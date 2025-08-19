Sánchez anuncia ayudas a las zonas afectadas por el fuego e insiste en el Pacto de Estado por la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto el Ejecutivo llevará a cabo una declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a "muchos" de los territorios azotados por los incendios. "Una vez se extingan y conozcamos el impacto en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción será acompañada con los recursos de la Administración General del Estado", ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha hecho esta declaración durante una visita a las zonas afectadas por los incendios en Jarilla (Cáceres), que preocupan especialmente en Extremadura por la voracidad de las llamas. Allí el jefe del Ejecutivo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han hecho un recorrido por Puesto de Mando Avanzado, levantado en La Granja, y acompañados por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

En una rueda de prensa posterior a la visita, Sánchez ha asegurado que "desde el primer momento" el sistema de Protección Civil ha estado a disposición del Gobierno de Extremadura para poner fin a lo que ha calificado como "una calamidad", en referencia al incendio. Algo que desde el Ejecutivo central van a "seguir haciendo", según ha afirmado.

Frente a situaciones derivadas de la emergencia climática, ha señalado el presidente, "solo vale una respuesta: la unidad institucional". "No estamos hablando de responder únicamente cuando se producen, sino de preparar a los territorios para que, cuando se produzcan, estemos mejor previstos y hacer que su impacto sea mejor", ha subrayado Sánchez.

Así, ha hecho un llamamiento para poner en marcha "políticas de Estado" que puedan hacer frente una emergencia que se acelera cada año. En este sentido, ha recordado los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la naturaleza de la ola de calor que ha vivido España desde hace 16 días. "Con independencia de la causa de los incendios, es evidente que el clima está cambiando y que la emergencia climática se está agravando", ha resaltado el jefe del Ejecutivo".

En su intervención, Sánchez ha apuntado un dato que no es cierto y es que se ha referido a esta ola de calor como "la más larga" desde que se tienen registros, en 1975, cuando la realidad es que se trata de la tercera ola de calor más larga de la Península, que empata en días con las de 2022 y 2003.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha recordado que "el Estado somos todos", aludiendo al papel que juegan la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes de la Policía o brigadistas forestales en la lucha contra los incendios.

Asimismo, ha resaltado el papel del Ministerio del Interior en su labor para "vehicular" el mecanismo nacional de respuesta ante la emergencia y "materializar" la reacción de otras comunidades con las zonas afectadas, así como del Mecanismo de Protección Civil Europeo: "Eso demuestra que, ante una crisis de estas características, la voluntd de colaboración compartida entre países es prioritaria para perimetrar y extinguir estos incendios".

Para zanjar su intervención, Sánchez ha insistido en que, a principios de septiembre, planteará un Pacto de Estado frente a la emergencia climática que "comprometa a todas las instituciones". Una emergencia que, a su juicio, "no obedece a ninguna diferencia ideológica" y no afecta a los vecinos y vecinas según lo que voten cada año.

Por su parte, el ministro del Interior ha intercambiado algunas palabras con agentes de la Guardia Civil presentes en la zona del Puesto de Mando Avanzado.

Por la tarde, Sánchez y Marlaska han visitado Molezuelas de la Carballeda (Zamora), donde también han visitado la zona golpeada por las llamas acompañados por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y con la ausencia del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Para el jefe del Ejecutivo y el titular de Interior, estas dos nuevas citas constituirán la segunda jornada de visitas a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, después de haber acudido este domingo a Galicia y a Castilla y León, desde donde propuso "gran Pacto de Estado para mitigar la emergencia climática" que deje fuera la lucha partidista.

Guardiola asegura que "hoy podemos ser más optimistas" Por su parte, María Guardiola, quien ha acompañado a los miembros del Gobierno en la jornada de este martes, se ha mostrado algo más optimista con la situación de los incendios que asolan Extremadura. "Hoy podemos ser un poco más optimistas y tenemos 25 medios aéreos que vana trabajar en la zona, lo que ayuda mucho", ha comentado al ser preguntada por los medios. La presidenta de la Junta ha agradecido la presencia del jefe del Ejecutivo y del ministro del Interior así como la de todos los efectivos desplegados en la zona para combatir los incendios que asolan la región desde hace nueve días y que han calcinado hasta ahora cerca de 35.000 hectáreas, ha recordado. "Extremadura es una región eminentemente rural y somos conscientes de que agricultores y ganaderos son los que mejor cuidan de nuestro medio ambiente. Extremadura es una joya natural y queremos seguir siéndolo", ha resaltado la líder del ejecutivo regional. ““ Por otro lado, ha apuntado que existe a su juicio un "freno legislativo" en lo que atiende a una normativa medioambiental que ha tildado de "rígida" en algunos aspectos, por lo que ha animado a "flexibilizarla" desde el "sentido común", atendiendo a la "realidad de nuestro entorno rural", que a veces se olvida desde "los despachos de las grandes ciudades". Dirigiéndose a los damnificados por la tragedia, a quienes pronto espera dar "buenas noticias", especialmente a los que siguen evacuados, ha señalado que su Gobierno trabajará "para que puedan recuperar lo antes posible la normalidad". Los técnicos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura creen que este martes puede ser "el día clave" en la extinción del fuego de Jarilla, activo desde hace una semana y que ya ha calcinado 15.500 hectáreas en 155 kilómetros de perímetro. Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, en declaraciones desde el Puesto Avanzado de Mando. Al dispositivo de lucha contra el fuego se suman este martes 52 bomberos procedentes de Cataluña así como los 62 bomberos que han viajado desde Alemania, en virtud del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y que se emplearán, en el caso de estos últimos, en refrescar el flanco sur del incendio, el más próximo a la ciudad de Plasencia, para evitar reactivaciones.