribes del Duero, donde están pendientes de uno de los incendios que asola al país vecino y que está lanzando continuamente pavesas (material inflamado ligero que acaba por convertirse en ceniza) hacia España por el viento, pero que de momento se están controlando.
La provincia de León hay 10 de los 11 fuegos de nivel 2: Fasgar, Anllares del Sil, Yeres, Llamas de Cabreraa, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Canalejas y Gestoso; y otros tres de nivel 1: Orallo, Castrocalbón y Uña.
Los servicios de extinción de incendios de Castilla y León, reforzados con la ayuda internacional que ha llegado en las últimas horas, confían en que la mejora de las condiciones meteorológicas ayude a avanzar en el control de los fuegos activos, y rebaje la crisis medioambiental en la comunidad.
9:15
Cortes y estado actual de las carreteras por la situación de los incendios
Ahora hay 15 carreteras cortadas por los incendios en las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias, según datos actualizados de la DGT. Del esa cifra, siete están en León, tres en Zamora, dos en Cáceres, una en Ourense, otra en Asturias y una más en Madrid.
En León sigue cerradas al tráfico la N-621 y la LE-2703 a la altura de Portilla de la Reina; la LE-2711, en Retuerto; la LE-164, en Yebra; la LE-5228, en Salas de los Barrios; la LE-4212, en Cariseda y la LE-7311, en Nogar.
Hace poco más de una hora se ha reabierto la A-52 en dos tramos de Zamora y Ourense. En concreto, se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo; y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria. Sin embargo, en Zamora siguen cerradas la N-525 y la ZA-103 en el término de San Martín de Castañeda y la ZA-104, en Ribadelago.
En la provincia de Cáceres permanecen cerradas a la circulación las carreteras CC-224 en Hervás y la C-234 en Valdastillas. Por último, en Ourense está cortada la N-525 en A Gudiña; en Asturias, la C0-4 a la altura de Covadonga; y en Madrid está cerrada la M-104 desde Iberdrola hasta el kilómetro 14 en Colmenar Viejo.
“¿¿¿¿Actualización de carreteras cortadas por incendios forestales:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 19, 2025
¿¿Un total de 15 vías:
¿#León:
¿¿N-621, LE-2703, Portilla de la Reina
¿¿LE-2711, Retuerto
¿¿LE-164 Yebra
¿¿LE-5228 Salas de los Barrios
¿¿LE-4212, Cariseda
¿¿LE-7311, Nogar pic.twitter.com/hyX8UMf96J“
9:23
Castilla y León prevé una mejora en las condiciones climatológicas
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, explica que se espera que la mejora en las condiciones climatológicas en la región ayude a extinguir los incendios en la comunidad. "Hubo una mejora de las condiciones climatológicas desde la mañana de ayer, con una reducción de entre 10 y 12 grados de las temperaturas máximas y el aumento de la humedad en algunas zonas", cuenta en La Hora de La 1. Asegura que todo esto está "facilitando y mejorando las condiciones para abordar la extinción de incendios", por lo que estos son "días clave".
Con respecto al fuego de Jarilla, en Cáceres, que entró en el municipio salmantino de Candelario, el delegado comenta que "es un incendio que preocupa, como el resto", y que además se sitúa en una zona muy montañosa y con valles que, por un lado, facilitan que ese fuego no llegue a algunas poblaciones, pero por otro dificulta que entren todos los medios de extinción necesarios.
9:31
El incendio de Porto, en Zamora, ha quemado ya 10.000 hectáreas, según un experto de Copernicus
El incendio forestal de Porto, en Zamora, habría consumido más de 10.000 hectáreas de terreno tanto de la propia provincia como, en menor medida, de los territorios limítrofes de Ourense y León. Así lo indica un análisis realizado por un experto de los mapas del sistema satelital Copernicus.
Los últimos mapas del avance de las llamas captados el lunes por la tarde apuntan a un perímetro del incendio que ronda las 10.300 hectáreas, según una primera estimación no detallada tomando como base los puntos calientes. Así lo apuntan los cálculos del ingeniero forestal y divulgador de temas forestales y la afectación de los grandes incendios en España, Celso Coco.
Estos mapas permiten observar la evolución de este fuego que se inició en Porto, en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense y León. La cabeza del incendio ha avanzado en los últimos días por la parte alta del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, en la provincia de Zamora.
9:39
En la provincia de Ourense, parte de la población del municipio de Pentes (A Gudiña) ha decidido salir de sus casas por precaución y mediante sus propios medios, mientras el resto se ha confinado en sus domicilios durante las labores de extinción. Así lo indica el servicio de emergencias 112 de Galicia, que también indica que hay normalidad en las residencias de mayores de la localidad y que, en cuestión del transporte, sigue cortada la carretera N-525 entre los kilómetros 133 y 137 (A Gudiña).
“Actualizamos información sobre os incendios forestais na provincia de #Ourense:— 112 Galicia (@112Galicia) August 19, 2025
¿¿ Nestes momentos, permanece cortada a N-525 entre os km. 133 e 137 (A Gudiña). O resto de vías principais están abertas á circulación.“
-
9:51
En Galicia preocupan los fuegos de Chandrexa de Queixa, Verín y Larouco, y creen que la meteorología podría mejorar la situación
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, cuenta que actualmente hay más de una decena de incendios activos en Galicia, y que la preocupación se centra en los de Chandrexa de Queixa, Verín y Larouco, todos ellos en la provincia de Ourense. Blanco indica en La Hora de La 1 que la previsión meteorológica, con una bajada de temperaturas y un aumento de la humedad, podría mejorar la extinción de los fuegos.
También cuenta que, aparte de los medios españoles desplegados, han llegado recientemente unos 100 bomberos de Francia que están actuando en León, pero también en zonas fronterizas con Galicia, y que otros 28 bomberos de Finlandia se incorporarán para actuar directamente en Galicia.
10:01
Albares defiende la actuación del Ejecutivo y señala la necesidad de reforzar los medios para prevenir incendios
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defiende que el Gobierno está haciendo todo lo que tiene en sus manos para extinguir los fuegos. En declaraciones a Bloomberg, recalca que hay miles de efectivos desplegados sobre terreno y que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visitará algunos de esos lugares.
Albares cuenta que hay diversas razones detrás de estos incendios, y que también están muy relacionados con el cambio climático, destacando que no solo está afectando a España, sino también a otros países europeos. "Necesitamos prevención para asegurar que esto no vuelve a ocurrir (...) Tenemos que asegurarnos de que sea la última vez que vemos este tipo de fuegos. Necesitamos incrementar nuestra capacidad de prevención, podemos hacer aún más", señala el ministro.
10:03
Brais Lorenzo, fotógrafo de la agencia EFE: documentar la tragedia, pero también la resistencia
Con unas imágenes que muestran la tragedia, pero también la resistencia, Brais Lorenzo, fotógrafo de la agencia EFE y ourensano, ha documentado durante años los incendios que arrasan los montes gallegos y también a sus propios vecinos luchar contra las llamas. "Somos gentes habituadas al fuego", ha explicado, pero el envejecimiento y la despoblación hace que ya no se hagan los trabajos de prevención comunales que se hacían antaño.
-
10:11
En Vigo de Sanabria, la abuela Elena ve pasar los todoterrenos de la UME y vehículos de la Guardia Civil con dirección a la sierra. Desde la residencia donde está realojada, asoma la cabeza y maldice a quienes han dejado que se queme ese monte. Ella es una de las personas desalojadas de su pueblo en Sanabria y que ahora contemplan cómo el fuego sigue corriendo mientras otros vecinos, muchos voluntarios, intentan ayudar como pueden a salvar a los animales del fuego. Daniel Rivas, enviado especial de RTVE Noticias a las zonas afectadas, te cuenta más detalles sobre cómo están viviendo estos momentos.
-
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, pone el foco en la gestión de las comunidades autónomas para extinguir los fuegos. "Quienes ejercen la presidencia de una comunidad autónoma escurriendo el bulto y buscando como responsable al Gobierno de España cuando es su competencia, deterioran el modelo autonómico", opina.
El ministro afirma que se plantean varios debates, como el del modelo territorial, sobre el cambio climático o acerca de los medios que se pueden aportar para apagar los incendios, pero pone el foco en Castilla y León: "Se entiende mal que una comunidad que es de las más expuestas a los incendios sea de las más refractarias a tomar medidas para ser eficaces contra estos", defiende en una entrevista en RNE.
10:25
Extremadura sigue preocupada por le incendio de Jarilla, en Cáceres, y llama a "reflexionar" sobre los fuegos
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, explica la situación en su comunidad, con especial foco en el flanco norte del incendio de Jarilla, en Cáceres. "La parte del frente norte es la más preocupante, es el mayor incendio que ha tenido Extremadura", señala. Además, dice que tiene unas características concretas y ha devorado los robles autóctonos de la zona y, como dice, ha cruzado cuatro veces la autovía A-66.
"El Gobierno ha puesto todos sus medios a disposición de la junta de Extremadura, y no solo los nacionales, sino que activó el protocolo europeo y hoy llegarán 65 personas de Alemania con 21 vehículos para luchar contra los incendios.", destaca. Con todo, señala que ahora "lo primero es apagar el fuego y después habrá que hacer una reflexión sobre los incendios". Eso tiene que llegar en un pacto de Estado contra los fuegos".
10:34
Galicia baja a siete incendios activos y el de Larouco llega a las 20.000 hectáreas
Galicia mantiene hoy siete incendios forestales activos en la provincia de Ourense, después de controlar dos durante la noche. El más preocupante sigue siendo el de Larouco, que ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros. Según el último balance de Medio Rural, durante la noche fueron estabilizados dos fuegos, el de Maceda, tras quemar 3.500 hectáreas, y el de Vilardevós-Fumaces y A Trepa, que ha afectado a 100 hectáreas. Los siete incendios que siguen activos acumulan una superficie calcinada de 67.400 hectáreas.
El más preocupante es el de Larouco, que ha saltado el río Sil durante el fin de semana y ha llegado a la provincia de Lugo. También continúan activos, aunque estables en cuanto a superficie quemada, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se convirtió en un único fuego tras unirse varios focos y ha arrasado 17.500 hectáreas, y el de Oímbra y Xinzo de Limia, con 15.000 hectáreas. Los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra son ya los tres mayores incendios desde que hay registros en Galicia, por encima de las 11.100 del que se registró en 2022 en O Courel.
Los otros cuatro fuegos activos son A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia y Beade (3.500 ha). Se encuentran estabilizados, además de Maceda y Vilardevós-Fumaces y a Trepa (100 ha), los fuegos de San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha), Agolada-O Sexo (400 ha), Riós-Trasestrada (20 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha). Toda la provincia de Ourense sigue en situación de emergencia 2.
10:39
El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirma que la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida en todo el día de hoy porque no ha habido "cambios significativos" para que se pueda activar la circulación. En un mensaje en X, además, indica que "todo apunta a que mañana, en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio".
"No hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar la LAV Madrid-Galicia. Por tanto hoy seguiremos igual, y todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará…
El servicio entre Madrid y Galicia lleva suspendido por completo desde el pasado jueves, aunque la primera interrupción se produjo ya el martes, hace ahora una semana, por la cercanía de los incendios a la infraestructura a su paso por Ourense y Zamora.
10:49
Renfe ha comunicado que añade una tercera circulación especial entre Madrid y Zamora para hoy, que se añade a los enlaces ya confirmados ayer.
"ÚLTIMA HORA Renfe suma una tercera circulación especial entre Madrid y Zamora para el día de hoy:
Madrid 20:23 - Zamora 21:26
Zamora 22:00 - Madrid 23:07
¿ Madrid 20:23 - Zamora 21:26
¿ Zamora 22:00 - Madrid 23:07https://t.co/pQjTE2WBQu“
10:54
El alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, denuncia la "falta de medios" para luchar contra los incendios. En una entrevista en La Hora de La 1, reconoce que "aquí no se aprende absolutamente nada", en alusión al incendio que afecta al municipio y que tras unirse con un fuego declarado en Beade afecta ya a 3.500 hectáreas. "Los únicos que trabajaron con valentía, arriesgando su vida, fueron los vecinos con los medios que tenían", ha denunciado el regidor en una entrevista en La Hora de la 1 que asegura que han tenido "muy pocos medios".
11:05
Las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) se encuentran de forma presencial y por vía aérea en el incendio forestal de Llamas de Cabrera, León.
"11:00#IFLlamasDeCabrera #LeónESP @briftabuyo presencial activada y en vuelo para trabajar en el sector Corporales a Noceda de Cabrera.
-
11:17
Alfonso Rueda ve una "esperanza" en la climatología para extinguir los fuegos
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cree que se ha abierto una "ventana de oportunidad" y de "esperanza" ante los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense, por la humedad que se empieza a percibir de noche y la bajada de temperaturas que hay desde ayer. En una entrevista en la Cadena SER recogida por EFE, ha dicho que acaba de recibir el parte de esta pasada noche y "las cosas, siendo todavía muy difíciles, no han sido tan difíciles como en días anteriores", ya que de los nueve incendios que había ayer activos en la provincia, dos de ellos ya están estabilizados.
Rueda ha asegurado que las ayudas para los afectados (que se aprobarán la semana que viene, según anunció este lunes) se destinarán "a todo lo que sea necesario", como las viviendas, los cultivos, las industrias y las granjas, aparte de intentar regenerar los terrenos que han ardido. Sobre la superficie quemada no ha querido dar una cifra porque, como dice, no es el momento de hacer balance, sino de proteger la vivienda y las personas del fuego, pero ha adelantado que el número de hectáreas afectadas "va a ser muy importante", así como el de viviendas, aunque "no todas ellas estaban habitadas", ha matizado.
11:27
Sube a planta una de las heridas con quemaduras en los incendios de Castilla y León
Uno de los seis heridos por quemaduras en los incendios forestales de León y Zamora, una mujer de 77 años con el 10% de su superficie quemada, ha pasado a planta para seguir con su recuperación, aunque sigue grave. Otros tres heridos están críticos y estables, y el quinto está grave con buena evolución y el derivado a Getafe, y también está estable. El parte médico actualizado facilitado por la Junta de Castilla y León esta mañana informa de que los heridos leves atendidos en las dos últimas jornadas, en El Bierzo y en Zamora, han sido dados de alta en la jornada de ayer lunes.
Se trata del joven de 30 años, herido durante el vuelco de una autobomba en León, en un accidente en el que murió su compañero bombero forestal de 57 años, y que se produjo en la noche del lunes mientras trabajaban en las labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera.
En cuanto al herido de Zamora, un bombero forestal de 53 años afectado por el incendio de Mahíde, ha estado ingresado en el hospital zamorano y ya ha sido dado de alta.
Se trata del joven de 30 años, herido durante el vuelco de una autobomba en León, en un accidente en el que murió su compañero bombero forestal de 57 años, y que se produjo en la noche del lunes mientras trabajaban en las labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera.
Otros tres heridos siguen en estado crítico, pero estables. Son una mujer de 56 años, con quemaduras en el 48% del cuerpo; un hombre de 36, con quemaduras en el 50%; y otro hombre de 64 años, con quemaduras en el 35% del cuerpo. El quinto herido, un hombre de 80 años con quemaduras del 15%, está grave con evolución favorable. Por lo que respecta al sexto herido, el ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad, con quemaduras en un 23% de la superficie corporal.
“¿Las seis personas afectadas por los incendios en Castilla y León que están ingresadas permanecen estables— Radio 5 (@radio5_rne) August 19, 2025
¿¿Han pasado a planta a una de las personas damnificadas, mientras que han dado de alta a otras dos que se hallaban en centros hospitalarios de Zamora y El Bierzo pic.twitter.com/XYaDNB5PXe“
11:34
Reabre el teleférico de Fuente Dé, pero no se pueden hacer rutas en la zona occidental de Picos de Europa
El teleférico de Fuente Dé ha reabierto esta mañana, todo ello después de estar tras tres días cerrado debido a la presencia de humo de los incendios forestales que afectan a la vertiente leonesa del Parque Nacional Picos de Europa. Pese a ello, el Gobierno de Cantabria pide a la población no realizar rutas en la parte más occidental de Picos de Europa y que se evite la zona de Valdeón, cercana a los fuegos activos en Castilla y León.
“¿ El teleférico de #FuenteDé está abierto tanto para subir como para bajar de #PicosDeEuropa.— 112 Cantabria (@112Cantabria) August 19, 2025
¿¿ El @cantabriaes solicita a la población, no obstante, que no se realicen rutas en la parte más occidental y se evite la zona de Valdeón, cercana a los fuegos activos en #León. pic.twitter.com/d219SISCW5“
11:40
La Consejería de Salud de Extremadura recomienda usar mascarillas ante la presencia de humo. En un comunicado, recuerda que la calidad del aire con los incendios ha empeorado y puede causar irritación de garganta y ojos. "El humo no solo afecta a zonas cercanas al incendio, sino que puede desplazarse con el viento e incluso entrar en los hogares", señala, por lo que también recomienda evitar hacer esfuerzos al aire libre, permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas y pone el foco en las personas con problemas respiratorios o cardíacas.
¿Cómo actuar en caso de estar cerca de un incendio forestal? En esta noticia tienes una guía de recomendaciones.
-
11:43
Desde el 1 de junio, se ha detenido a 23 personas y hay 89 investigadas hasta hoy por incendios forestales, según apuntan fuentes de la Guardia Civil a RTVE. Estas cifras no incluyen los arrestos que hayan podido realizar otros cuerpos y autoridades.
12:05
Situación actual en Jarilla, Cáceres, donde el incendio ha quemado ya más de 15.500 hectáreas
El consejero de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha comentado la situación actual en Extremadura tras la reunión del CECOPI de hoy. Para él, estos son "días clave", en la extinción y, por ello, van a distribuir todos los medios. Como dice, los 52 bomberos forestales de Cataluña ya están trabajando sobre el terreno y la Junta se ha reunido con los de Alemania, que se van a situar en la zona sur. "Ahora mismo, el mayor peligro está en un posible descuelgue hacia la localidad de Jerte y Tornavacas", señala, porque ha pasado ya a Garganta de los Papúos, aunque la ha quemado en la parte superior y se ha conservado esa joya patrimonial. "Si las condiciones meteorológicas lo permiten, vamos a poder avanzar y mucho en este incendio", señala Bautista, aunque quedan pendientes de cómo va avanzando a lo largo del día.
Precisamente con respecto al incendio de Jarilla, indica que todo indica a que no sea intencionado y aquí todo apunta a que se deba a un rayo. En el caso del incendio de Aliseda sí habla de un autor intencionado, sin apuntar a ningún sector, pero diciendo que se trata de alguien que provoca "una cadena de incendios para prenderle fuego en dos puntos distintos", En definitiva, para él "es absolutamente un desalmado, un delincuente y alguien que tiene que estar entre rejas".
“¿Día clave para impedir que las llamas entren en el corazón del Valle del Jerte, Extremadura— Radio 5 (@radio5_rne) August 19, 2025
¿¿Los medios alemanes que llegaron ayer trabajarán en la zona sur, hacia Plasencia. Las hectáreas arrasadas en el incendio de Jarilla superan las 15.500
¿¿Beatriz Morcillo | @RTVE_Ext pic.twitter.com/dPdMTeTq5R“
12:09
Barbón anuncia un traslado de medios de la UME a León
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha informado sobre la evolución de los incendios forestales en la región y ha dicho que han "liberado" algunos de los medios que estaban en el Principado para que puedan ir a Anllares, en León. Se refiere concretamente al los miembros de la Unión Militar de Emergencias (UME) que estaban en Asturias.
Barbón ha explicado que la situación actual permite cierta optimización de recursos porque la evolución ambiental ha dado en Asturias esa "ventana de oportunidad", con el enfriamiento de las temperaturas e incluso la lluvia en algunas partes. Ha detallado que el centro de crisis ha decidido trasladar el puesto de mando avanzado de Cangas del Narcea a Degaña, "que ahora mismo es el incendio que más nos preocupa". "El incendio de Degaña proviene de Anllares, de León, y es ahora mismo donde vamos a destinar todos los medios en los próximos días para intentar contenerlo", señala.
12:27
Vecinos de El Bierzo recogen 10.000 firmas para pedir el nivel 3 por los incendios
Los vecinos de El Bierzo recogen más de 10.000 firmas en la plataforma Change.org en las últimas 24 horas para pedir que se declare el nivel 3 por los incendios. Aseguran que la comunidad de Castilla y León se ha mostrado "lenta e indecisa". "Mientras el fuego avanza, las declaraciones de emergencia y la petición de más medios se retrasan", añaden.
"Los incendios superan con creces las capacidades locales y autonómicas", indican en la petición a la que se han sumado más de 8.000 personas en menos de un día. En total, más de 10.000 personas piden que el Gobierno autonómico solicite la declaración 3 de emergencia "para que se active la UME y todos los recursos nacionales para luchar contra el fuego".
12:29
La alcaldesa de Petín, en Ourense, Raquel María Bautista, explica la situación de su municipio tras el incendio originado en Larouco, que ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas y que se ha convertido en el más grave registrado en Galicia desde que existen datos. "El jueves ya fue un día muy complicado, pero quizá el viernes fue el peor: teníamos fuego por todos los lados, no había un solo pueblo que no estuviera ardiendo", comenta en una entrevista en una entrevista en el Canal 24 horas.
12:34
Controlado el incendio forestal en Villanueva del Rey, Córdoba, tal y como ha confirmado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). Se seguirán realizando tareas de remtae y liquidación.
“¿ 19/08/2025 ¿ 12.05 h.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 19, 2025
¿ ACTUALIZAMOS #IFVillanuevaDelRey, #Córdoba | Incendio CONTROLADO. Seguimos realizando tareas de remate y liquidación
MEDIOS:
¿¿ 2 grupos de bomberos forestales, 1 #AAMM
¿ 1autobombas pic.twitter.com/dtVKazbtTL“
12:36
Un operativo compuesto por 16 bomberos y 7 vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga y del cuerpo de Bomberos de Fuengirola desplazados a Ourense ya están apoyando a los efectivos gallegos en la extinción de los incendios de Verín y en Valdeorras.
"El operativo de 16efectivos y 7vehículos del #CPBMálaga y #BomerosFuengirola desplazado en #Ourense ya se encuentra apoyando a los efectivos gallegos en los trabajos de extinción tanto en #Verín como en #OBarcodeValdeorras#IFOurense @diputacionMLG
13:04
Mañueco prevé una evolución "favorable" acompañada de unas mejores condiciones meteorológicas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que la situación de hoy "es mejor que la de ayer" y que si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, podría haber una buena evolución para extinguir los incendios en la comunidad. El presidente autonómico ha indicado que todos los desalojos se han realizado "priorizado la seguridad de las personas", tanto trabajadores como vecinos de las localidades afectadas.
Así, ha hecho hincapié en la "situación excepcional" que ha vivido el país hasta el domingo, con unos incendios "fuera de la capacidad de extinción". De este modo, ha reiterado que precisamente su comunidad ha pedido medios al Gobierno para poder hacer frente a esa situación excepcional. "Sigo manteniendo las peticiones que le he hecho al Gobierno, porque considero que son unas reivindicaciones ajustadas y objetivas", ha remarcado. Pese a todo esto, ha asegurado que "la evolución es favorable en todos los incendios, a esta hora y con las circunstancias actuales".
13:06
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Jarilla, en Cáceres, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Ahora, en el municipio del Valle del Jerte se está controlando la calidad del agua para garantizar que sea potable.
13:16
El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha vuelto a criticar en X la actuación del Gobierno con respecto al refuerzo de las tareas de extinción de incendios en el país.
“5 días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo pedido no ha llegado.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 19, 2025
5 años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil.
Los fondos de prevención sin invertir.
El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar… pic.twitter.com/4pcZagrOje“
13:22
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que está en contacto con los consejeros de empleo y con los agentes sociales de las comunidades autónomas afectadas por los incendios. El objetivo de estas reuniones, según Díaz, será evaluar el impacto sociolaboral de los fuegos y estudiar qué medidas son necesarias adoptar.
"Estoy en contacto con los y las consejeras de empleo y con los agentes sociales de las CCAA afectadas por los incendios para evaluar el impacto sociolaboral y estudiar las medidas necesarias a adoptar."
13:24
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto se procederá a la "declaración de zona afectada por una emergencia de Protección Civil" a los territorios afectados y que "hoy están sufriendo estos incendios". Así lo ha adelantado en la rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado de La Granja, en Cáceres.
Sánchez ha apelado a la unidad y ha querido remarcar el "compromiso" del Gobierno para seguir combatiendo los incendios y ayudar a la recuperación de la economía de las zonas afectadas. Además, ha adelantado que a principios de septiembre planteará a la comunidad científica, a los sindicatos y a las instituciones el pacto de Estado para mitigar la emergencia climática.
13:39
(AMPLIACIÓN) Dentro de su discurso, Sánchez también se ha dirigido su mensaje a la población civil por los fuegos, y ha pedido a las personas afectadas "que extremen las precauciones": "Quedan horas difíciles, hagan caso y permanezcan atentos a las recomendaciones de las instituciones".
Con todo, el presidente del Ejecutivo también ha apelado a la unidad institucional y ha vuelto a recalcar su idea de promover un pacto de Estado para mitigar los efectos del cambio climático. "Cada año se agravan los efectos de la emergencia climática y, por tanto, me pregunto: 'si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática unas políticas de Estado?'
13:45
(AMPLIACIÓN) La declaración de zona afectada por una emergencia de Protección Civil implica, como ha Dicho Sánchez, el "compromiso" del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, todo ello cuando "se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados". Por tanto, a falta de conocer más detalles, esta calificación podría suponer ayudas económicas específicas destinadas a estos territorios.
Puedes leer más detalles sobre el anuncio en esta noticia.
13:57
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, indica que la situación de los incendios en la región ha mejorado ligeramente con respecto a días anteriores. "Hoy podemos ser un poco más optimistas y tenemos 25 medios aéreos que vana trabajar en la zona, lo que ayuda mucho", comenta en una rueda de prensa desde Cáceres. También dice que la meteorología "parece que va a ser cada día más favorable", con mayor humedad y temperaturas más bajas.
"La situación hoy es distinta y podemos concentrar todos los medios disponibles en Jarilla", comenta la presidenta autonómica, que matiza que el escenario actual es algo más favorable que el de los días anteriores, como el pasado viernes, cuando los medios con los que contaban no eran suficientes para aplacar los incendios que azotaban la región. También se ha referido al anuncio de Sánchez de la declaración de zonas por una emergencia de Protección Civil. "Si a lo que se refiere es aportar más medios para la prevención", ha indicado Guardiola, eso lo apoyará Extremadura.
Guardiola indica que en la reunión del CECOPI de esta tarde a las 15.00 horas ofrecerán información más detallada sobre el estado de los incendios y si realojan o no a vecinos que han sido desalojados de sus casas por el fuego.
14:03
El Gobierno declarará a los territorios afectados por los incendios como "zona afectada por una emergencia de protección civil"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el próximo 26 de agosto se procederá a la "declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil" a los territorios afectados por los incendios que asolan España. Lo ha adelantado en una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado de La Granja, en Cáceres, hasta donde se ha desplazado para conocer la situación de la comunidad acompañado por el titular de Interior, Fernando Granda-Marlaska, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.
14:09
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha indicado cuál es su despliegue actual (hasta las 12.59 horas de hoy) para reforzar las tareas de extinción de incendios en diversos territorios del país. Hay un total de 10 aviones anfibios, 9 brigadas, 10 helicópteros y 6 aviones de coordinación. La mayoría están en Oencia (León), pero también en Porto (Zamora), Jarilla (Cáceres) y Vilariño de Conso (Ourense).
"Efectivos del MITECO refuerzan a las CCAA en la extinción de incendios
Actualización a las 12:59 h.
» 10 aviones anfibios
» 9 brigadas
» 10 helicópteros
» 6 aviones de coordinación
¿¿¿ Actualización a las 12:59 h.
» 10 aviones anfibios
» 9 brigadas
» 10 helicópteros
» 6 aviones de coordinación pic.twitter.com/YvGPjq3VDL“
14:23
El 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones
El año 2025 podría ser el que tenga más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones, que apuntan a que ya han ardido "más de 300.000", tal y como señala WWF en declaraciones a Europa Press a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas. De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, en lo que va de año han ardido 382.607 hectáreas en España.
De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado a 18 de agosto en 138.000 las hectáreas calcinadas hasta el 10 de agosto, aunque ha avisado de que los datos previsiblemente empeorarán dado que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.
Puede leer más detalles sobre las hectáreas calcinadas en España en esta noticia.
14:34
En León, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales siguen el trabajo de extinción dle incendio de Barniedo de la Reina. El problema, indican, son las "condiciones que empeoran para rematar y consolidar el perímetro".
“14:27¿#IFBarniedoDeLaReina #LeónESP— ATBRIF (@AT_Brif) August 19, 2025
Las dos brigadas @brif_iglesuela continúan el trabajo de extinción el problema ahora en horas centrales en este sector SW son las condiciones que empeoran para rematar y consolidar el perímetro. pic.twitter.com/EtgI8RTDUN“
14:36
La mascarilla vuelve como medida de protección ante la mala calidad del aire por los incendios
En las zonas más cercanas a los fuegos activos de estos días, se han podido ver un escenario que ya fue común durante la pandemia: los rostros cubiertos con mascarillas. En este caso es por los incendios, y en muchos municipios se ha convertido en una protección imprescindible porque el aire se ha vuelto irrespirable por el humo y las cenizas.De hecho, la Junta de Extremadura y ayuntamientos como el de O Barco de Valdeorras ha emitido un comunicado en el que recomiendan su uso.
14:43
La AEMET ha dado por finalizada la ola de calor en España, que ha durado 16 días. Esto puede suponer cierta esperanza para conseguir apagar los incendios que aún siguen activos en España, aunque también hay otros factores climatológicos en los que poner el foco, como la humedad y el viento. ¿Cómo influyen estos factores en el avance del fuego? ¿Cuál es la previsión de cara a los próximos días? Esta noticia de Álvaro Caballero arroja algo de luz en un contexto marcado por la incertidumbre.
14:49
Cuatro nuevos detenidos por incendios forestales, que suman 32 desde el 1 de junio
Cuatro personas más han sido detenidas el fin de semana por incendios forestales. Esto eleva las detenciones a un total de 32 desde el 1 de junio y hasta la medianoche del domingo, según ha informado el Ministerio del Interior. Además, el número de investigados por los fuegos sube a 93, según los datos trasladados en la reunión mantenida este martes por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios.
La Policía Nacional ha detenido a nueve personas y ha investigado a otras ocho, mientras la Guardia Civil ha arrestado a 23 personas y ha investigado a 85. En total, 32 personas han sido detenidas desde el pasado 1 de junio, en medio de la ola de incendios que calcina grandes áreas del país y que han quemado 382.607 hectáreas, el equivalente a toda la isla de Mallorca, según los datos que arroja el programa europeo Copernicus.
En las últimas horas, ha trascendido la detención de un vecino de Petín (Ourense), detenido por prender sin autorización un fuego para crear un cortafuegos, y al que han defendido sus vecinos, y la declaración ante la Guardia Civil de una octogenaria como presunta autora de varios conatos de incendio en Celanova (Ourense).
15:07
Los vecinos de La Reina (León), en Picos de Europa, regresan a casa tras los de Valdeón
Los vecinos desalojados en Tierra de la Reina por el incendio que ha amenazado a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa ya pueden volver a sus casas, como lo han hecho en las últimas horas los evacuados del valle de Valdeón tras la mejora de la situación del fuego de Barniedo de la Reina.
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha confirmado este mediodía que los vecinos de Llánaves, Barniedo, Espejos y Villafrea de la Reina han podido regresar a sus domicilios, y solo queda desalojada la localidad de Casasuertes, por la persistencia del flanco sur, que se dirige hacia Palencia.
El incendio, que se inició en el entorno de Barniedo y se extendió por el valle de Valdeón, avanzando con gran virulencia y amenazando Picos de Europa, obligó al desalojo de varias localidades y al cierre de accesos clave como el puerto de Pandetrave. Sin embargo, la situación ha cambiado favorablemente en las últimas horas.
"El puerto de Panderrueda también ha sido reabierto, permitiendo el acceso al Valle de Valdeón, y los trabajos de extinción han logrado contener las llamas en gran parte del perímetro afectado", ha indicado Diego tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Y ha precisado que en el flanco sur, ese que se dirige hacia Palencia, "los medios aéreos continúan trabajando intensamente para evitar que el fuego avance y ponga en riesgo nuevas poblaciones".
El delegado ha destacado que "la evolución del incendio en Picos de Europa ha sido positiva, lo que ha permitido que la mayoría de los vecinos puedan volver a sus casas", y ha asegurado que siguen trabajando para que Casasuertes también pueda recuperar la normalidad lo antes posible.
15:11
Telefónica despliega un amplio operativo para mantener la conectividad en las zonas afectadas
La empresa Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, Unidades Móviles y, por el momento, por encima de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las áreas dañadas por los incendios en distintas regiones de España.
Según informan fuentes de Telefónica, el objetivo prioritario ha sido mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción, los puestos avanzados de emergencias, hospitales, centros de salud y poblaciones afectadas.
Entre las medidas adoptadas se incluyen equipos satelitales, unidades móviles equipadas con antenas y tecnología y la instalación de grupos electrógenos en estaciones base para asegurar el suministro eléctrico.
El operativo se coordina de forma estrecha con Instituciones y Fuerzas de Seguridad, lo que permite que los técnicos trabajen con seguridad y avancen en la reposición de cualquier elemento de red dañado por el fuego.
15:13
Los vecinos del Valle de Valdeón, en Picos de Europa (León), vuelven a sus casas, aunque el fuego todavía no está extinguido
"#14HorasRNE | Los vecinos del Valle de Valdeón, en Picos de Europa (León), vuelven a sus casas, aunque el fuego todavía no está extinguido
Valverde de la Sierra es uno de los pueblos más perjudicados pero "no es alarmante porque está en la cota alta"
Informa @siltrum
¿¿Valverde de la Sierra es uno de los pueblos más perjudicados pero "no es alarmante porque está en la cota alta"
¿¿Informa @siltrum pic.twitter.com/BHE3cQQ2vw“
15:18
La Comunidad de Madrid envía un helicóptero bombardero para colaborar en la extinción de los incendios de Extremadura
La Comunidad de Madrid ha enviado un helicóptero bombardero para ayudar en la extinción de los incendios de Extremadura, con el fuego de Jarilla (Cárceres) todavía activo.
Este incendio ha arrasado hasta el momento 15.500 hectáreas, cuenta con 155 kilómetros de perímetro y preocupa un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas.
Además, los Bomberos de la Comunidad de Madrid mantienen la colaboración con Castilla y León cubriendo posibles fuegos en las provincias de Ávila y Segovia, ambas limítrofes con la región, ha informado el 112 Comunidad de Madrid.
15:21
Los incendios continúan sin control en Galicia, Extremadura y Castilla y León
“Los incendios continúan sin control en Galicia, Extremadura y Castilla y León.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 19, 2025
Aunque la bajada de temperaturas ha dado un respiro, miles de personas siguen desalojadas y el fuego ya ha arrasado más de 340.000 hectáreas, la peor ola de incendios en 30 años.
¿ ¿… https://t.co/esqeNR3C8B“
15:25
Controlados los cinco incendios forestales iniciados este lunes en la Región de Murcia
Los servicios de extinción de incendios de la Región han podido controlar en 19 horas de trabajo los cinco focos iniciados este lunes por la tarde en la Comunidad, según han informado fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado.
El fuego comenzó sobre las 17.00 horas, de forma prácticamente simultánea, en zonas de Cieza, Caravaca, Moratalla, Ricote y Abarán, y desde el mediodía de este martes se encuentran todos controlados, después de haber sido previamente estabilizados.
Los incendios afectaron a una superficie total estimada de 28,5 hectáreas, de ellas, 12,5 hectáreas en la Sierra de la Puerta, en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla; siete en la Sierra del Oro; tres en la Solana, en Abarán; cuatro en la Umbría, en Ricote; y nueve en la Sierra del Almorchón (Cieza).
La rápida resolución ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por 200 efectivos, entre bomberos forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural, brigada helitransportada, pilotos, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
15:30
Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios
Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, según ha informado en un comunicado.
Además, ha habilitado su cuenta (ES80 2080 7208 3385 3000 7122) para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.
"Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad", asegura el banco.
Como complemento a estas iniciativas, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo para el sector agrícola, así como el equipo de su negocio de seguros.
15:47
Convocadas protestas en 26 localidades gallegas contra la política forestal del PP
La plataforma 'Por un monte galego con futuro', integrada por más de 50 colectivos, ha convocado concentraciones para este jueves en 26 localidades gallegas contra la política forestal del PP, que consideran que tiene como "consecuencia directa" la actual ola de incendios que padece Galicia, especialmente la provincia de Ourense.
Las protestas, bajo el lema 'La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas', tendrá lugar entre las 20:00 y las 20:30 horas en las principales ciudades de Galicia, como Vigo y A Coruña, a lo que se suman las convocatorias en más de una veintena de municipios de las cuatro provincias, varios de ellos en Ourense.
Con esta iniciativa buscan denunciar la "nueva tragedia ambiental, social y cultural y económica" que afecta a Galicia, tal y como ha señalado en sendos comunicados la organización Ecoloxistas en Acción y el sindicato CIG, miembros de la plataforma.
Entre las "causas múltiples y diversas" que ven en el origen de los incendios señalan el cambio climático, pero también "el abandono del rural y la apuesta por el monocultivo de especies de crecimiento rápido", especialmente el eucalipto.
Por eso, la plataforma cree necesario que la moratoria establecida por la Xunta para nuevas plantaciones de eucalipto, que termina el 31 de diciembre de este año, sea indefinida.
También denuncian que el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) "es una herramienta inútil", que fue aprobado sin debate en un Consejo Forestal de Galicia en el que no están representadas todas las organizaciones y entidades relacionadas con el monte y con el medio rural.
La plataforma la integran docenas de colectivos y asociaciones, entre ellos la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, el sindicato gallego CIG, SOS Groba, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción, la Asociación Naturalista Baixo Miño o Amigos da Terra, entre otras.
15:49
Las llamas avanzan descontroladas en Larouco y los medios de extinción están superados
El incendio de Larouco, que se originó en la provincia de Ourense, ha saltado a la provincia de Lugo y se ha convertido en el más grande de la historia de Galicia, desde que hay registros con más de 20.000 hectáreas arrasadas y varios focos activos.
Uno de ellos tiene a los vecinos de Paradaseca con el corazón encogido: un posible cambio en la dirección del viento podría ponerlos en el foco.
15:56
Robles: Cada comunidad sabrá si estaba preparada para afrontar los incendios; la UME, sí
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se prepara durante todo el año para afrontar los incendios forestales, mientras que en el caso de las comunidades autónomas, "cada una será la que tenga que decir si estaba preparada o no".
"No creo que sea el momento de que nadie eche culpas a nadie. Supongo que cada uno tiene que examinar sus propias responsabilidades y ver si en enero, febrero o marzo hay una preparación suficiente para abordar los incendios. Les aseguro que en el caso de la UME es una preparación permanente de ejercicios y de medios durante todo el año. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", ha enfatizado Robles en una entrevista con EFE.
Cree la ministra que no hay que esperar a que los incendios se produzcan, sino que es necesaria una labor de prevención, de limpieza, de formación y "un cuidado a las brigadas que trabajan en los territorios" y a los medios.
La titular de Defensa se ha referido a las peticiones del PP y de las comunidades en las que este partido gobierna para que se aumente el número de efectivos militares que luchan contra el fuego que arrasa el noroeste de España y Extremadura.
En esos "terribles" incendios, las fuerzas armadas -ha dicho Robles- trabajan desde el pasado día 2 "con todas las capacidades" humanas y de medios, y ha instado a poner en valor la labor de la UME y del resto de efectivos militares, porque gracias a ellas "se han salvado muchas vidas y muchas propiedades".
Por tanto, ha considerado que no se trata de un problema de "números", sino de capacidades, aunque ha reconocido que los incendios de este verano "no se habían visto en 20 años", porque en muchos casos por su virulencia, por su dispersión y por sus condiciones meteorológicas es mas difícil hacerles frente.
16:00
El fuego de Porto entra en Pena Trevinca, joya natural con el bosque más antiguo de Galicia
El incendio que se originó en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado la frontera con Ourense y ha calcinado al menos 20 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia.
La Consellería de Medio Rural ha informado este martes de que el fuego, situado en el municipio de A Veiga, parroquia de Ponte, supera las 20 hectáreas, aunque está "pendiente de una nueva estimación de superficie".
Medio Rural ha indicado que se trabaja en la extinción de este fuego, donde hay presentes medios aéreos, aunque no ha precisado qué zonas en concreto se han visto afectadas.
Los montes de Pena Trevinca, ahora amenazados por las llamas, son un espacio natural protegido del macizo Galaico-Leonés que ocupa casi 25.000 hectáreas, con cumbres de más de 2.000 metros de altitud coronadas por lagos glaciares como O Celo o la Lagoa da Serpe. En esta zona se encuentra además el Teixadal de Casaio, uno de los mayores bosques de tejos de Europa que, con más de 300 ejemplares de esta especie centenarios e incluso alguno milenario, conforma el bosque más antiguo de Galicia.
16:02
Decae la evacuación de Rebollar, en Extremadura
El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado en sus redes sociales de la decaída de la evacuación del municipio de Rebollar. No obstante, Bautista ha precisado que continúa la evacuación de la zona periurbana de Hervás, así como de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.
“CECOPI 15:00h. #IFJarilla— Abel Bautista (@Abel_Bautista) August 19, 2025
¿ Decae evacuación de Rebollar.
¿ Se mantiene evacuación de:
- ¿Zona periurbana de Hervás
- ¿Casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.“
16:05
Efectivos de Alemania y Cataluña se suman a las labores de extinción del incendio de Jarilla
Extremadura continúa luchando contra el que es ya el incendio forestal más grande de su historia. Por ello, siguen evacuados los vecinos de viviendas aisladas en los entornos de Hervás, Jerte, Cabezuela del Valle, Tornavacas y Navaconcejo.
Además, trabajan sobre el terreno los refuerzos internacionales de Alemania, así como los efectivos llegados desde Cataluña. Más de 300 profesionales atacan el fuego de Jarilla, en un día que puede ser clave para poner coto a los 155 kilómetros ya arrasados.
16:08
La Xunta restablece este miércoles el servicio en todos los centros de salud de Ourense
La Xunta de Galicia restablecerá desde el miércoles la asistencia sanitaria en todos los centros de salud de la provincia de Ourense, después de que los incendios forestales afectasen a la red eléctrica y las comunicaciones.
La Consellería de Sanidade ha informado de que ha desplegado 14 antenas satélite y hasta 80 kilómetros de fibra para garantizar las comunicaciones, lo que permitirá que desde mañana se recupere "la plena normalidad".
La Xunta ha remarcado que estos días todos los centros de salud permanecieron abiertos, aunque se reorganizó la asistencia médica en las cabeceras de la comarca para facilitar el acceso a todas las aplicaciones del Sergas, como la historia clínica o la receta electrónica.
Entre los trabajos realizados para restablecer las comunicaciones, se han instalado catorce antenas satélite (starlink) en los hospitales públicos de Valdeorras y Verín y en los centros de salud de Trives, Verín, Viana do Bolo, A Rúa, O Barco, Vilardevós, A Mezquita, Ribadavia, A Veiga, Laza, Larouco y Manzaneda.
16:12
Interior confirma que hay 21 incendios activos y la cifra de desalojados asciende a 33.750
El Comité Estatal de Coordinación (Cecod) ha informado este martes de que 21 incendios permanecen activos en situación operativa 2 en diferentes comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura y Castilla y León, y que más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas.
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha presidido este martes la reunión del Cecod en la que representantes de diferentes instituciones han informado de la evolución de los incendios, que ya han consumido un total de 382.607 hectáreas en lo que va del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Durante la reunión, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado que la bajada de las temperaturas, el ascenso de la humedad y el amaine del viento en las provincias de Orense, León y Zamora durante la noche hacen más predecible y lento el avance de los incendios. Pese a esto, se mantiene el riesgo "muy alto o extremo" en gran parte de Galicia y zonas próximas, así como en Extremadura y en el sureste del territorio debido a los vientos fuertes que pueden complicar las labores de extinción, en especial en el incendio de Jarilla (Cáceres).
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha confirmado la operación de 10 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y 50 medios aéreos, además del despliegue de 1.220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), distribuidos en los 11 incendios más graves, y el apoyo de 2.000 militares de otras unidades.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han actualizado la cifra de desalojados, que ya asciende a 33.750 personas desde el inicio de la fase de preemergencia hasta este martes, por lo que mantienen el despliegue medio centrado en misiones de desalojo y confinamiento de las poblaciones amenazadas por el fuego.
En el caso de las comunidades autonómicas, se han desplegado ya medios terrestres y aéreos de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco a través de la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
La tarde de este martes, una brigada de bomberos forestales procedente de Cataluña se ha sumado con sus vehículos a las labores de extinción de incendios en Castilla y León ante la crítica situación en esa comunidad.
16:15
Miles de vacas desplazadas por los incendios
Los múltiples incendios activos en el noroeste peninsular afectan también al ganado. Los propietarios de reses han tenido que recoger a miles de vacas que pastaban en las zonas altas de la montaña, la más afectada por el fuego en lugares como Porto (Zamora).
16:19
Asociaciones, municipios y Xunta distribuyen alimento para ganado afectado por incendios
Organizaciones agrarias, municipios y Xunta están distribuyendo alimento para los animales de explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales, a través de distintos operativos que tienen como objetivo el apoyo a las granjas ante esta situación de emergencia.
Unións Agrarias (UU.AA) ha abierto su red de 30 oficinas en Galicia para recoger de manera ordenada el alimento para el ganado y asegura que "toda ayuda es bienvenida" porque son muchas las explotaciones que no tienen que darle de comer a los animales, sobre todo en las comarcas ourensanas del Macizo Central.
Por eso, solicita que los productores que quieran colaborar contacten con la organización, ya que es importante que la ayuda llegue de manera "coordinada" para poder cubrir de manera eficiente la demanda, que abarca cualquier tipo de alimentación para ovejas, cabras, vacas, e incluso abejas.
Este martes, se ha reunido en A Gudiña el grupo de trabajo que va a coordinar la logística y de transporte y almacenamiento de este alimento para los rebaños afectados en las comarcas de Viana do Bolo, A Mezquita, Verín A Gudiña y Xinzo de Limia.
16:26
Los incendios en la Península Ibérica provocan las emisiones más altas en España desde al menos 2003, según Copernicus
El Servicio de Monitoreo Atmosférico Copernicus (CAMS) ha estado monitoreando de cerca el aumento excepcional de las emisiones de incendios forestales en España y Portugal durante la primera quincena de agosto. A principios de mes, las emisiones acumuladas de carbono por incendios forestales en España se situaron por debajo de la media estacional, a pesar de varios incendios activos.
Sin embargo, en tan solo unos días, la actividad de incendios sin precedentes en varias regiones elevó las emisiones totales de incendios forestales del país para 2025, convirtiéndose en el total anual más alto en los 23 años registrados en el conjunto de datos del CAMS.
Desde Copernicus afirman que varias regiones del noroeste de España, como Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, se han visto gravemente afectadas por los recientes incendios forestales. Miles de residentes han sido evacuados, se han interrumpido las conexiones de transporte, como la línea ferroviaria Madrid-Galicia, y muchas carreteras han permanecido cerradas.
Las observaciones de la red española de vigilancia de la calidad del aire y del sistema de predicción y vigilancia del CAMS muestran que la calidad del aire en una amplia región de España se ha deteriorado, con concentraciones de partículas finas PM2,5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (que establecen una media de 24 horas de 15 μg/m³ para PM2,5). El humo se ha extendido cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas.
16:32
Los comités de reconstrucción de la dana lamentan que "la historia se repite" con los incendios que queman España
Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción surgidos tras la dana del 29 de octubre han mostrado su solidaridad con los vecinos de las localidades afectadas por los incendios que sufren varias comunidades autónomas de España y han subrayado que la comparación de esta tragedia con "el abandono y la desesperación durante los primeros meses" tras la riada del pasado año "es inevitable".
Por eso mismo, en un comunicado, aseguran que hacen suyo el "dolor e indignación" de los afectados por los incendios y lamentan a la vez que avisan: "La historia se repite y continuará repitiéndose si no conseguimos transformar este sistema de muerte y destrucción que, en poco menos de un año, ha dejado 229 personas muertas en Valencia y otras cuatro a causa de los incendios forestales que ya han quemado miles y miles de hectáreas, largos periodos de sequía y una serie de olas de calor que dificultan seguir con nuestras vidas con normalidad".
"Los pueblos del barro miramos con tristeza y rabia cómo las llamas consumen decenas de miles de hectáreas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura", señalan desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, al tiempo que inciden en que los vecinos afectados por los fuegos aseguren que se sientan "abandonados" y afirmen que "ha sido la ciudadanía la que se ha organizado para proteger su pueblo, sus casas y sus vidas".
Paralelamente, cuestionan que, mientras "la población sufre ya las consecuencias de la emergencia climática, la prioridad de los gobernantes es seguir nutriendo todo un modelo económico incompatible con la vida que antepone los beneficios de las grandes empresas al cuidado del territorio y a la dignidad de las personas". Y cargan contra los "gobiernos que desmantelan los servicios públicos y las unidades de emergencias, que recortan en prevención y que precarizan las condiciones laborales de los bomberos y bomberas forestales comprometiendo su seguridad y la nuestra".
16:41
Josefina, la voz contra los incendios de León en los que perdió su casa: "Ardió todo por culpa de unos ineptos"
Más de un millar de personas se concentraron este lunes en León para exigir al Gobierno central que asuma la coordinación en la extinción de los incendios forestales. Entre los manifestantes se encontraba Josefina Vidal, una vecina de Castrocalbón de 74 años que perdió su vivienda en uno de los fuegos. Su testimonio se convirtió en uno de los más aplaudidos de la jornada.
La mujer no pudo contener la emoción al tomar el micrófono y narrar la impotencia de ver cómo las llamas arrasaban su hogar sin recibir ayuda. "Soy vecina de Castrocalbón", comenzó, antes de ser interrumpida por una ovación. Su intervención marcó el tono de la protesta: la voz de los vecinos frente a la ausencia de respuesta institucional.
Hoy, Josefina ha vuelto a hablar, esta vez desde las ruinas de su casa.
16:44
Garantizan la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el fuego en Cansoles, Palencia
Los vecinos de San Pedro de Cansoles (Palencia) que perdieron sus viviendas por el fuego procedente de Canalejas (León) recibirán ayudas directas que cubrirán el cien por cien del coste de reparación y recuperación de sus viviendas, según han informado tras la reunión mantenida la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.
San Pedro de Cansoles, donde han ardido al menos 17 casas, ha sido el pueblo de la provincia de Palencia más afectado por las llamas del incendio de Canalejas, que ha bajado su nivel de riesgo a 1 este martes.
Algunos pudieron entrar en el pueblo este lunes por la tarde para comprobar el estado de sus viviendas, pero ninguno ha podido volver porque no cuentan con ningún servicio, ni agua, ni luz, por lo que desde la noche de este lunes están realojados en hoteles de Guardo y Velilla.
Como ha explicado el delegado territorial de la Junta y presidente del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo, las tres familias que viven durante todo el año en la localidad han encontrado sus casas en buen estado y están a la espera de que se restituyan los servicios básicos como la electricidad y el agua. "Iberdrola nos ha asegurado que a lo largo de esta semana restablecerán el suministro eléctrico y el ayuntamiento está trabajando en el suministro de agua, para que las familias puedan volver lo antes posible", ha señalado Rubio.
Por su parte, María Pardo ha explicado tras la reunión celebrada en Guardo que la recogida de escombros se ha incluido en una orden de emergencia y no tendrá coste para los propietarios, que son quienes decidirán lo que quieren retirar.
En cuanto a la reconstrucción, ha detallado que cada afectado debe presentar una memoria valorada por un técnico y, a partir de esa base, se le otorgará una subvención nominativa y directa con un anticipo del cien por cien, de manera que no tengan que adelantar dinero. Mientras, Armisén ha afirmado que la Diputación de Palencia acompañará a los vecinos durante todo el proceso y que colaborará en la evaluación de daños, la limpieza, los permisos y todo lo que sea necesario durante la reconstrucción.
16:49
El Gobierno declarará los territorios afectados por los incendios como zonas afectadas por emergencia de Protección Civil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta Jarilla (Cáceres) junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar las zonas afectadas por el incendio que asola la región. Ambos han hecho un recorrido por el Puesto de Mando Avanzado, levantado en La Granja, acompañados de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
En una rueda de prensa posterior a la visita, Sánchez ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto el Ejecutivo llevará a cabo una declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a "muchos" de los territorios azotados por los incendios. Asimismo, ha reiterado que planteará un Pacto de Estado frente a la emergencia climática que "comprometa a todas las instituciones".
17:05
Convocada una concentración este miércoles en Valladolid para pedir más medios contra incendios y dimisiones
Ciudadanos vallisoletanos han convocado para este miércoles a las 20.00 horas una concentración en Fuente Dorada con el objetivo de reclamar más prevención y, sobre todo, ante la situación actual, más medios para atajar los incendios que asolan la comunidad y pedir además que se asuman responsabilidades políticas.
Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes critican la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la comunidad, donde la magnitud de la situación "supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente".
Asimismo, la concentración tiene como objetivo pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión de esta oleada de fuegos.
17:09
Pedro Sánchez visita Molezuelas de la Carballeda, Zamora
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con varios vecinos durante su visita a la zona afectada por el incendio en Molezuelas de la Carballeda.
FOTO: Pool Moncloa/Fernando Calvo
17:12
Detenido el presunto autor de un incendio en Vilardevós, que quemó 578 hectáreas
Un hombre de 47 años, vecino del municipio ourensano de Vilardevós ha sido detenido como presunto autor de un incendio forestal registrado en esa localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578,7 hectáreas y en el que resultaron dos personas heridas.
Según informó el Instituto armado, el hombre fue detenido durante la tarde de este martes, en el seno de la operación bautizada como "Penas Lires", por un delito de incendio forestal.
El fuego, que empezó el pasado 1 de agosto, afectó a siete localidades y obligó a confinar a los vecinos de dos localidades, siendo finalmente extinguido el pasado día 8 de agosto.
"ÚLTIMA HORA | La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Ourense.
El incendio provocó dos heridos leves, y dos localidades confinadas. Fue extinguido el 8 de agosto.
El incendio provocó dos heridos leves, y dos localidades confinadas. Fue extinguido el 8 de agosto. https://t.co/0vNWEDb62J pic.twitter.com/QvdOJZ7jgQ“
17:18
Establecida la Situación 1 para los incendios de Artana y Utiel, en la Comunidad Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 para los incendios forestales de Artana (Castellón) y Utiel (Valencia) en los cuales trabajan medios aéreos y terrestres con refuerzo de medios aéreos de la Generalitat de Cataluña.
La Situación 1, dentro de Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) supone un escenario de emergencia provocado por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.
En el incendio de Utiel trabajan tres dotaciones de bomberos, cuatro medios aéreos, 5 unidades de Bomberos de la Generalitat, un coordinador forestal, un sargento y un oficial, según ha informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Valencia.
En el de Artana, que se inició este lunes en Tales y se ha desplazado hacia esa localidad, trabajan cuatro unidades de Bomberos de la Generalitat, dos de ellas helitransportadas, cinco medios aéreos de la Generalitat (dos de los cuales aviones) y un coordinador forestal, según han informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Castellón. Además, se acaba de incorporar un helicóptero y un avión anfibio de Bombers de Cataluña para colaborar con las labores de extinción de este foco.
17:34
Macron expresa su solidaridad con España ante "el megaincendio del siglo"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este martes su "plena solidaridad" con España ante lo que ha venido a llamar "el megaincendio del siglo", en alusión a una ola de incendios que también ha movilizado a efectivos franceses.
Francia ha contribuido con dos aeronaves y efectivos terrestres a los combates contra las llamas. "Frente a este reto, solidaridad europea y fraternidad entre naciones", ha recalcado el mandatario galo en su cuenta de la red social X.
El Gobierno español solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para contener la emergencia, lo que ha llevado al bloque a movilizar en los últimos días medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos, entre ellos Francia.
17.36
La Unión de Consumidores recuerda que el seguro del hogar puede hacerse cargo de algunos daños provocados por incendios
La Unión de Consumidores recomienda a los afectados por los incendios revisar las coberturas de sus seguros para comprobar qué bienes pueden estar cubiertos para reclamar los daños sufridos en viviendas, vehículos o tierras.
En este caso, la asociación subraya que el punto de partida para plantear cualquier reclamación es la existencia de una póliza de seguro que contemple cobertura por incendio.
La normativa establece un plazo general de siete días para comunicar el siniestro, salvo que la póliza indique un periodo distinto. También se recomienda intentar minimizar los efectos del incendio, conservar los restos que puedan ser evaluados por el perito, y documentar con fotografías los daños cuando sea posible.
En caso de que el incendio tenga un origen natural, como es el caso de un rayo, y no exista un responsable identificable, la compensación dependerá exclusivamente del seguro contratado o, en su defecto, de eventuales ayudas públicas aprobadas por el Gobierno, como la declaración de 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil'.
Si el afectado no cuenta con una póliza con cobertura por incendio, y el origen del fuego es fortuito, no podrá reclamar indemnización alguna. En cambio, si el incendio fue intencionado o consecuencia de una conducta negligente y se identifica al autor, este deberá indemnizar al perjudicado, siempre que tenga solvencia.
En caso de contar con un seguro de responsabilidad civil, se podrá ejercitar la acción directa contra su aseguradora. No obstante, si el responsable es insolvente o su seguro no cubre el total de los daños, el perjudicado solo podrá aspirar a compensaciones si se aprueban ayudas gubernamentales por vía de Real Decreto.
17:41
CCOO pide adaptar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ante "los nuevos condicionantes medioambientales"
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha pedido adaptar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ante "los nuevos condicionantes medioambientales" a raíz de la ola de incendios que está asolando España. Asimismo, ha demandado que se apliquen ya las leyes estatales de agentes medioambientales y de bomberos forestales, aprobadas en 2024.
En concreto, ha exigido que se desarrolle una Ley de coordinación de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento que se adapte a los nuevos condicionantes medioambientales, valore las propuestas de los técnicos y técnicas en esta materia y al margen de cualquier disputa política.
A juicio de FSC-CCOO, las "trifulcas políticas" que se están produciendo solo "desvían la atención" de lo "verdaderamente importante", que los servicios de emergencias y protección de la ciudadanía sean regulados y coordinados para cumplir con sus funciones, proteger a la ciudadanía ante las emergencias, pero desde la prevención y antes que sucedan. Para ello, CCOO exige una vez más la unificación de criterios estatales sin que se menoscaben las competencias de cada ámbito recogidas en la Constitución.
Una vez pase la situación de riesgo grave, el sindicato opina que urge abrir un escenario en el que el Gobierno y el resto de administraciones con competencias en materia de emergencias "realicen un giro de 180 grados en su política" y afronten las decisiones necesarias para desarrollar leyes que garanticen respuestas coordinadas, bajo mandos especializados, con una única jerarquía, sin descartar que los modelos sean autonómicos.
17:44
Bulos y desinformación durante la ola de incendios
La ola de incendios ha dejado imágenes desoladoras, pero en redes sociales también han circulado muchas que son falsas. Desde el equipo de VerificaRTVE han detectado algunos de ellos, según lo explica Laura Jubilar en La Tarde en 24 Horas.
Principalmente, se han detectado invenciones sin pruebas acerca de las causas de los incendios o imágenes falsas que están generadas con inteligencia artificial (IA) y que en redes se presentan como reales. Según explica Jubilar, los principales objetivos de estas imágenes son aumentar la sensación de rabia, la impotencia y el enfado, así como la idea de abandono por parte de las autoridades.
Estas imágenes fraudulentas pueden ser detectadas a través de herramientas de detección de IA, además de que estas creaciones digitales generalmente presentan elementos que denotan la naturaleza de estas como deformaciones en el cuerpo humano o la mala representación de palabras o letras.
18:04
Los incendios de Galicia, Ourense, León y Zamora provocan las mayores emisiones de carbono en España desde al menos 2003
Los incendios que han azotado el noroeste peninsular español durante la primera quincena de agosto han provocado un aumento excepcional de las emisiones de carbono. Según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), a principios de mes, las emisiones acumuladas de carbono por incendios forestales en España se situaron por debajo de la media estacional, a pesar de varios incendios activos. Sin embargo, en tan solo unos días, una actividad de incendios sin precedentes en varias comunidades como Castilla y León o Galicia han elevado las emisiones totales de incendios forestales del país para 2025, convirtiéndose en el total anual más alto en los 23 años registrados en el conjunto de datos del CAMS.
Las observaciones de la red española de vigilancia de la calidad del aire y del sistema de predicción y vigilancia del CAMS muestran que la calidad del aire en una amplia región de España se ha deteriorado, con concentraciones de partículas finas PM2.5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (que establecen una media de 24 horas de 15 picogramos por metro cúbico para PM2.5). Todo ello provocado porque el humo se ha propagado cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas.
18:10
Abascal insiste en un vídeo en redes en culpar de la crisis de incendios a Gobierno y PP
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los gobiernos autonómicos del PP de la crisis por los incendios forestales, a través de un vídeo publicado en la red social X.
"Ante el terrorismo climático, los españoles siempre sin medios y los gobiernos siempre con ideologías de por medio", afirma Abascal este martes en dicho vídeo, en el que ha lamentado que no haya Estado ni autonomías "cuando más se les necesita".
Abascal ha dicho que "da igual que sea un volcán, una pandemia, una invasión migratoria, una riada, un apagón o ahora los incendios", ya que los españoles siempre están "indefensos" y ha apuntado a un Estado "colapsado y ocupado por una mafia corrupta al servicio de Pedro Sánchez".
"¡Cuánta impotencia viendo a España arder!", ha exclamado, al tiempo que ha expresado su "rabia" viendo "a los gobiernos de unos y de otros dejando que arda" el país, mientras los ciudadanos -ha recriminado- pierden "todo ante las llamas" y "se destruye nuestro patrimonio natural".
El líder de Vox ya se pronunció en los mismos términos en esta red social el pasado 14 de agosto, cuando mostró su "impotencia y rabia" por los incendios forestales, cuyas causas atribuía a las "políticas del PP y PSOE, al 'lobby' climático y a los pirómanos".
18:16
Mañueco aborda el plan de recuperación tras los incendios con su Ejecutivo, cuyas medidas aprobará este miércoles
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este martes con miembros del Ejecutivo autonómico para avanzar en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, cuyas medidas se aprobarán este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, anunció el lunes, tras una reunión de varios miembros del Gobierno autonómico presidida por el presidente, que se celebraría dicho Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar un acuerdo con medidas urgentes de apoyo y recuperación tras los daños ocasionados por los incendios con un crédito inicial de 100 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los incendios.
Fernández Carriedo subrayó que la Junta ha establecido como prioridades la atención a la población, la extinción de los fuegos y, de manera paralela, la preparación de la fase de recuperación. En este sentido, confirmó que se ha reservado ya una dotación superior a los 100 millones de euros destinada a ayudas directas y a acciones urgentes para afrontar los perjuicios materiales.
Los fondos se orientarán a la reparación de viviendas y enseres, a la compensación de empresas y de costes derivados de desalojos, así como a los gastos municipales, incluidos aquellos consistorios que han acogido a desplazados.
Del mismo modo, también se han previsto inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas en El Bierzo (León).
18:25
Los voluntarios de los incendios que acuden para "cuidar a los que nos cuidan"
La labor de los voluntarios en los incendios que están asolando Castilla y León ha sido primordial tanto en momentos puntuales para proteger a las poblaciones de las llamas como en la atención a los bomberos forestales que incansablemente han trabajado durante los últimos diez días en decenas de incendios.
Desde el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) han recogido algunos de estos testimonios de voluntarios, como los de Isa y Mari Paz, del pequeño pueblo leonés de Vega de Magaz, que han llevado bocadillos hechos en el pueblo, agua, fruta e incluso bollería de la panadería del pueblo a los bomberos forestales, que en algunos puntos de la comunidad precisamente se han quejado de la escasez y la baja calidad del avituallamiento.
Estas dos voluntarias han hecho colectas y con el dinero recaudado han comprado productos que después han llevado a los miembros del operativo de extinción, donde se presentaron por sorpresa con la intención de ayudar, de ser útiles y de "cuidar a los que nos cuidan", según afirmó Isa.
No son un ejemplo aislado, y en otros incendios, como en el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se presentaron voluntarios de distintos pueblos de León y Zamora con unas carpas, neveras, zumos, agua, refrescos, comida y prepararon bocadillos para todas las cuadrillas que llegaban al puesto.
A pesar de estas muestras, la Junta ha subrayado que no es necesario que estos voluntarios provean de comida a los profesionales que trabajan en la zona, ya que "el avituallamiento está organizado", y han pedido de nuevo que los voluntarios "no participen en labores de extinción en primera línea poniendo con ello sus vidas en peligro", como atestiguan las cuatro muertos ya registrados, dos de ellos voluntarios en León.
18:29
Los incendios en Galicia muestran campos arrasados y una nube de humo que cubre todo el cielo en Verín, Ourense.
Alba Gálvez se ha visto afectada por el corte ferroviario entre Galicia y Madrid, por lo que viaja hasta Allariz, el pueblo en el que vive, en coche. "Llevamos veinte minutos de trayecto viendo solo paisaje quemado. Da pena e impotencia", cuenta a RTVE Noticias.
FOTOS: Alba Gálvez (cedida)
18:36
El incendio de Colmenar Viejo se da por controlado
El incendio de Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid, se ha dado por controlado este martes, según han trasladado desde Emergencias 112, después de que haya quemado 160 hectáreas desde que se inició en la tarde de este lunes.
Durante las próximas horas, cuatro dotaciones terrestres y de mando de Bomberos de la Comunidad de Madrid seguirán realizando labores de vigilancia y refresco.
Se calcula una superficie afectada de unas 160 hectáreas dentro del perímetro afectado, donde la parte más complicada es el flanco derecho porque es una zona de barrancos y subidas y bajadas del terreno.
El foco se originó este lunes en una zona cercana al vertedero y se declaró la situación operativa 1 del Plan contra incendios Infoma. Se trató de un incendio de pasto y arbolado, en una zona cercana a las vías del AVE y al túnel de San Pedro, pero no afectó al tráfico ferroviario.
18:38
La alcaldesa de Jerte, preocupada por el avance del fuego hacia las fincas de cerezas
La alcaldesa de Jerte, Felisa Cepeda, se ha mostrado preocupada por el incendio en el valle y por el avance de las llamas hacia las fincas de cerezas, pero manda un mensaje de tranquilidad a la población. "No corren ningún riesgo, el fuego va hacia la zona norte en lo alto de la sierra, tranquilidad".
18:45
Nueve carreteras secundarias cortadas en Castilla y León, Asturias y Galicia por los incendios
Los incendios forestales que asolan a Castilla-León, Asturias y Galicia han provocado cortes de tráfico en nueve carreteras secundarias de estas comunidades, principalmente en puntos kilométricos que discurren por León, Zamora, Lugo o la localidad asturiana de Cangas de Onís.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), las vías más afectadas por los cortes son las que discurren por la provincia de León. Entre ellas, todas en ambos sentidos, la LE-164 a la altura de Yebra, la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-2711 en Retuerto o la LE-4212 a la altura de Carisela, al igual que la LE-5228 en el tramo que discurre en Salas de los Barrios o la LE-7311 en Nogar.
En la provincia de Zamora hay cortes de tráfico en la ZA-103 y ZA-104, por San Martín de Castañeda y Ribadelago, respectivamente.
En Lugo se encuentra cortada la LU-933 en Montefurado, indica la DGT.
Asimismo, Asturias registra cortes en la carretera CO-4 en el entorno de Covadonga (Cangas de Onís), en ambos sentidos, una vía de acceso al Lago de Sanabria, por lo que Tráfico insiste en pedir a los ciudadanos que no se circule por los alrededores ni se intente acceder a Picos de Europa.
18:48
El incendio de Llamas, estabilizado en el 90% de sus 140 kilómetros de perímetro
El incendio de Llamas de Cabrera, que lleva ardiendo desde el pasado viernes, presenta ya un perímetro estabilizado en torno al 90%, de unos 140 kilómetros, según ha informado este marte el técnico encargado de la extinción del fuego.
La llama avanza lentamente y se mantiene retenida, aunque todavía requiere de un esfuerzo constante de los equipos de tierra para consolidar su control, ha precisado el experto. Según los mismos expertos, la situación en el incendio de Yeres también está estabilizada.
Mientras, en el Valle del Silencio, donde durante el fin de semana se concentró el mayor riesgo, las llamas han cambiado de dirección y se han frenado. Aun así, persisten puntos calientes en dos flancos de la cabeza del incendio: hacia Saceda de Cabrera y en dirección al campo de tiro del Teleno, donde se sigue trabajando con previsiones favorables que apuntan a un control total a lo largo de la tarde.
Y, por otro lado, por Compludo, donde la orografía complicada y la abundancia de sotobosque dificultan las labores, se precisa apoyo aéreo para sofocar pequeños focos que, aunque no revisten gran extensión, sí requieren tiempo para ser extinguidos.
Los equipos esperan que estas reproducciones no generen nuevos problemas y confían en que la zona pueda quedar estabilizada entre mañana y pasado, siempre pendientes de la evolución del tiempo. La jornada ha sido especialmente intensa con la llegada de refuerzos procedentes de Valencia, País Vasco y Francia, que se han sumado a las labores en el terreno.
18:54
Evolución de la contaminación del aire en consecuencias de los incendios de España
-
18:58
Banco Sabadell activa una línea de 45 millones de euros para los afectados por los incendios
El Banco Sabadell ha puesto en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones para apoyar a las familias, empresas y autónomos afectados por los incendios activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.
Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones, quiere ofrecer un apoyo "eficaz y rápido" a las familias y sectores productivos afectados, informa el banco en un comunicado este martes.
Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, con especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas "se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas de instalaciones, terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos".
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado en sendas cartas a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas "la voluntad del Grupo por colaborar y su compromiso con el desarrollo económico y social de cada territorio".
"Somos plenamente conscientes de la magnitud del reto que afrontan las Administraciones, los servicios de emergencia y la ciudadanía en estos momentos", ha indicado Oliu, y ha destacado que Banco Sabadell continuará acompañando "desde la cercanía y la cooperación, con lealtad y respeto institucional".
19:01
Los incendios también se notan en el Camino de Santiago: ceniza, humo y dificultades para respirar
Humo, cenizas que caen del cielo, tramos cortados y preocupación por la vuelta a casa son algunas de las dificultades a las que se enfrentan actualmente los peregrinos durante estos días en que parte de Galicia arde a causa de los incendios forestales que ya han calcinado más de 70.000 hectáreas, la mayor parte en la provincia de Ourense.
"Parecía niebla, pero no. Luego nos dimos cuenta de que era el humo de los incendios y nos costaba mucho respirar. Todo el rato olías como si estuvieses haciendo una barbacoa, una parrillada... Y después te fatigabas. Yo, personalmente, y hablando con otra gente, te fatigabas mucho, aunque justo alrededor no había fuego", ha relatado Endika Sarralde a Europa Press en la Praza do Obradoiro, de Bilbao.
Endika recorrió el Camino Francés desde Ponferrada y, nada más llegar a Portomarín, asegura que la Guardia Civil le recomendó utilizar mascarilla. En otro tramo, en Melide, el peregrino manifestó que al despertarse por la mañana le costaba respirar. "Nos levantamos por la mañana y era como si faltara el oxígeno. Pero la experiencia del Camino es súper bonita", ha matizado.
Más peregrinos en la plaza compostelana, punto final del Camino de Santiago, han compartido testimonios similares al de Endika: presencia de humo y, además, caída de cenizas desde el cielo. Así lo detallaron dos amigas brasileñas, Ana Flávia y Marcela, quienes el día 14 partieron desde Sarria rumbo a Compostela. Además, expresaron su preocupación por el regreso a casa, ya que tienen previsto volver a Brasil el día 22.
El día 21, Ana y Marcela tienen billetes de tren para regresar a Madrid, desde donde partirá su vuelo. Sin embargo, no saben si podrán llegar a la capital, ya que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia permanece suspendida. Este martes 19 se cumplen seis días consecutivos de interrupción en el servicio ferroviario entre ambas comunidades debido a los incendios.
19:07
Estos incendios tienen también efectos psicológicos sobre afectados, tanto de gente desalojada o que ha perdido sus casas
“Estos incendios tienen también efectos psicológicos sobre afectados, tanto de gente desalojada o que ha perdido sus casas.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 19, 2025
Alhena Pérez Obarro, psicóloga de Cruz Roja, cuenta cómo debe gestionarse ese duelo. #Canal24Horas
¿¿ https://t.co/MPktZPQl4T pic.twitter.com/V3z3lWtPnp“
19:13
Efectivos del Miteco dan apoyo contra los incendios que asolan España
FOTO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
19:19
Interior coordina medios autonómicos para la extinción de incendios procedentes de ocho CCAA
El Ministerio del Interior está coordinando medios autonómicos destinados a la extinción de incendios forestales procedentes de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, según han detallado fuentes del Ejecutivo.
En concreto, el Departamento de Fernando Grande-Marlaska coordina seis aviones, siete helicópteros, 41 camiones y vehículos de extinción, 14 vehículos auxiliares, tres equipos de drones, un 'bulldozer' y ocho equipos de apoyo auxiliar.
Además, tiene movilizados a más de 5.000 agentes de Guardia Civil, más de 350 efectivos de Policía Nacional y más de 200 efectivos de Protección Civil y coordina con medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Por su parte, el Ministerio de Defensa tiene desplegados por todo el territorio a efectivos de la UME y el Ejército del Aire y de Tierra, así como de la Armada. En concreto, hay desplegados más de 1.400 militares de la UME en ataque directo contra el fuego, hasta 2.000 en misiones de apoyo y relevo y 450 medios (maquinaria, drones, etc).
Asimismo, están trabajando cinco pilotos del Ejército del Aire para descargas de agua por hidroavión, mecánicos y copilotos; 500 militares del Ejército de Tierra, 25 analistas y personal de apoyo; y 100 militares de la Armada. A su vez, está activado un batallón de helicópteros compuesto por 150 efectivos y ocho aparatos y hay tres 'Chinook' de transporte en prealerta.
En el caso de Transición Ecológica, ha desplegado un total de 56 medios aéreos, diez Brigadas BRIF helitransportadas compuestas por 640 bomberos forestales, cuatro equipos EPRIF de prevención integral, siete autobombas y 'pickups'. Asimismo, está trabajando el despliegue invernal permanente, compuesto por once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.
19:21
Desplegado el refuerzo internacional para la extinción de los incendios
Fuentes del Ejecutivo subrayan que España está recibiendo "el mayor contingente de ayuda internacional de la historia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Gobierno de España". Ahora mismo, ya hay cuatro aviones, cuatro helicópteros y cuatro equipos de bomberos con 190 efectivos en el país.
Así, de Francia llegaron dos aviones Canadair que operaron el miércoles y jueves en Galicia, así como un equipo de 100 bomberos forestales, que trabajan con dos equipos en León y Ourense. Mientras, Italia ha aportado dos aviones Canadair con capacidad de 5.500 litros desde el miércoles que trabajan en apagar los incendios de León desde la base de Matacán (Salamanca).
Países Bajos ha enviado dos helicópteros Chinook con capacidad de hasta 7.000 litros que operan en la base de Virgen del Camino (León). Asimismo, Eslovaquia ha mandado un helicóptero BlackHawk con capacidad de 3.400 litros que está operando en el incendio de Jarilla (Cáceres) desde Pinofranqueado (en la misma provincia).
Por su parte, República Checa ha enviado un medio aéreo del RescEU para trabajar en extinguir los incendios entre Castilla y León y Galicia. Además, Alemania ha mandado a 66 bomberos con 21 vehículos que operarán en el incendio de Jarilla (Cáceres) y Finlandia, 30 bomberos que ayudarán a apagar los incendios en Galicia.
19:38
Suspendida la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, hay seis trenes parados en estaciones desde las 19 horas. El humo dificulta la visión de los maquinistas y los bomberos trabajan ya en la extinción del incendio, aunque no hay una previsión exacta sobre cuándo se recuperará la conexión.
"Suspendida la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad.
Bomberos actuando en la zona
Afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha
¿Bomberos actuando en la zona
¿ Afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha pic.twitter.com/ISKK6Ny9YY“
El incendio se ha declarado en el interior de una nave de una empresa dedicada al reciclaje de plástico en Yeles (Toledo).
20:15
Elevan a 13 los medios aéreos que operan en el incendio de Artana (Castellón)
El incendio forestal de Artana (Castellón) ha sufrido un rebrote en una zona que resulta inaccesible para los medios terrestres, lo que ha provocado la movilización de un total de 13 medios aéreos, entre ellos los refuerzos llegados de Cataluña y Aragón. Diez de las aeronaves pertenecen a la Comunidad Valenciana, dos son de Cataluña y una de Aragón, han informado los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón.
Siete de ellas son unidades terrestres de bomberos forestales de Generalitat, cuatro son helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, una de Aragón y una de Cataluña, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón.
La principal dificultad de este incendio declarado en Artana es la imposibilidad de acceso terrestre, por lo que durante la jornada se ha reforzado de forma significativa los medios aéreos para trabajar intensamente antes del ocaso.
El personal de tierra está siendo helitransportado desde el puesto de mando avanzado hasta el incendio para trabajar con herramienta manual.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. Además, se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios.
20:31
Más de una decena de trenes afectados por el incendio en Toledo
Hay dos trenes Ouigo que no han podido salir de sus destinos debido al incendio originado en una fábrica de plásticos en Toledo: el Ouigo con salida desde Sevilla a las 19.44 horas y el Ouigo con salida a las 19.50 horas desde Atocha, y con destino Málaga. Desde IRYO han señalado que hay cuatro trenes que no pueden salir de la estación hasta que vuelva a establecerse la circulación, y tiene dos trenes parados en estaciones.
Por su parte, Renfe ha informado de que el incendio también afecta a una decena de sus trenes, con una estimación de 1.500 pasajeros perjudicados.
“- AVLO Madrid 18:35 - Málaga 21:48: estacionado en Bif. Torrejón de Velasco— InfoRenfe (@Inforenfe) August 19, 2025
-AVANT Toledo 18:45 - Madrid 19:19: en La Sagra
-AVANT Madrid 18:45 - Toledo 19:19: en Los Gavilanes
-AVE Sevilla 16:36 - Barcelona 22:33: en Malagón“
20:40
Marlaska: "Desde el minuto uno hemos dado los medios que las comunidades nos han solicitado"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que hay 21 focos activos en sistema operativo 2. En el programa Malas lenguas, Marlaska se ha referido al choque entre el Gobierno y el Partido Popular por la falta de medios que reprochan los populares. "El gobierno desde el minuto uno hemos dado todos los medios que las comunidades nos han solicitado", ha sostenido.
Además, el ministro del Interior ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población: "Tenemos un sistema de protección civil robusto. Nos van a tener para terminar con los incendios de la manera más rápida posible y después prepararemos lo que será la recuperación".
"No es lo mismo incendiario que pirómano", ha diferenciado Marlaska. "El pirómano lo hace por compulsión, mientras que el incendiario es aquel que, de una forma dolorosa, comete estos hechos con voluntad y conocimiento", ha explicado.
“¿ "Enfrentamos una crisis climática que tiene una influencia como nunca en todas las emergencias".— Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 19, 2025
¿ "El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zona catastrófica con el fin de que eso posibilite medidas económicas y sociales para paliar todos… pic.twitter.com/8m7kN2VH1Z“
20:45
La alta velocidad Madrid-Galicia seguirá suspendida mañana al menos hasta el mediodía
La circulación en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continuará suspendida este miércoles, al menos, hasta el mediodía, dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, ha informado este martes Adif.
El administrador de infraestructuras ferroviarias ha añadido que su personal revisa la infraestructura para que su puesta en servicio sea lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico.
20:50
Una vecina de Ourense tras perder su casa: "Era mi vida; sentí morir al verla así"
La aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), ha quedado arrasada por las llamas, y una de las vecinas que vivía en el pueblo cuenta a EFE, abatida, que se sintió "morir" al ver cómo ha quedado su casa, reducida a cenizas.
"Era una casa grandísima por la parte de abajo", señala la mujer, que lamenta que donde estaba su hogar ahora "ya no hay nada". Por eso lleva tres días sin levantarse de cama. "Sentí morir al verla así", confiesa ante lo que queda del que fue su casa, donde nació y donde vivieron también sus padres, sus abuelos y hasta sus tatarabuelos.
"¿Y ahora qué tengo, quién me va a pagar el dinero que gasté en restaurarla?", se pregunta. Aquí tenía su "vida, todo lo que quería: internet, alarma, todo".
Asegura que estaban "muertos de miedo" por las llamas, que a ella la evacuaron y también a su primo, aunque él inicialmente se resistió a abandonar el pueblo. La mujer lamenta que los bomberos no acudieran a tiempo, porque a esta aldea sí llega la "carretera". Ahora, todas son preguntas: "¿La voy a reconstruir?, ¿con qué?, ¿me la van a devolver como estaba?".
Otro vecino sí ha logrado salvar la casa, pero se pregunta "de qué" le vale. "¿Para traumatizarme más?", reflexiona. Y es que cree que ahora no va a llegar el vehículo que le llevaba el pescado o la carne, y está sin agua, sin suministro de luz, aunque cuenta con un generador que le llevó un familiar. Lamenta que el personal de las canteras de pizarra que hay próximas no les ayudaran y urge a que les faciliten atención psicológica, abogados y ayudas para reconstruir lo que las llamas han devorado.
20:54
Un cambio de viento con los medios aéreos retirados complica el fuego de Porto (Zamora)
El incendio forestal que se declaró en Porto (Zamora) el pasado jueves día 14 aún sigue activo y en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial. Si bien ha mejorado su situación a lo largo de este martes gracias a la actuación de los medios aéreos, combinados con los retenes de maquinaria y el fuego técnico, a última hora de la tarde un cambio de viento ha vuelto a dificultar la extinción.
Por ello, los equipos de control de las llamas han tenido que emplearse a fondo un día más para tratar de contener un fuego que ha avanzado por los cañones del Tera y de la Forcadura hasta acercarse a las poblaciones de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, según ha informado el operativo de extinción.
El director técnico de extinción del fuego de Porto, Miguel García, ha explicado que el cambio de viento se ha producido cuando los medios aéreos se retiraron por problemas de visibilidad, debido al humo, lo que ha hecho que el comportamiento del fuego se haya vuelto "aún más impredecible".
El foco más activo del incendio se ha acercado a las localidades de Murias y San Ciprián de Sanabria, donde se han perimetrado y desbrozado los entornos de los cascos urbanos para evitar que el fuego llegue a ellos si continúa el avance de las llamas.
El fuego, que se originó por un rayo en el municipio de Porto, ha pasado a las provincias de Ourense y León y la cabeza ha avanzado después por la parte alta del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, perteneciente a la reserva de la biosfera Meseta Ibérica.
A lo largo de la noche y durante la próxima madrugada se espera una bajada de temperaturas que permitirá actuar a los medios terrestres con maquinaria pesada y el uso de fuego técnico para acotar la zona del incendio, especialmente la más cercana a la decena de municipios evacuados desde el lunes.
20:56
El incendio de Laoruco (Ourense) arde sin control y amenaza las áreas protegidas de los montes de O Courel (Lugo)
El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, sigue ardiendo sin control y amenaza áreas protegidas de los montes de la sierra de O Courel, en Lugo.
Las llamas traspasaron la frontera natural del río Sil hace unos días para adentrarse en el ayuntamiento lucense de Quiroga, al mismo tiempo que avanzaban por zonas limítrofes con Galicia de la provincia de León. Este fuego, que ha arrasado una superficie de más de 20.000 mil hectáreas, presenta un frente activo de múltiples kilómetros a lo largo de un terreno montañoso que dificulta la intervención de los servicios de extinción.
En su expansión, el incendio ha llegado a los límites de la sierra de O Courel, un espacio de alto valor ecológico y ambiental, incluido en la Red Natura 2000 y designado como geoparque mundial por la Unesco.
21:16
Estabilizado el incendio forestal de Utiel (Valencia) y el de Artana (Castellón) tiene evolución positiva
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han dado por estabilizado el incendio forestal de Utiel y un total de 13 medios aéreos han trabajado en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Artana (Castellón), hasta que se han retirado llegada la noche, y que han posibilitado que este fuego tenga una evolución positiva.
En el caso de Utiel, el fuego se ha dado por estabilizado a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.18 horas, se habían retirado los medios aéreos y se han mantenido en el lugar dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, con dos autobombas; voluntarios de Sinarcas y dos brifo del Consorcio.
Por su parte, en Artana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha señalado que la "principal dificultad" de este incendio es la imposibilidad de acceso terrestre en la zona donde se ha declarado. Por ello, ha detallado que, durante la jornada, se ha reforzado "de forma significativa" el número de medios aéreos para "trabajar intensamente antes del ocaso".
21:18
Llegan al Aeropuerto de Bilbao dos helicópteros militares eslovacos que lucharán contra los incendios de Salamanca
Dos helicópteros militares eslovacos que lucharán contra los incendios de Salamanca han aterrizado esta tarde en el Aeropuerto de Bilbao, según ha informado la Guardia Civil.
Las dos aeronaves, que han recibido apoyo en tierra por parte de agentes de la Benemérita, se dirigirán a Salamanca para participar en las labores de extinción de incendios.
21:19
Entrevista a José Ángel Prieto, testigo de los incendios de Galicia: "Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos."
“¿ ENTREVISTA | José Ángel Prieto, testigo de los incendios de Galicia— 24 horas de RNE (@24horas_rne) August 19, 2025
¿¿ "Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos […]. Las orillas están llenas de árboles caídos que llevan años ahí tirados y ya no corre el agua" pic.twitter.com/mmnGiC2Aw8“
21:27
Las protestas por la gestión de los incendios de Castilla y León llegan a La Bañeza
Las protestas contra la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y, especialmente la provincia leonesa, han continuado este miércoles con una nueva concentración en La Bañeza, comarca especialmente castigada por el incendio que se inició hace días en el norte de Zamora y traspasó las fronteras provinciales.
Alrededor de mil personas han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los ceses del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, así como la petición de la declaración del nivel de emergencia 3 para que el Gobierno gestione la extinción.
Unas protestas que se iniciaron el pasado sábado en Ponferrada, capital de la comarca leonesa de El Bierzo, que también se ha visto rodeada de incontrolables incendios a los que los medios de extinción disponibles ante su magnitud, número y condiciones meteorológicas apenas han podido hacer frente.
A esta protesta, convocada de manera improvisada por redes sociales por ciudadanos y afectados por los incendios, le siguió el domingo otra en Astorga, y la celebrada ayer en la capital leonesa, que reunió a 3.000 personas, según los convocantes y 1.000, según fuentes de la Policía Local.
A la protesta de La Bañeza, también se unen las convocadas para este miércoles en Valladolid, Burgos y Soria, entre otros puntos de la Comunidad.
21:29
Un brigadista de 18 años ha resultado herido de gravedad durante las labores de extinción en el incendio de Oímbra (Ourense)
"Un brigadista de 18 años ha resultado herido de gravedad durante las labores de extinción en el incendio de Oímbra (Ourense)
El incendio ya ha superado las 15.000 hectáreas
En total, son cinco los bomberos heridos en la provincia
@c_rubago
¿¿El incendio ya ha superado las 15.000 hectáreas
¿¿En total, son cinco los bomberos heridos en la provincia
¿¿@c_rubago pic.twitter.com/8JM54SJmXU“
21:51
Los siete incendios activos en Galicia llevan calcinadas más de 67.500 hectáreas
Los siete incendios activos que quedan en Galicia, todos en la provincia de Ourense, han calcinado más de 67.500 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural.
La administración autonómica mantiene en "más de 20.000" las hectáreas del fuego de Larouco, que ha pasado a la provincia de Lugo tras haber saltado el río Sil y es el más grande de la historia en la comunidad autónoma desde que hay registros. Ahora amenaza O Courel.
El último fuego que ha incorporado la Xunta al listado es el de A Veiga, parroquia de A Ponte, un incendio que está activo desde la tarde del lunes y que entró en Galicia desde Castilla y León. Se originó en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado el límite con Ourense y ha calcinado al menos 20 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia. Para su extinción se han movilizado 3 agentes, 5 brigadas, 1 pala, 1 avión y 4 helicópteros.
Toda la provincia de Ourense sigue en nivel 2 de emergencia por los fuegos en Chandrexa de Queixa y Vilariño (18.000 ha.), Oímbra y Xinzo de Limia (15.000 hectáreas); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha.); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha.); Vilardevós-Moialde (500 ha.); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha.).
Están estabilizados los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que se unieron con 3.500 hectáreas); Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 hectáreas); Riós-Trasestrada (20 hectáreas) y Montederramo-Paredes (120 hectáreas), en Ourense, así como Agolada-O Sexo (400 hectáreas), en Pontevedra.
Tres brigadistas y un bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos muy grave y los otros tres graves.
21:53
Dos nuevos desalojos elevan a doce los pueblos evacuados en Porto (Zamora)
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de los incendios forestales de Zamora ha ordenado a última hora de la tarde de este martes la evacuación de las localidades de Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son doce los pueblos que se encuentran desalojados a causa del incendio de Porto, según han informado fuentes de ese organismo.
Estas dos nuevas poblaciones suman un centenar de habitantes en el censo, aunque como ocurre en muchos otros pueblos en el mes de agosto ven multiplicada su población por la llegada de veraneantes. El motivo de la evacuación de estas poblaciones no es directamente el fuego, sino el humo que llega a esas poblaciones y que dificulta la respiración.
Los evacuados que no tienen otras alternativas de alojamiento han sido trasladados al Centro de Negocios de Benavente, a más de cien kilómetros de su pueblo, donde permanecen vecinos de otra decena de localidades desalojadas desde el lunes por este incendio.
Durante la tarde de este martes, el incendio de Porto se ha complicado por un cambio de viento que se ha producido una vez retirados los medios aéreos por la baja visibilidad debida a la columna de humo.
21:59
El viento vuelve a complicar la extinción de los incendios en Castilla y León
En el lago de Sanabria, durante la mañana de este martes, los hidroaviones han podido trabajar unas horas. Sin embargo, por la tarde el viento ha vuelto a complicar la extinción pese a que habían logrado contener el fuego.
Los efectivos creen que el foco no entrará en los municipios de Murias y San Ciprián. También la UME ha trabajado realizando cortafuegos en Vigo de Sanabria y en la laguna de Los Peces.
Diez pueblos se mantienen evacuados y alrededor de 150 personas pasarán la segunda noche en el albergue de Benavente. Algunos mayores han sido trasladados a la residencia de ancianos.
22:01
Las cenizas pueden servir de abono para la recuperación de los bosques
“¿Las cenizas pueden servir de abono para la recuperación de los bosques— 24 horas de RNE (@24horas_rne) August 19, 2025
Expertos indican que "la retención de cenizas genera una composición microbiana y de hongos y a partir de esa recolonización de la actividad biológica puede asociarse la recuperación de primeras herbáceas" pic.twitter.com/owsoKJSbAB“
22:03
Los incendios en Castilla y León evolucionan favorablemente, pero el viento avisa en Sanabria
Los incendios forestales que afectan desde hace días al territorio de Castilla y León, especialmente a las provincias de León y Zamora, han experimentado este martes una evolución favorable, ayudada por la bajada de las temperaturas y el incremento de medios de extinción disponibles, pero el viento cambiante de la tarde ha vuelto a dar un aviso en la comarca zamorana de Sanabria, aún con miles de desalojados.
En concreto, este incendio iniciado en Porto (Zamora) el 14 de agosto, que aún sigue activo y en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, ha mejorado su situación a lo largo del día, pero a última hora de la tarde un cambio de viento ha vuelto a dificultar la extinción.
Por ello, los equipos de control de las llamas han tenido que emplearse a fondo un día más para tratar de contener un fuego que ha avanzado por los cañones del Tera y de la Forcadura hasta acercarse a las poblaciones de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, según ha informado el operativo de extinción.
En cuanto al resto de incendios, Castilla y León mantiene aún el nivel 2 de gravedad para ocho de los fuegos y otros siete están en nivel 1, con otros 13 activos, en nivel 0.
En concreto, han bajado de nivel 2 que alcanzaron en los últimos días los fuegos de Canalejas, que afectó a territorio de León y Palencia y que ya está en nivel 1; al igual que el de Paradiña (León), también en nivel 1, y el de Puercas, que ha quedado ya en nivel 0 de riesgo. Además, el de Cipérez (Salamanca) ha pasado del nivel 1 al 0, lo mismo que ha ocurrido con los incendios de Villablino (León) y Mahíde (Zamora).
22:18
Restablecida la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra, Toledo
"Se restablece la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV, tras la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura.
22:34
Las protestas por la gestión de los incendios de Castilla y León de Mañueco llegan a La Bañeza
Las protestas contra la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y, especialmente la provincia leonesa, han continuado este miércoles con una nueva concentración en La Bañeza, comarca especialmente castigada por el incendio que se inició hace días en el norte de Zamora y traspasó las fronteras provinciales.
Alrededor de mil personas han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los ceses del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Del mismo modo, los manifestantes han pedido declarar el nivel de emergencia 3 para que el Gobierno gestione la extinción, algo que el propio Mañueco descarta pedir.
22:40
Asturias contabiliza 15 incendios, siete activos y seis controlados
A última hora de este martes se contabilizaban en Asturias 15 incendios forestales: siete activos, seis controlados y dos estabilizados. Las labores de extinción se han concentrado a lo largo de la jornada en el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil en León, según informa el SEPA.
Por un lado, se ha continuado con los trabajos con maquinaria pesada para crear una línea de defensa entre ambas comunidades y en el frente oeste han estado trabajando cuatro aviones anfibios FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), junto a uno de los helicópteros del SEPA y los dos de la BRIF de Tineo.
En cuanto a medios terrestres, permanecen movilizados Bomberos del SEPA, la BRIF de Tineo, una empresa forestal y la brigada de bomberos de la Comunidad Foral de Navarra con una dotación de 24 efectivos y 8 vehículos.
En Degaña se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el equipo de refuerzo sanitario, con equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA.
Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate en el flanco de Llamera y en el flanco oeste de Somiedo, donde se está intentando anclarlo. En este incendio, además de Bomberos del SEPA, trabajan tres empresas forestales y a lo largo de la jornada han estado activados dos helicópteros, entre ellos el de la brigada de Castilla-La Mancha, que este martes a última hora retornó a su comunidad autónoma.
El otro fuego destacado en cuanto a la movilización de medios es el de Somiedo (Caunedo-Gúa), donde a lo largo del día han intervenido dos helicópteros, el bombardero del MITECO y el desplazado desde Navarra. Por tierra continúan movilizados Bomberos del SEPA y dos empresas forestales. Se trabaja en dos frentes: uno en zona alta y otro bajando hacia Perlunes.
22:50
El incendio en Larouco avanza sin control y amenaza los montes de O Courel
El incendio en Larouco, en la provincia de Ourense, sigue avanzando sin control y amenaza las áreas protegidas de los montes de O Courel. Tras arrasar una superficie de más de 20.000 hectáreas, es ya el mayor incendio de la historia de Galicia. Un bombero y tres brigadistas resultaron heridos el lunes por la noche mientras trataban de contener las llamas.
23:00
ENTREVISTA | José Ángel Prieto, ganadero y testigo de los incendios de Galicia
"Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos […]. Las orillas están llenas de árboles caídos que llevan años ahí tirados y ya no corre el agua", explica a RNE José Ángel Prieto, ganadero.
“¿ ENTREVISTA | José Ángel Prieto, testigo de los incendios de Galicia— 24 horas de RNE (@24horas_rne) August 19, 2025
¿¿ "Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos […]. Las orillas están llenas de árboles caídos que llevan años ahí tirados y ya no corre el agua" pic.twitter.com/mmnGiC2Aw8“
23:13
Los vecinos protegen los cerezos de Jerte, en Extremadura
Los vecinos de Jerte siguen pendientes del fuego en la montaña y de los efectivos que trabajan este martes para extinguirlo. Han vivido horas de tensión y trabajo para tratar evitar que las llamas quemen su fuente de vida.
Aplauden a unos medios que, para los vecinos, han tardado en llegar. Más de 300 efectivos y 25 medios aéreos trabajan en este incendio de Jarilla, entre ellos equipos de Cataluña y Alemania. El fuego ha calcinado ya más de 15.500 hectáreas y ha saltado a Salamanca. Los vecinos del Rebollar han podido volver a casa, aunque permanecen evacuados algunos de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.
23:37
Cientos de personas protestan en La Bañeza contra la gestión de los incendios
Las protestas contra la gestión de los incendios en Castilla y León han llegado este martes a La Bañeza, donde cientos de personas se han concentrado para exigir la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Las manifestaciones se iniciaron el pasado sábado en Ponferrada, y ya hay convocadas más concentraciones para los próximos días en León y Soria.
23:45
AMPLIACIÓN: Las protestas por la gestión de los incendios de Castilla y León de Mañueco llegan a La Bañeza
Las protestas contra la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y, especialmente la provincia leonesa, han continuado este miércoles con una nueva concentración en La Bañeza, comarca especialmente castigada por el incendio que se inició hace días en el norte de Zamora y traspasó las fronteras provinciales.
Alrededor de mil personas han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los ceses del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Del mismo modo, los manifestantes han pedido declarar el nivel de emergencia 3 para que el Gobierno gestione la extinción, algo que el propio Mañueco descarta pedir.