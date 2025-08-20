Resumen de los incendios en España del 20 de agosto | El fin de la ola de calor y la lluvia ayudan contra los incendios

Los fuegos activos en España han provocado hasta el momento la destrucción de más de 340.000 hectáreas, lo que ha posicionado a 2025 como el peor año en tres décadas en cuanto a fuegos. Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, continúa la preocupación por los alarmantes incendios, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que cada familia desalojada podrá percibir hasta 500 euros de ayuda y 185.000, en caso de que su casa haya sido destruida o afectada por las llamas. Asimismo, el presidente de la Junta ha pedido en su cuenta de X llevar a la justicia "de forma inmediata" a los responsables de nuevos focos en el incendio de Fasgar (León), que dificultan las labores de extinción, según ha informado a través de la misma red social el perfil institucional de Naturaleza Castilla y León.

En total, hay 21 focos activos en situación operativa 2. Los incendios asolan al triángulo compuesto por León, Zamora y Ourense. Preocupa especialmente el de Porto, que afecta al Lago de Sanabria, y que avanza descontrolado. En Galicia, hay nueve focos activos y han ardido más de 82.000 hectáreas solo en la provincia de Ourense. La situación, sin embargo, ha mejorado y se ha reanudado la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Además, otros focos se mantienen en Asturias y Extremadura, donde el incendio de Jarilla sigue arrasando miles de hectáreas.