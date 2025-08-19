Resumen de los incendios en España del 19 de agosto: el viento complica la extinción del incendio de Porto, Zamora

Los incendios no dan tregua en España, donde ya han ardido más de 340.000 hectáreas, lo que hace de 2025 el peor año en tres décadas en cuanto a fuegos. Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

Castilla y León es la región más afectada, con más de una treintena de focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila. Preocupa especialmente el de Porto, que afecta al Lago de Sanabria, y que avanza descontrolado. Otros focos se mantienen en Asturias y Extremadura. En esta última, preocupa el incendio de Jarilla, en Cáceres, con más de 15.000 hectáreas quemadas.

El incendio en Larouco, en la provincia de Ourense, sigue avanzando sin control y amenaza las áreas protegidas de los montes de O Courel. Tras arrasar una superficie de más de 20.000 hectáreas, es ya el mayor incendio de la historia de Galicia. Un bombero y tres brigadistas resultaron heridos el lunes por la noche mientras trataban de contener las llamas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han visitado este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla y Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Sánchez ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto el Ejecutivo llevará a cabo una declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a "muchos" de los territorios azotados por los incendios.

Las protestas contra la gestión de los incendios en Castilla y León han llegado este martes a La Bañeza, donde cientos de personas se han concentrado para exigir la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Las manifestaciones se iniciaron el pasado sábado en Ponferrada, y ya hay convocadas más concentraciones para los próximos días en León y Soria.