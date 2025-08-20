Resumen de los incendios en España del 20 de agosto | El fin de la ola de calor y la lluvia ayudan contra los incendios
- La circulación de trenes entre Madrid y Galicia ha sido restablecida desde las 17.00 horas
Los fuegos activos en España han provocado hasta el momento la destrucción de más de 340.000 hectáreas, lo que ha posicionado a 2025 como el peor año en tres décadas en cuanto a fuegos. Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, continúa la preocupación por los alarmantes incendios, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que cada familia desalojada podrá percibir hasta 500 euros de ayuda y 185.000, en caso de que su casa haya sido destruida o afectada por las llamas. Asimismo, el presidente de la Junta ha pedido en su cuenta de X llevar a la justicia "de forma inmediata" a los responsables de nuevos focos en el incendio de Fasgar (León), que dificultan las labores de extinción, según ha informado a través de la misma red social el perfil institucional de Naturaleza Castilla y León.
En total, hay 21 focos activos en situación operativa 2. Los incendios asolan al triángulo compuesto por León, Zamora y Ourense. Preocupa especialmente el de Porto, que afecta al Lago de Sanabria, y que avanza descontrolado. En Galicia, hay nueve focos activos y han ardido más de 82.000 hectáreas solo en la provincia de Ourense. La situación, sin embargo, ha mejorado y se ha reanudado la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Además, otros focos se mantienen en Asturias y Extremadura, donde el incendio de Jarilla sigue arrasando miles de hectáreas.
Resumen de los incendios en España del 20 de agosto:
-
23:49
La superficie quemada en Galicia supera las 87.200 hectáreas
La oleada de incendios en Galicia ha calcinado ya 87.240 hectáreas después de que la Xunta actualizase la superficie arrasada tras los análisis de reconocimiento de los helicópteros de coordinación.
Según las últimas cifras ofrecidas por la Consellería do Medio Rural, hay seis incendios activos que calcinan 82.000 hectáreas y otros tantos estabilizados que afectan a 5.240 hectáreas.
El fuego que más superficie ha quemado hasta el momento es el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que alcanza ya las 30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego. Ya es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.
-
23:45
Dos técnicos de los Bombers de la Generalitat se desplazan a Larouco
Dos técnicos de los Bombers de la Generalitat se han desplazado este miércoles hasta Larouco (Ourense) para coordinar las operaciones aéreas del incendio que afecta a la localidad.
En un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, los Bombers han explicado que lo han hecho para complementar al equipo de expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Estos días la flota aérea en la zona se ha incrementado "considerablemente" con ayuda de diversos países, y también de los Bombers de la Generalitat, han precisado. Las labores que realizarán los técnicos consistirán en dirigir operaciones por aire, garantizar la fluidez de las comunicaciones y controlar el tráfico aéreo del incendio.
También se encargarán de programar los descansos, gestionar la rotación de las máquinas y la asignación de los lugares de trabajo. (Europa Press)
-
23:27
AMPLIACIÓN: Soria, Valladolid y Burgos se suman a las protestas contra la gestión de Mañueco de los incendios en Castilla y León
Soria, Burgos y Valladolid se han sumado a las protestas en Castilla y León contra la gestión de los incendios llevada a cabo por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Entre las demandas está la petición de más medios y medidas de prevención y la dimisión tanto del presidente autonómico como del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La primera concentración del día ha tenido lugar en Soria a primera hora de la mañana. La protesta, que ha concentrado a un centenar de personas, ha brindado homenaje al bombero forestal que murió el domingo (natural de esta provincia) al volcar la autombomba que conducía mientras combatía el incendio de Yeres/Llamas de la Cabrera, en El Bierzo leonés.
La secretaria de Organización de CGT en Soria, Ángela Ruiz Velasco, ha exigido a la Junta que deje de cerrar torretas, que prolongue los contratos a 12 meses, que mejore el mantenimiento de los montes durante todo el año y que establezca condiciones dignas y se acoja al estatuto de los bomberos forestales.
-
23:17
Renfe ha reanudado este miércoles la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia tras una semana suspendido por los incendios en Ourense. Los primeros trenes han salido a las 17.00 horas después de que los servicios de emergencias constataran que ya no había ningún peligro en las vías. A lo largo de la última semana las cancelaciones de los viajes han afectado a más de 55.000 pasajeros que han tenido que buscar alternativas para viajar entre Madrid y Galicia.
-
23:00
Los trenes Madrid-Galicia circularán con normalidad el jueves
Tras el restablecimiento de la circulación esta tarde en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, Renfe ha informado de que a partir de este jueves los trenes habituales circularán con normalidad en sus horarios programados.
“¿ ACTUALIZACIÓN SERVICIO MADRID-GALICIA 22:20— InfoRenfe (@Inforenfe) August 20, 2025
Tras el restablecimiento de la circulación hoy en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia:
¿ A partir de mañana, 21 de agosto, los trenes habituales circularán con normalidad en sus horarios programados.“
-
22:40
El viento dificulta las labores para estabilizar los focos de los incendios en Castilla y León
En Castilla y León el viento dificulta las labores para estabilizar los focos. En las inmediaciones del lago de Sanabria se han reavivado las llamas, donde la zona que más preocupa el área cercana con León.
Las rachas de viento están siendo allí más cambiantes de lo que se esperaba y se ha desplazado un convoy desde Catalunya con 60 efectivos y 30 vehículos. Por el momento no hay nuevos desalojos aunque se mantienen 30 localidades evacuadas.
En El Bierzo, el pueblo más castigado ha sido Lusio con 20 viviendas totalmente calcinadas. Este miércoles sus vecinos se han podido acercar para ver el estado en el que han quedado sus casas.
-
22:30
Se reducen de 43 a 31 las localidades desalojadas por los incendios en León
La jornada del miércoles ha sido favorable en las tareas de extinción de los incendios que asolan la provincia leonesa, reduciendo a 1.912 personas de 31 localidades las que se encuentran desalojadas, que contrastan con los 2.756 vecinos evacuados de 43 poblaciones que se mantenían desalojadas a primera hora de la mañana.
El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), ha destacado que ha sido una jornada positiva en la que se ha podido trabajar con medios aéreos y terrestres, a los que han acompañado las condiciones meteorológicas.
"La subida de la humedad y la notable bajada de las temperaturas, a pesar de las rachas de viento, junto a los medios disponibles con un operativo formado por más de 2.000 personas, ha permitido que las tareas de extinción hayan tenido una evolución favorable, que se prevé que siga en los próximos días", ha explicado Diego.
-
22:20
Los incendios dejan un paisaje desolador en Galicia tras el fin de la ola de calor
Los incendios han dejado un paisaje desolador en el noroeste y oeste peninsular, donde las llamas siguen avanzando sin control. En Ourense hay siete fuegos activos, entre ellos, los de Larouco, Chandrexa, Oimbra y A Mezquita.
En la pasada noche, la bajada de las temperaturas ayudó a controlar algunos focos, pero en estos momentos se teme que se puedan reactivar. El viento sopla con fuerza en algunas zonas y empuja el fuego, que avanza con rapidez.
Sin embargo, el fin de la ola de calor brinda un respiro a los efectivos de emergencias.
-
22:11
La Garganta, pendiente de una posible evacuación por el avance del incendio de Jarrilla
En Cáceres, hay dos localidades amenazadas por el avance del incendio de Jarilla, avivado este miércoles por el viento. Son Hervás, donde ya se han producido algunos desalojos, y La Garganta, en el Valle del Ambroz, donde sus vecinos están en preaviso ante una posible evacuación. Las llamas avanzan sin control impulsadas por rachas de viento de más de 40 kilómetros por hora.
-
22:00
Los fuegos activos devoran otras 15.000 hectáreas en Galicia y superan ya las 82.000
Los fuegos activos en Galicia han devorado este miércoles otras 15.000 hectáreas y superan ya las 82.000 a pesar del descenso de la temperatura y una mayor humedad.
Según el último balance de la Consellería de Medio Rural quedan activos seis incendios en la comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado el de Vilardevós-Moialde.
El más violento es el de Larouco, que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga y el Courel con alrededor de 30.000 hectáreas afectadas.
-
21:41
La situación 2 se mantiene declarada a nivel provincial en Ourense, informa la Xunta
La Conselleria de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado sobre la última hora de los incendios declarados en la región.
A lo largo del lunes se han extinguido los incendios de Cervantes-Vilarello, Muxía-Nosa Señora da O y A Fonsagrada-Monteseiro; se ha controlado el de Agolada-O Sexo y se ha estabilizado el de Vilardevós-Moialde.
-
21:35
Los incendios dejan un paisaje desolador en Galicia tras el fin de la ola de calor
Los incendios han dejado un paisaje desolador en el noroeste y oeste peninsular, donde las llamas siguen avanzando sin control. En Ourense hay siete fuegos activos, entre ellos, los de Larouco, Chandrexa, Oimbra y A Mezquita. En la pasada noche, la bajada de las temperaturas ayudó a controlar algunos focos, pero en estos momentos se teme que se puedan reactivar.
El viento sopla con fuerza en algunas zonas y empuja el fuego, que avanza con rapidez. Sin embargo, el fin de la ola de calor brinda un respiro a los efectivos de emergencias. Ourense se ha mostrado optimista este miércoles porque la Xunta ha confirmado que los siete incendios activos en la provincia han frenado su crecimiento.
Los técnicos aprecian avances en la extinción del fuego y en las últimas 48 horas no se han registrado evacuaciones o confinamientos por la cercanía de las llamas a ningún núcleo de población.
FOTO: EFE/ Brais Lorenzo
-
21:23
El fin de la ola de calor y la lluvia ayudan en la extinción de incendios, aunque preocupa el viento en Jarilla
El fin de la ola de calor y la lluvia han dado tregua en la extinción de algunos de los más de veinte incendios que continúan activos en España. Las condiciones han mejorado en Ourense y en Castilla León, aunque preocupa la situación que se vive en Jarrilla (Cáceres), donde pese a que la meteorología ha mejorado, continúan las fuertes rachas de viento.
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha asegurado que este miércoles hay un "escenario más favorable" y ha cifrado el número de fuegos en situación operativa 2 (grave) en 21. Las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido. Según Barcoles, los fuegos de Seadur Larouco (Ourense), Porto (Zamora), Oímbra - Xinzo de Limia (Ourense) y Barniedo de la Reina - Boca de Huérgano (León) se han tratado de "manera particulariza" y hay que prestar "especial atención" a su evolución.
-
21:06
Mañueco pide llevar a la justicia "de forma inmediata" a responsables de nuevos focos en el incendio de Fasgar (León)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno los hechos registrados en el incendio que continúa activo en el entorno de la localidad leonesa de Fasgar, tras detectarse de nuevo un foco provocado en una zona situada por detrás de los operativos de extinción.
"Hemos puesto este hecho en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor", ha manifestado el presidente autonómico en un mensaje publicado en la red social X.
El Ejecutivo autonómico había informado previamente, a través de su perfil institucional @Naturalezacyl, de que este nuevo foco había obligado a "replantear las posiciones" de los medios desplegados, lo que ha supuesto "un claro inconveniente" en la gestión de la emergencia.
“Hemos puesto este hecho en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor. https://t.co/JiGRHpvdVh“— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 20, 2025
-
21:04
Realizan una primera evaluación de daños tras el incendio de Navalmoralejo y La Estrella (Toledo)
El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, han mantenido una reunión con el alcalde de Navalmoralejo, Juan Carlos Cabello, con el objetivo de realizar una primera evaluación de los daños ocasionados por el incendio que ha afectado a esta localidad y al término municipal de La Estrella.
Aunque aún está pendiente una valoración económica detallada por parte del Consistorio, los principales daños identificados hasta el momento son en infraestructuras eléctricas y otras instalaciones como el cementerio y la piscina municipal.
-
20:50
Unas 1.500 personas piden en Valladolid la dimisión de Mañueco por la gestión de incendios
Unas 1.500 personas, según los cálculos de la Policía Nacional, se han manifestado en Valladolid como protesta ante la gestión de la prevención y extinción de los incendios forestales que afectan a Castilla y León, con peticiones de dimisión dirigidas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La marcha ha partido desde la plaza de la Fuente Dorada, en el centro de la capital vallisoletana, con numerosos carteles portados por ciudadanos que demandan una mejor gestión, al igual que ya reclamaron con protestas similares en los últimos días en León, La Bañeza, y que hoy se han repetido en Soria y Burgos, con la convocada en Ponferrada prevista para mañana.
-
20:39
El incendio de Porto de Sanabria avanza hacia el noreste
El incendio declarado en Porto de Sanabria avanza este miércoles por su flanco noreste, en las proximidades de la frontera provincial entre Zamora y León, según ha informado la directora técnica del operativo, Esther Iglesias.
La responsable ha señalado que la evolución del frente sureste, el más próximo a los núcleos del entorno del Lago de Sanabria, se ha mantenido este miércoles en una situación de mayor estabilidad.
Las condiciones de viento han permitido la intensificación de las labores de extinción, que deben realizarse principalmente con medios aéreos debido a la complejidad del terreno para la entrada de maquinaria pesada.
-
20:22
Algunos se quedan aunque las autoridades alerten del riesgo de los incendios
A pesar de las indicaciones de las autoridades, hay quienes deciden quedarse en sus municipios rodeados por el fuego de los incendios. Muchos de ellos lo hacen con la intención de ayudar o para proteger a sus animales.
En algunos pueblos, son más los que eligen quedarse que los evacuados. Los expertos aclaran que es comprensible, pero también muy peligroso, por lo que insisten en la importancia de prevenir y concienciar.
Imagen: EFE/ Brais Lorenzo
-
20:16
La Junta declara nivel de gravedad 2 en un incendio en Igüeña (León) "posiblemente intencionado"
La Junta ha declarado ¿ndice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado en la localidad leonesa de Colinas del Campo de Martín Moro, en el municipio de Igüeña, "posiblemente intencionado".
Este incendio, declarado a las 19.12 horas del martes, 19 de agosto, se encontraba en IGR 1 y se ha elevado a IGR 2 a las 19.13 horas de este miércoles, 20 de agosto, por poder "existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como ha explicado la Consejería de Medio Ambiente.
En las labores de extinción se encuentran en este momento más de ocho medios terrestres, entre ellos una autobomba. La causa probable de este incendio es "intencionada", según ha publicado Inforcyl.
-
19:54
Rumanía envía a España 51 bomberos para ayudar a extinguir incendios
El Gobierno de Rumanía ha anunciado el envío a España de un equipo de 51 bomberos para ayudar en las tareas de extinción de incendios.
El Ministerio del Interior rumano ha indicado en un comunicado que los 51 expertos de la Inspección General de Situaciones de Emergencia partirán mañana, 21 de agosto, a bordo de un avión C-130 Hércules de las Fuerzas Aéreas de ese país.
Aunque el equipo había planificado llevar a cabo su misión en Cáceres, a solicitud de las autoridades españolas y debido a "la dinámica de la situación sobre el terreno", tiene previsto ahora dirigirse a la provincia de Ourense, indica la nota.
-
19:47
Varias localidades de Zamora son desalojadas por los incendios
Los vecinos de los municipios zamoranos de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo han tenido que ser evacuados por los incendios que asolan la zona. El humo apenas les permitía respirar y los cuerpos de seguridad los han desplazado a un albergue en Benavente, donde han pasado la noche más de 100 personas, principalmente ancianos.
-
19:40
El director Pedro Halffter ofrece un concierto en Villafranca para los damnificados por los incendios en El Bierzo
El director y compositor Pedro Halffter ofrece en Villafranca del Bierzo (León) un concierto benéfico en favor de los damnificados por el fuego que está asolando toda la zona del Bierzo.
La actuación, en la que interpretará obras de Chopin y Schubert, se celebrará en la Iglesia de San Nicolás de la localidad y comenzará a las 20.30 horas.
"Este verano de 2025 será tristemente recordado por los voraces incendios que han asolado a toda Castilla y León y, en especial, la zona del Bierzo [...]. Ante tanta tragedia toda ayuda que se plantee va a ser poca, pero no por ello desdeñable", detallan desde la organización a través de un comunicado.
-
19:31
Restablecida la circulación en la A-5 tras el corte por el incendio de Escurial (Cáceres)
El Centro de Emergencias 112 Extremadura ha informado este miércoles de la reapertura al tráfico en ambos sentidos del tramo de la autovía A-5 cortado hasta ahora por un incendio de pastos en el término municipal de Escurial (Cáceres).
En concreto, el incendio de pastos en Escurial provocó el corte en esa zona de la A-5, desde los kilómetros 287 al 294, con desvíos provisionales, según ha apuntado la Guardia Civil.
-
19:12
El fin de la ola de calor y la lluvia ayudan contra los incendios pero hay más de 20 activos
El fin de la ola de calor y la aparición de las precipitaciones se han convertido en aliados en la lucha contra el fuego que asola España este mes de agosto, aunque aún hay activos más de una veintena de incendios graves y preocupa la situación que se vive en Cáceres. Por el contrario, las condiciones han mejorado en Ourense y Castilla y León.
En este sentido, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado este miércoles en rueda de prensa que hay un "escenario más favorable" y ha cifrado el número de fuegos en situación operativa 2 (grave) en 21, al tiempo que las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido.
-
18:56
Extinguido un incendio en Muxía (A Coruña), que calcinó más de 24 hectáreas
El incendio forestal de la parroquia de Nosa Señora da O, en el municipio coruñés de Muxía, está extinguido tras calcinar 24,26 hectáreas. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, del total de hectáreas afectadas 23,76 fueron de monte arbolado y las restantes de monte raso.
El incendio comenzó a las 13.13 horas de la jornada del viernes, día 15.
-
18:49
RTVE Noticias ofrece en detalle el número concreto de efectivos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la lucha contra los incendios que asolan España.
-
18:42
Mañueco reconoce "algunas incidencias" en el uso de medios estatales contra los incendios pero defiende su gestión
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha admitido que durante la gestión del operativo para combatir los incendios en León y Zamora han podido producirse "algún tipo de incidencias", pero ha incidido en su "apoyo total y sin reservas a todas y cada una de las decisiones" de las personas al frente de los operativos de extinción.
Mañueco ha salido así al paso después de que se haya conocido que los militares desplegados en las localidades leonesas de Bembibre y Cistierna montaron el pasado lunes dos bases logísticas para atender a 180 integrantes del operativo de extinción de incendios, pero estas instalaciones llevan sin utilizarse desde entonces.
Al parecer, dentro de las numerosas demandas de la Junta al Gobierno figuraban estas instalaciones en dependencias municipales de la provincia leonesa, con camas y avituallamiento suficiente como para atender a esos miembros del operativo, pero no fueron utilizadas.
-
18:38
Las dificultades de investigar las causas de un incendio
A la hora de investigar las causas de un incendio "los primeros instantes son los más importantes", según la jefa del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Zamora, Isabel García. La investigación es importante para esclarecer las causas, llevar ante la justicia a los culpables.
Además, añade que "el primer aviso de esa persona que ve una columna de humo" es importante para que los servicios de emergencia puedan personarse rápidamente "y tener en nuestras manos los primeros testimonios". Es de este modo como comienza la batalla por descubrir cómo empezó y dónde comenzó. Intentan averiguar y buscan "algún vestigio, alguna prueba, algún artefacto incendiario". Explica que "empezamos por ver, por ejemplo, indicadores de dirección, miramos los elementos del terreno, que pueden ser árboles, ramas, piedras, cómo la temperatura incide y vamos marcando".
Pero hay casos en los que no hay un punto de partida. "Cuando no queda nada, y el punto de inicio lo determinamos en un sitio por las evidencias, ya no queda otra opción que la de aplicación directa de llama", un proceso de tratamiento térmico, señala el sargento Luis Miguelargulo. Los encargados de la investigación aplican el método de evidencias físicas.
Como explica García, "sobre qué cosas pueden ser" y cuáles no. En toda España ya son 33 los detenidos y 89 los investigados este verano por incendios forestales, siendo mucho más comunes los incendiarios que los pirómanos. Detrás de estas cifras hay montes arrasados y vecinos que lo han perdido todo.
Imagen: EFE / BRAIS LORENZO
-
18:29
Cortada la A-5 en Escurial (Cáceres) y nueve vías secundarias afectadas por los incendios
Un incendio de pastos en el término municipal de Escurial (Cáceres) ha provocado este miércoles un corte al tráfico en la autovía A-5, en ambos sentidos, en tanto que nueve carreteras secundarias están afectadas por los incendios, cinco de ellas en la provincia de León.
Según ha informado la Guardia Civil, se ha habilitado un desvío provisional en la A-5 en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz.
Conviene recordar que el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura (Infoex) ha activado este miércoles a las 16:00 horas el nivel 1 de peligrosidad de dicho incendio por afección a edificaciones aisladas y carreteras.
-
18:25
La Junta de Castilla y León anuncia un plan de ayudas para los afectados por los incendios
Castilla y León ha anunciado un plan de ayudas para los damnificados por los incendios en la región. En su cuenta de X, la Junta ha detallado dónde irán destinados los 114 millones de euros previstos para las indemnizaciones.
“Plan de @jcyl para la recuperación de zonas afectadas por incendios ¿¿@alferma1 anuncia 114 M€ para ayudar a:— Junta de Castilla y León (@jcyl) August 20, 2025
¿Familias
¿Agricultores y ganaderos
¿Empresas y trabajadores
¿Municipios
¿Servicios
¿Restauración del patrimonio natural y cultural
¿Plan ‘Las Médulas’ pic.twitter.com/myRCVdyGnK“
-
18:18
Casi 400.000 hectáreas han ardido en España en 2025, la mayoría en el último mes, según Copernicus
Un total de 396.791 hectáreas han ardido en España en lo que va de año, según estimaciones del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus. La inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto.
La cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio. Para el día 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302. Posteriormente, la superficie quemada se comenzó a disparar hasta alcanzar las 396.791, por lo que en estos últimos 15 días han ardido unas 350.000.
Si se confirman estas estimaciones, el año 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI, según ha señalado en declaraciones a Europa Press WWF a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas.
-
18:10
Vuelve el AVE entre Galicia y Madrid siete días después
Siete días después reabre la vía de tren que conecta Galicia con Madrid. El servicio se interrumpió el jueves pasado por el avance de los incendios de Orense y Zamora. Un total de 50.000 personas y 101 trenes han sufrido el corte del transporte ferroviario hasta la tarde de este miércoles.
Adif ha mantenido suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios ha autorizado el paso de trenes con plenas garantías de seguridad. Desde que la vía resultó afectada por los incendios, Adif no ha interrumpido sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que las vías estuvieran preparadas para la circulación una vez las autoridades autonómicas competentes en emergencias así lo autorizaran.
FOTO: ARCHIVO EFE / SALVADOR SAS
-
18:01
CECU dice que los viajeros tienen derecho al reembolso o transporte alternativo ante la cancelación de trenes
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha informado este miércoles de que ante la cancelación de un trayecto en tren, la empresa operadora debe reembolsar el importe íntegro del billete u ofrecer un transporte alternativo.
En concreto, frente a los incendios que España vive estos días, que han provocado una ola de cancelaciones de tren y que han arrasado cerca de 400.000 hectáreas en lo que va de agosto, obligando a confinar localidades e interrumpir servicios básicos, la organización de consumidores ha detallado cuáles son los reembolsos, alternativas y asistencia que deben recibir los pasajeros en esta situación.
Así, principalmente ante los cortes ferroviarios de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que ha estado varios días paralizada afectando a miles de viajeros con retrasos y cancelaciones, CECU señala que, aunque dicha coyuntura se enmarca en una situación de "fuerza mayor", esto no exime a las compañías ferroviarias de garantizar ciertos derechos básicos a las personas consumidoras.
De este modo, en caso de cancelación de un trayecto, o ante la previsión de que este pueda ser cancelado, atendiendo a la magnitud de los incendios y a la incertidumbre sobre su control, la empresa ferroviaria deberá ofrecer dos opciones, el reintegro total del importe del billete, que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días, o un transporte alternativo en condiciones comparables, sin coste adicional, que garantice que el retraso sea el menor posible.
-
17:49
Restablecido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia
El servicio de alta velocidad que conecta Madrid y Galicia se ha restablecido a las 17.00 horas después de siete días consecutivos sin servicio debido a los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense. Según ha informado Adif en un comunicado "se ha restablecido la circulación ferroviaria en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia después de comprobar el buen estado de la infraestructura y recibir la confirmación de los servicios de emergencia".
-
17:37
Los grandes incendios forestales del noroeste de España, imagen del día de Copernicus
FOTO: COPERNICUS SENTINEL-2
Copernicus ha elegido como imagen del día una foto tomada el 16 de agosto por el Sentinel-2 que muestra densas columnas de humo que se elevan desde los incendios activos cerca de Ourense (Galicia).
Para el 17 de agosto, España ya había registrado su máximo anual de emisiones estimadas por incendios en el conjunto de datos de 23 años del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS).
Portugal también se ha visto gravemente afectado por los fuegos. Según los datos del CAMS, las emisiones estimadas del país casi han alcanzado los máximos anuales de 2003 y 2005. En el país vecino, las regiones del norte y el centro son las más afectadas.
Para apoyar a las autoridades nacionales, se ha activado el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) para proporcionar servicios de cartografía de emergencia. Además, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha indicado este miércoles que se solicitó al Mecanismo Europeo de Protección Civil la activación del satélite del Copernicus para los incendios a petición del Ministerio del Interior y que ya hay imágenes disponibles de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.
-
17:30
El incendio de Tres Cantos afectó a 607 hectáreas del municipio, 1.172 de Madrid y 70 de Colmenar Viejo
El incendio forestal que se originó la semana pasada en Tres Cantos afectó a 606,9 hectáreas de terreno municipal, más de 1.172 del término municipal de Madrid y 70 de Colmenar Viejo, según han confirmado desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM).
En concreto, el siniestro ha arrasado 1.969 repartidas entre varios términos municipales, siendo Madrid el más afectado con 1.172 hectáreas (casi el 60% del total), seguido de Tres Cantos con 606,9, lo que supone el 30,84% de la superficie total del incendio.
En menor medida, el fuego también alcanzó las zonas limítrofes de Alcobendas (6,09%) y Colmenar Viejo (3,51%), según datos oficiales de la ASEM.
-
17:20
El viento complica la extinción del incendio de Jarilla
En Cáceres la situación empeora por el viento, que está complicando mucho la lucha contra ese incendio de Jarilla y no se prevé que la situación mejore en las próximas horas. De hecho, en la localidad de La Garganta los vecinos están en preaviso por si tienen que ser evacuados.
La noche también ha sido muy complicada. Dentro del puesto de mando las caras eran de preocupación. Fuera, llamas de varios metros de altura, alimentadas por el viento, hicieron que los bomberos forestales vivieran momentos complicados en la línea de defensa de Hervás, donde llegaron a estar peligro.
-
17:12
Desactivado el nivel 1 en el incendio de Zalamea de la Serena (Badajoz)
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 en el incendio declarado este miércoles en Zalamea de la Serena (Badajoz) por afección a edificaciones aisladas.
El nivel se ha activado a las 13,30 horas y el fuego afecta a pasto, matorral y arbolado diseminado, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En la zona trabajan siete unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico.
-
17:00
Activado el nivel 1 en Escurial (Cáceres) por afección a edificaciones aisladas
El Plan INFOEX ha activado a las 16.00 horas el nivel 1 en Escurial (Cáceres) por afección a edificaciones aisladas y carreteras.
En estos momentos intervienen cuatro unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, dos agentes del medio natural y un técnico, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en su cuenta de X.
“El @PLANINFOEX ha activado a las 16.00hs el nivel 1 en #IFEscurial (pastos) por afección a edificaciones aisladas y carreteras. Intervienen 4 unidades de bomberos forestales, 1 medio aéreo, 2 agentes del medio natural y 1 técnico.“— Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (@MundoRural_EXT) August 20, 2025
-
16:56
COAG estima en más de 600 millones las pérdidas en el campo por la ola de incendios Madrid
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) ha hecho una primera estimación de más de 600 millones de euros en pérdidas derivadas de la ola de incendios; por su parte, la última actualización de Agroseguro ha elevado a 19.100 las hectáreas de cultivo calcinadas este 2025.
"La situación es catastrófica", ha asegurado el responsable de Medio Ambiente de COAG, Javier Fatás, quien ha indicado que la situación está llevando al sector a pérdidas que aún valoran, pero que ya estiman por encima de esos 600 millones de euros en cultivos tanto leñosos, como pastos y asentamientos apícolas, entre otros.
La agricultura y ganadería necesitarán "todo el apoyo" de las distintas administraciones, ha señalado Fatás a través de un vídeo comunicado, al mismo tiempo que ha pedido que el campo esté presente en las negociaciones y diálogo que pueda haber de cara al pacto de Estado para mitigar la emergencia climática.
-
16:46
Castilla y León ofrece 500 euros a cada familia evacuada y hasta 185.000 euros por casa destruida
Los cientos de familias de Castilla y León que han sido desalojadas de sus viviendas por los incendios forestales podrán recibir 500 euros de ayuda y hasta 185.000 euros en caso de que su casa haya sido destruida o afectada por las llamas.
Así se recoge en el plan de ayudas dotado con 114 millones de euros presentado este miércoles por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que también ha aprobado en un consejo de gobierno extraordinario solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para los municipios de Castilla y León dañados por los incendios.
Además, la Junta ha acordado solicitar Ministerio de Trabajo que se consideren de fuerza mayor los expedientes de regulación de empleo temporales derivados de los incendios de forma directa o indirecta. 45 medidas para familias, empresas y ayuntamientos
Como ha explicado el presidente de la Junta, será a partir del viernes cuando los afectados por los fuegos puedan comenzar a solicitar las ayudas, que se aprobarán "cada jueves" a partir de la próxima semana para que comiencen así a abonarse.
-
16:39
El incendio de Larouco vuelve a afectar a varias poblaciones
En Galicia, donde se han quemado más de 72.000 hectáreas, siguen activos siete incendios activos. El de Larouco, en Ourense, es el que más preocupa. Lleva ya una semana quemando terreno, aunque este miércoles los bomberos son algo más optimistas.
-
16:34
Rueda garantiza "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños por los incendios
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha garantizado este miércoles "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños provocados por los incendios que se aprobarán en el Consello de la semana que viene.
Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, durante su visita a la aldea de A Caridade, en el Ayuntamiento de Monterrei, Rueda ha señalado que "hay que intentar que las cosas vuelvan a como estaban antes del incendio" y que así sea "cuanto antes".
En este sentido, el mandatario autonómico ha destacado que a la vez que se trabaja para apagar el fuego que afecta especialmente a la provincia de Ourense, "ya hay gente trabajando para empezar a evaluar los daños".
Asimismo, la próxima semana el Gobierno gallego convocará un Consello extraordinario en Ourense para aprobar la configuración del paquete de ayudas dirigidos a los afectados con el fin de paliar los daños sufridos.
Según ha señalado, su aplicación será con la "mayor celeridad posible", en coordinación con los ayuntamientos y para la que se habilitará un teléfono de información para la ciudadanía.
-
16:26
Los vecinos hacen frente al fuego que devora Galicia: "Esto del pueblo salva al pueblo es bonito, pero no debería ser así"
INFORMA | MARTA REY
A José Ángel Prieto le avisaron de que las llamas se acercaban a su pueblo mientras guardaba rollos de hierba. Por delante le esperaban tres largos días y sus noches. "Se había originado muchísimo fuego que venía en esta dirección, así que cogí el tractor y la cisterna y la cargué de agua para lo que estaba por venir", relata este ganadero, vecino de la aldea de Bustelo, en Vilardevós (Ourense), que junto a otros compañeros de oficio ayudó a que los incendios que asolan la provincia no devoraran las casas de los pueblos vecinos.
"Pasé tres días sin acostarme porque por el día avanzaba muchísimo y por la noche bajaba un poco la intensidad y era entonces cuando tratábamos de controlarlo un poco", explica, y asegura que los medios sobre el terreno fueron prácticamente nulos. Pero "fuimos arreglando, con tractores cisterna para este pueblo, tractores cisterna para otro. Cada uno aportó lo que pudo, aunque no fuera mucho", dice. "Poco a poco, se fue calmando. Al final, una vez que arde todo, ya no hay más que arder. Se acaba y punto", lamenta.
-
16:13
Dominados dos de los cuatro grandes incendios que había activos en Portugal
Y en Portugal, Protección Civil ha informado de que han sido dominados dos de los cuatro grandes incendios que había en el país y que podrían dar por controlado un tercer fuego a lo largo de esta jornada.
El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa Paulo Santos ha explicado en declaraciones a la agencia EFE que se trata de los incendios ubicados en los municipios de Montalegre, en el distrito de Vila Real y originado en Galicia (España), y de Mirandela, en Bragança y que anoche provocó una víctima mortal.
Aun así, permanecen en el terreno en Montaelegre 315 efectivos, 107 vehículos y 4 medios aéreos; mientras que en Mirandela están 309 bomberos, apoyados por 105 medios terrestres.
Quedan activos los fuegos de gran envergadura que se iniciaron en el municipio de Arganil (en el distrito de Coimbra) y en el de Sabugal (en Guarda).
-
16:06
5.000 efectivos combaten las llamas en los montes de Castilla y León
5.000 efectivos tratan de hacer frente a las llamas de los ocho incendios de nivel 2 que arrasan los montes de Castilla y León. Este miércoles se incorporado más medios aéreos a las labores de extinción pero la previsión meteorológica anticipa que el resto de la jornada será más complicada.
En las últimas horas, uno de los incendios de El Bierzo, el de Yeres, se ha conseguido bajar a nivel 1. Por otro lado, se sigue intentando controlar el fuego de Porto, en Zamora, aunque hay zonas a las que resulta prácticamente imposible acceder. También preocupan los frentes que afectan a los Picos de Europa, donde se han desalojado tres pueblos. Por el momento no hay una estimación del número de viviendas devoradas por el fuego.
FOTO: EFE/Ana F. Barredo
-
15:54
RNE AUDIO | España alcanza la cifra más alta de CO2 en el aire en 23 años por los incendios
El programa Copernicus ha registrado la cifra más alta de CO2 en el aire en 23 años en España por los incendios, llegando a acumularse 5,5 millones de toneladas de dióxido de carbono en los últimos 15 días.
El humo de los incendios se ha propagado cientos de kilómetros y ha deteriorado notablemente la calidad del aire en amplias zonas de la Península, lo que se materializa en que partículas muy finas y tóxicas están diseminadas en el ambiente muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Informa Candela Barro.
-
15:39
50.000 viajeros afectados por la suspensión de trenes
Aproximadamente 50.000 viajeros se han visto aefctados estos días por la suspensión de trenes, según ha informado Adif en una nota de prensa. Desde que se cortó la circulación en la línea de manera indefinida por la cercanía del fuego a las vías, el pasado 14 de agosto, Renfe ha puesto en marcha, en función de la demanda, trenes especiales que enlazaban Madrid con Zamora.
Los días con más viajeros afectados fueron el 14 y el 15 de agosto, cuando estaban todos los billetes vendidos, algo más de 10.000 viajeros cada uno de esos días. En total, los viajeros afectados por la suspensión han sido más de 50.000 en los 101 trenes suprimidos.
-
15:30
Moreno valora el control "en tiempo récord" de incendios en Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado que, "hasta hoy, afortunadamente", los incendios forestales que se han registrado este verano en la comunidad autónoma han quedado controlados "en un tiempo récord", y ello en un contexto de fuegos "monstruosos" como los que se han producido en otras partes del país durante el mes de agosto, y que incluso han causado pérdidas de vidas humanas.
Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en una atención a medios en Málaga que ha comenzado agradeciendo la labor de los efectivos del Plan Infoca, dispositivo andaluz contra los incendios forestales, que "a lo largo y ancho de todo el año" llevan a cabo labores de prevención y extinción de incendios.
-
14:54
La meteorología está favoreciendo la extinción de incendios en Orense, León y Zamora, pero no en Cáceres
En la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios de hoy, la AEMET ha confirmado el descenso generalizado de las temperaturas que se inició el martes, y solo el tercio sur de la Península superará los 34º. La recuperación del nivel de humedad relativa del aire y la disminución del viento favorecen las labores de extinción de incendios en Orense, León y Zamora, pero no en Cáceres, donde las condiciones climatológicas siguen siendo adversas.
Los medios estatales desplegados están conformados por 10 las brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica, como 50 medios aéreos, que realizan misiones de descarga a diario. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un despliegue similar al de los últimos días. Desde el inicio de la Fase de Preemergencia, el número de personas desalojadas supera los 33.750.
Protección Civil y Emergencias coordina la incorporación de medios autonómicos a las labores de extinción. En estos momentos, se han desplegado ya medios terrestres y aéreos de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid, Navarra y País Vasco. También hay medios europeos desplegados.
Sobre las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio, y hasta el domingo 17 de agosto, el balance es de 10 detenidos y 21 investigados por la Policía Nacional, y 27 detenidos y 92 investigados por la Guardia Civil. En total, 37 detenidos y 113 investigados por incendios forestales.
-
14:50
Unidades de la UME y del 7º Regimiento de Entrenamiento e Intervención en Seguridad Civil francés ya trabajan conjuntamente en el incendio de Yeres, en León.
“Sumando Esfuerzos ¿¿¿¿¿— UME (@UMEgob) August 20, 2025
Unidades @UMEgob y del 7e Régiment d’instruction et d’intervention de la sécurité civile @riisc_7 trabajan conjuntamente en el incendio forestal de #IFYeres, ¿#León#Compromiso #Servicio #Humildad @eu_echo @SecCivileFrance @Defensagob pic.twitter.com/lpL3FEmaEF“
-
14:34
Dos personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por provocar un incendio forestal en Íllora, Granada. Según fuentes de estas autoridades, estas personas decidieron encender una fogata a pesar de que actualmente es época de riesgo extremo de incendios y, al extenderse las llamas, trataron de apagarlo por sus propios medios, pero uno de ellos resultó herido leve.
“#OperacionesGC | 2 personas investigadas por provocar un #IncendioForestal en Íllora #Granada.— Guardia Civil (@guardiacivil) August 20, 2025
¿¿ A pesar de encontrarse en época de riesgo extremo de incendios forestales, decidieron encender una fogata. Al extenderse, trataron de apagarlo por sus propios medios, resultando… pic.twitter.com/t1V9M4adNM“
-
14:26
La circulación de trenes entre Madrid y Galicia se reanudará hoy a partir de las 17.00 horas
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia se reanudará a partir de las 17.00 horas de hoy, tal y como ha confirmado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Además, ha indicado que se van a disponer varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días.
“Se confirma que esta tarde a partir de las 17:00 restablecemos los servicios a Galicia.— ¿Álvaro F Heredia¿¿¿ (@Transxte) August 20, 2025
Además vamos a disponer varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días.
Gracias por vuestra compresión, seguimos trabajando. https://t.co/X0rmvtGs5C“
-
14:16
La evolución "positiva" de los incendios en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia
Adif informa que la "evolución positiva" de los incendios en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes.
“¿¿ La evolución positiva de los incendios en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid-Galicia.— INFOAdif (@InfoAdif) August 20, 2025
¿¿¿Adif, tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes. https://t.co/uKwZzbXkOZ“
-
14:07
(AMPLIACIÓN) La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha vuelto a arremeter contra el Gobierno central por su actuación en la lucha contra los incendios y le ha acusado de no haber estado "cerca, ni al lado de los afectados por los incendios". También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que está "ausente" y que ha llegado "mal, tarde y arrastras, porque está preocupado por sus problemas judiciales". Puedes leer más detalles sobre su comparecencia en esta información de Mª Carmen Cruz Martín.
-
13:52
Prisión provisional para el presunto autor de un incendio de 578 hectáreas en Vilardevós, Ourense
Un vecino del municipio ourensano de Vilardevós, de 47 años, ha sido detenido como presunto autor de un incendio forestal registrado en esa localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578 hectáreas y en el que resultaron dos personas heridas. Ingresará en prisión provisional por estos hechos. El hombre está investigado por un delito de incendio forestal por presuntamente prender ese fuego, como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza del Tribunal de Instancia 1 de Verín. Por ello, la magistrada ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
La jueza ha tomado esa decisión al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer y a sus circunstancias personales.
-
13:48
Barbón pedirá al Gobierno que declare los territorios más afectados en Asturias por los incendios como zona catastrófica
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado hoy que pedirá al Gobierno central que los territorios más afectados por los incendios en su región sean declaradas como zona catastrófica.
Barbón ha indicado que están trabajando para tramitar medidas para dar ayudas a los afectados, "así como la solicitud, lógicamente, de las zonas más afectadas de declaración de zona catastrófica que siempre hacemos al Gobierno de España", ha dicho. Además, el presidente autonómico ha indicado que en este año, Asturias tiene cifras récord en prevención y extinción de incendios, con casi 100 millones de euros, y que en los dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial. "Ya les avanzo que mi propósito como presidente y una de las cuestiones que voy a trasladar al Consejo de Gobierno es que hay que incrementar la partida de ese fondo de prevención para que los ayuntamientos puedan ejecutar medidas defensivas",ha incidido.
-
13:41
En el incendio de Porto, en Zamora, avanza de forma favorable. Lo que más está complicando la tarea es el viento, que se prevé que aumente en las próximas horas. "Nuestra prioridad sigue siendo la población, que no peligra, pero tenemos que asegurarla", cuenta a TVE uno de los responsables del operativo. La preocupación está en el frente este y en las reproducciones del frente sur. Hay entre 10 y 20 medios aéreos asignados a este incendio, una cifra que va variando con las horas, y no hay localidades afectadas por las llamas.
-
13:33
UPA pide entrar en el pacto de Estado contra incendios para abordar este "gran desafío"
La organización agraria UPA ha pedido participar en el pacto de Estado contra los incendios forestales para abordar "este gran desafío" que afecta "al conjunto de la sociedad y, especialmente, a las explotaciones agrícolas y ganaderas". Desde la organización ven "muy acertada" la propuesta del Gobierno de este pacto de Estado porque son "unos auténticos convencidos de la necesidad de abordar este gran desafío", como ha señalado en un comunicado su secretario general, Cristóbal Cano.
Para UPA, son necesarias medidas concretas que respondan a las necesidades de los productores y cree que el "abandono rural y la falta de prevención están dejando al campo indefenso frente al fuego". UPA ha pedido precaución a las personas afectadas por los incendios y ha exigido una "total y absoluta" implicación por parte de "todas" las administraciones en la gestión y disposición de "todos los medios y recursos posibles". Además, ha recordado que ha puesto a disposición de los agricultores su red de oficinas donde se facilitan servicios de apoyo y orientación para hacer frente a las consecuencias "de esta tragedia".
-
13:23
El PP citará a Aagesen, Marlaska y Robles la próxima semana en el Senado por la gestión de los incendios
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su partido va a citar a comparecer la próxima semana en el Senado a la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Todo ello, para que den explicaciones por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano en distintas provincias. Además, García ha señalado que su grupo va a pedir la habilitación del mes de agosto, que es inhábil a efectos parlamentarios, para poder acoger estas comparecencias.
-
13:13
Los incendios también azotan Portugal, donde se han cobrado ya tres víctimas mortales. Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), el incendio que azota a Mirandela (al noreste del país) es uno de los cuatro grandes incendios registrados en Portugal durante hoy. En esta noticia puedes leer más detalles sobre el estado de los fuegos en el país vecino.
-
13:03
En Castilla y León siguen activas las recomendaciones de salud ante los incendios, sobre todo por el humo. Entre otras cosas, sugiere mantener cerradas ventanas y puertas de las casas, usar mascarillas FFP2 y seguir las indicaciones de las autoridades. Además, en caso de pertenecer a un colectivo más vulnerable (bebés, niños, mayores, tener enfermedad respiratoria o cardíaca, embarazadas...), se recomienda contactar con un médico si se nota un empeoramiento de las condiciones de salud.
“¿¿El humo de los incendios forestales puede afectar a tu salud— Junta de Castilla y León (@jcyl) August 20, 2025
¿¿¿Sigue las recomendaciones de @Salud_JCYL para protegerte
¿Mantén cerradas puertas y ventanas
¿Usa mascarilla FFP2 en exteriores
¿Vigila a personas vulnerableshttps://t.co/7Qm32RTL9r pic.twitter.com/FdZic5IyNq“
-
12:59
El Principado de Andorra envía bomberos a los incendios de Genestoso y Somiedo, en Asturias
Dos equipos de bomberos del Principado de Andorra han llegado hoy a Asturias para contribuir en las labores de extinción de los incendios de Genestoso y Somiedo.
“¿¿ ¿¿ #Andorra colabora contra los incendios.— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 20, 2025
¿¿ Dos equipos de #bomberos han llegado hoy a #Asturias para contribuir en las labores de extinción.
¿Actuarán en Genestoso y Somiedo.
¿¿ A través del @eu_echo, activado por @interiorgob.
¿ Recibidos por @AdrianBarbon. pic.twitter.com/3VmyDWjJsk“
-
12:52
Previsión favorable del incendio de Porto, en Zamora
El incendio de Porto, Zamora, ha avanzado muy poco durante la noche en dirección sur y este, hacia las localidades próximas al Lago de Sanabria. Así lo indica la Junta de Castilla y León, que dice que estaba previsto hacer un contrafuego, pero no fue necesario y, por tanto, ahora está contenido
En adelante, con la llegada de los medios aéreos, en combinación con la maquinaria pesada y cuadrillas terrestres, se espera una evolución favorable, siempre y cuando el viento no vuelva a alterar todo su comportamiento a partir de las 15.00 horas.
-
12:45
Avance "significativo" y favorable de los fuegos en Castilla y León, donde están pendientes del viento
La situación de los incendios forestales en Castilla y León avanza de "manera significativa" y de forma favorable, según ha indicado Mañueco, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas. Esto ha permitido rebajar la gravedad de los fuegos en las últimas horas, aunque se sigue pendiente del viento, sobre todo por la tarde. "Las condiciones están siendo favorables y se avanza de manera significativa en la extinción", ha indicado el presidente de la Junta de Castilla y León, y ha insistido en que "cuando las circunstancias dan la oportunidad, el operativo funciona con eficacia".
Actualmente se lucha contra ocho incendios de índice de gravedad potencial 2 en Fasgar, Anlleres del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso y Caín de Valdeón, en León; Porto, en Zamora; y Cardaño de Arriba, en Palencia. Hay otros ocho de nivel 1, en Yeres, Paradiña, Castrocalbón, La Uña y Canalejas, en León; Molezuelas y Castromil en Zamora; y Candelario, en Salamanca, que es el fuego de Jarilla (Cáceres) que pasó el lunes a Castilla y León. Además, se mantienen 15 fuegos controlado pero que exigen vigilancia por posibles reactivaciones, tras once días en los que se han declarado en Castilla y León más de 200 incendios.
-
12:40
(AMPLIACIÓN) Mañueco no ha concretado las hectáreas afectadas por los incendios en la comunidad, aunque sí ha categorizado los terrenos afectados como zonas agrícolas o urbanas, por ejemplo. Como ha indicado, se dará información más precisa sobre las hectáreas afectadas en los próximos días. Con respecto a las protestas en la región por la gestión de los incendios, el presidente autonómico ha incidido en que "respeta profundamente" todas las opiniones y que su objetivo es trabajar para estabilizar, controlar y extinguir todos los incendios.
-
12:35
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que han aprobado un plan de ayudas para los hogares afectados por los incendios. "Hemos aprobado un ambicioso paquete de ayudas, 45 medidas con 114 millones de euros que son ampliables si fuera necesario", ha indicado en una rueda de prensa. Como ejemplo, ha indicado que, si hay una familia evacuada, habrá una ayuda independientemente de los miembros que tenga.
Con respecto a las cuantías, las familias que han sido desalojadas de sus viviendas por los fuegos podrán recibir 500 euros de ayuda y hasta 185.000 euros si su casa haya sido destruida por las llamas. También se incluyen partidas para pagar todas las facturas que presenten los ayuntamientos afectados por los incendios como consecuencia de actuaciones paliativas de los incendios forestales.
-
12:30
Barbón agradece la ayuda de Castilla-La Mancha y Navarra
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, indica que, aparte de los medios de su comunidad y los aportados por el Gobierno central, también han recibido la colaboración de personal de extinción y helicópteros de Navarra y Castilla-La Mancha. Por ello, Barbón manda su "agradecimiento de corazón" a los presidentes de estas regiones, y cuenta que Asturias asume la gestión del frente norte del incendio de Anllares, en León, para colaborar en tratar de controlar este gran incendio.
“Estos días, juntos con los medios que nos presta el Gobierno de España (que han sido fundamentales) y que refuerzan el Servicio de Emergencias de Asturias, hemos recibido también la colaboración de personal de extinción y helicópteros de Navarra y Castilla La Mancha.— ¿ Adrián Barbón ¿¿ (@AdrianBarbon) August 20, 2025
Les he…“
-
12:25
Robles asegura que hay medios suficientes, pero que no siempre se han podido sacar por las condiciones de la naturaleza
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende que todos los técnicos aseguran que no han visto incendios como estos. "En España, no hay un precedente igual", señala, motivado por factores como la virulencia del fuego, los vientos y el humo, lo que hace que sean "incendios de sexta generación".
"Lo terrible es que por vía aérea en muchas ocasiones no se podía actuar", señala la ministra, que remarca que "no ha sido un tema de medios", sino de las duras condiciones que ha impuesto la naturaleza, lo que ha hecho que muchas veces esos medios no se hayan podido desplegar. "Sigue habiendo todos los medios para hacer frente al fuego", señala Robles, pero dice que solo los que “están preparados” pueden atacarlo directamente. "El Ejército ha estado desde el primer momento y sigue estando", dice, y cree que sería bueno que la prevención para los incendios se realizara todo el año, no solo cuando estos ocurren.
-
12:16
Las Brigadas Forestales de Refuerzo contra Incendios (BRIF) han publicado imágenes de reconocimiento en el incendio de Llamas de la Cabrera, en León.
“11:45¿#IFLlamasDeCabrera #LeónESP— ATBRIF (@AT_Brif) August 20, 2025
La brigada @briftabuyo reconoce el sector de La Cabrera y se han reactivado muchos sectores ya apagados días anteriores. pic.twitter.com/S3iVkcbIqP“
-
12:13
Once personas y 22 investigadas en Galicia por provocar incendios
La Policía Nacional y Guardia Civil han detenido desde el mes de julio a 11 personas y han investigado a 22 por provocar incendios en distintas localidades de Galicia.
La Delegación del Gobierno en la comunidad ha informado hoy de los "equipos especializados de las Fuerzas de Seguridad mantienen abiertas investigaciones para esclarecer el origen de los incendios en el conjunto de Galicia e identificar a los autores de aquellos que se determinen como provocados". La Delegación avisa de que "iniciar un incendio forestal tiene consecuencias penales que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel", en función de la peligrosidad del fuego y de los daños personales y materiales que cause
-
12:10
En Castilla y León hay 18 localidades que han sido realojadas, tal y como informa el servicio de emergencias 112 de la comunidad. Se trata de Bouzas, San Cristóbal de Valdueza, Manzanedo de Valdueza, Piedras Albas, Busnadiego, Castillo de Cabrera, Marrubio, Lucillo, Andiñuela de Somoza, Villa de Ciervos, Filiel, Chana de Somoza, Boisán, Valdemanzanas, Tabladillo, Santa Coloma de Somoza, Turienzo de los Caballeros y Santa María de Somoza.
-
12:06
Renfe indica que después de la evolución en los trabajos para restablecer de la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia, "está prevista" su puesta en marcha a partir de esta tarde.
“¿¿¿Tras la evolución de los trabajos en el restablecimiento de la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia, está prevista su puesta en marcha a partir de esta tarde. Actualizaremos tan pronto tengamos más detalles.— InfoRenfe (@Inforenfe) August 20, 2025
¿ Presta atención a nuestros canales oficiales de…“
-
11:54
Cancelaciones masivas en el turismo rural debido a los incendios
El Valle del Jerte, en Extremadura, es una zona que vive, entre otras cosas, del turismo rural. Los incendios se están llevando por delante prácticamente toda la temporada del verano. En Castilla y León, se esperaba una ocupación media del 70% en esta temporada estival, en línea con años anteriores, pero en 24 horas las reservas han desaparecido.
“¿ Cancelaciones masivas en el turismo rural debido a los incendios— Radio 5 (@radio5_rne) August 20, 2025
¿¿En Castilla y León esperaban una ocupación media del 70% este verano, en línea con años anteriores, pero en 24 horas las reservas han desaparecido
¿¿@BlancaRne pic.twitter.com/mwFNEBRXLL“
-
11:48
Con motosierras y desbrozadoras, los vecinos de Colinas del Campo (León) quieren defenderse del incendio forestal que amenaza su pueblo. Llevan desde ayer realizando labores de prevención para crear un cinturón y evitar que las llamas entren en sus casas.
“Cuadrillas de vecinos y voluntarios realizan un cinturón de seguridad alrededor de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en El Bierzo. Quieren proteger sus viviendas de un incendio forestal cercano.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 20, 2025
Informa @drivaspacheco https://t.co/TUOkphFBOU pic.twitter.com/mYfCP1aI7T“
-
11:46
En medio de los incendios, también hay voluntarios que intentan apoyar las tareas para apagar los fuegos que amenazan sus pueblos. Muchos de ellos son jóvenes que tienen unas ganas incansables de ayudar y ser útiles para salvar sus pueblos, pero necesitan la coordinación de los profesionales para poder hacerlo bien. Daniel Rivas, enviado especial a El Bierzo (León), te cuenta en esta información más detalles sobre cómo son estas tareas de ayuda en Colinas del Campo, en El Bierzo.
-
11:38
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado en una rueda de prensa que el nivel 3 de emergencia para afrontar los incendios no mejoraría a situación y que, más que ese cambio, lo que se necesita es "voluntad" por parte del Gobierno. Por ello, ha pedido al Ejecutivo que "pase de ser un actor pasivo a uno activo", ya que "el verdadero cambio es un cambio de actitud, eso es lo que haría falta".
-
11:26
El fuego obliga a desalojar a más vecinos en Barniedo de la Reina, León
Los incendios en Galicia no han avanzado en la noche y, según la Consellería do Medio Rural, ahora hay siete fuegos activos, uno menos que ayer. El 112 de la región también confirma que no se han producido nuevos confinamientos ni evacuaciones y todas las carreteras principales están abiertas. En León está peor la situación y en Barniedo de la Reina, donde le fuego ha obligado a desalojar a más vecinos y preocupa el límite con Palencia.
Además, de Barniedo, también han sido desalojadas las localidades de Valverde de la Sierra y Cardano de Arriba, y está cortado el acceso desde Cardano de Abajo, según informa el 112 de Castilla y León.
“¿El fuego obliga a desalojar a más vecinos en Barniedo de la Reina, León— Radio 5 (@radio5_rne) August 20, 2025
¿¿Preocupa el límite con la provincia de Palencia, concretamente Valverde de la Sierra, a cuyos vecinos se pedía anoche que desalojaran el pueblo y muchos se negaban a hacerlo
¿¿@siltrum | @RTVEcyl pic.twitter.com/wh2pz2IVOR“
-
11:20
Algo similar ha comunicado Adif, que señala que, pese a la mejoría de las condiciones en los incendios de Ourense, "todavía no se reúnen todas las condiciones de seguridad para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia". A primera hora de esta tarde darán más información sobre si se podrá reabrir el servicio.
“¿¿ Pese a la mejora en la evolución de los incendios en Ourense, todavía no se reúnen todas las condiciones de seguridad para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia.— INFOAdif (@InfoAdif) August 20, 2025
¿¿ A primera hora de esta tarde daremos una nueva previsión sobre la posibilidad de recuperar el servicio.“
-
11:16
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia podría reabrirse esta tarde
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia podría reabrirse esta tarde, tal y como ha indicado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Comenta que el CECOPI de Zamora ha autorizado la circulación, con un solo foco activo, pero lejos de la línea. Por otro lado, el CECOPI de Galicia apunta a un foco activo en Vilariño, donde están todos los equipos para extinguirlo, y Puente señala que "creen que podrán autorizarnos circulación sobre 12:30-13:00 horas".
"Por tanto, todo parece indicar que con cierta prudencia podríamos iniciar el servicio en la tercera ventana (17:00 horas aprox.)", señala el ministro.
“Buenos días y buenas noticias por fin.— Oscar Puente (@oscar_puente_) August 20, 2025
LAV Madrid-Galicia
Cecopi Zamora autoriza circulación. Un sólo foco pero muy lejos de la línea
Cecopi Galicia: un sólo foco en Vilariño, todos los equipos allí para extingirlo. Creen que podrán autorizarnos circulación sobre 12:30 /13:00¿“
-
11:09
España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025
Un total de 391.581 hectáreas se han quemado en España en lo que va de este 2025 en 230 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este miércoles por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). La cifra difundida ayer (382.607 hectáreas) ya superaba en extensión a la isla de Mallorca (364.000 hectáreas) y, según el último informe del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), ya provocó el desalojo de más de 33.750 personas.
Según los últimos datos de EFFIS, una herramienta dependiente del programa Copernicus de la UE para observar y vigilar la Tierra, la superficie quemada este año supera ampliamente a las 42.615 ha calcinadas en 2024 en 219 incendios forestales. También es mayor que la superficie que ardió en 2023 (91.220 hectáreas en 371 incendios) y supera las cifras registradas en 2022, hasta ahora considerado el peor año en cuanto a superficie quemada en incendios forestales en el país: 306.555 hectáreas en 493 incendios.
-
11:04
Tres de las personas heridas en los incendios de Zamora y León siguen críticas, pero estables
La Junta de Castilla y León ha publicado el último parte médico sobre las personas heridas en los incendios de Zamora y León. Los cinco están atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid.
Hay tres críticos, pero estables: una mujer de 56 años, con el 48% de su cuerpo quemado; un hombre de 36 años, con el 50% de su cuerpo quemado; y otro hombre de 64 años, con el 35% de su cuerpo quemado. Luego, hay un hombre de 80 años grave, pero estable, con el 15% de quemaduras; y una mujer de 77 años también grave, pero estable y en planta, con el 10% de su cuerpo quemado.
El herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente sigue sin cambios y está estable dentro de la gravedad.
-
10:58
Cierto alivio meteorológico en Extremadura, que no descarta evacuaciones y confinamientos hoy
El consejero de la presidencia de la Junta de Extremadura, Abel bautista, ha confirmado que actualmente hay 16.000 hectáreas quemadas en la comunidad y que hay una "gran carga de personal" trabajando en los fuegos. Concretamente, ha dicho que hay más de 460 efectivos hoy, 25 medios aéreos, 7 de materia pesada y 24 medios forestales. No obstante, ha señalado que de toda la superficie calcinada, "no podemos descuidar ninguna" zona porque podría reactivarse cualquier fuego.
Con respecto a la actuación sobre el fuego, Bautista ha contado que el viento sigue siendo fuerte y podría dificultar las tareas de hoy, pero las temperaturas ha bajado y ha subido la humedad. También ha explicado que ahora mismo hay dos líneas de trabajo "inaccesibles" (una de ellas, la que se dirige al Jerte) y que solamente se pueden atacar por vía aérea.
Bautista también ha dicho que se mantienen las zonas confinadas hasta ahora y que han dado un preaviso a la localidad de La Garganta por si hubiera que evacuarla hoy. También les preocupa la situación de Hervás y no descartan confinarla en esta mañana, al igual que la localidad de Tornavacas.
-
10:42
La UME sigue desplegada en ocho incendios en León, Zamora, Ourense y Cáceres
La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en ocho incendios repartidos por cuatro provincias: León, Zamora, Ourense y Cáceres. En concreto, se encuentran en el incendio de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (todas ellas, localidades leonesas); Porto (Zamora); Oímbra-Xinzo de Limia, Seadur Larouco (Ourense) y Jarilla (Cáceres).
De acuerdo con fuentes del Gobierno con datos de ayer, hay "más de 1.400 militares" de la unidad militar desplegados en ataque directo contra el fuego, mientras que otros 2.000 están trabajando en misiones de apoyo y relevo.
“TODOS #Seguimos— UME (@UMEgob) August 20, 2025
Despliegue actual de la #UME
¿ #IFYeres #León
¿ #IFOencia #León
¿ #IFBarniedoDeLaReina #León
¿ #IFAnllaresDelSil #León
¿ #IFPorto #Zamora
¿ #IFOímbraXinzoDeLimia #Ourense
¿ #IFSeadurLarouco #Ourense
¿ #IFJarilla #Cáceres
#Compromiso #Servicio… pic.twitter.com/KjS8sYtDw1“
-
10:37
Detenido el presunto autor de tres fuegos simultáneos el martes en Arganda, Madrid
La Policía local de Arganda del Rey ha detenido hoy al presunto autor de los tres fuegos simultáneos declarados ayer en el municipio y que dieron lugar a dos conatos de incendio que fueron sofocados rápidamente. En concreto, se registraron en la Dehesa del Carrascal, el barrio de parque Europa y La Perlita, como indica destaca el ayuntamiento en una nota. El alcalde de la localidad, Alberto Escribano, sostiene que, si se confirma la autoría del detenido, "debe caer sobre él todo el peso de la ley" porque "no hay derecho" a que una persona actúe con esa intención.
Además, el ayuntamiento subraya que los agentes de Policía local, Guardia Civil, Protección Civil y agentes forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado en solitario.
-
10:30
Los vecinos de Doney, en Zamora, vuelven a sus casas
Los vecinos de Doney de la Requejada, uno de los doce pueblos desalojados por el incendio forestal de Porto Zamora, pueden volver a sus casas, tal y como ha autorizado el último CECOPI. Esto se produce después de que hayan mejorado las condiciones meteorológicas, con una bajada de temperaturas y un aumento de la humedad.
A las 10.00 horas de hoy se habían incorporado ya cuatro medios aéreos que daban apoyo a la lucha contra el fuego desde tierra, en la que participaban un técnico, nueve agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, dos brigadas especializadas, seis autobombas, cuatro retenes de maquinaria y cuatro dotaciones de bomberos. La suma de medios aéreos permitirá combatir mejor el avance del fuego, después de que a media tarde de ayer la situación se complicara por un cambio de viento que se produjo después de que los helicópteros e hidroaviones hubieran tenido que retirarse del incendio por el humo.
El incendio, que se originó por un rayo el pasado 14 de agosto, está declarado de nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial y ha condicionado la vida de unos 8.000 vecinos y veraneantes del entorno del Lago de Sanabria, donde las carreteras de acceso al que es el mayor lago de España siguen cortadas.
-
10:26
Un centenar de personas homenajea en Soria al bombero muerto en los incendios de León
Un centenar de personas se han concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria para homenajear al bombero forestal que el pasado domingo falleció al volcar una autobomba cuando trabajaba en las labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera, en León. La movilización, convocada por CGT, ha servido también para exigir a la Junta una mayor inversión en la prevención a través del cuidado de los montes y en mejorar las condiciones laborales del operativo de extinción de incendios.
-
10:23
Cerca de 30 medios aéreos trabajan en Jarilla, con dos focos y 15.500 hectáreas asoladas
El incendio de Jarilla (Cáceres), que ya ha sobrepasado las 15.500 hectáreas asoladas, presenta desde esta madrugada dos frente activos: uno con dirección norte que ya ha entrado en la provincia de Salamanca, y otro en el noroeste con dirección hacia Jerte y Tornavacas.
Desde primera hora de esta mañana trabajan en la zona 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, con el apoyo logístico de maquinaria pesada, entre ellos los procedentes de Alemania, Eslovaquia y de seis comunidades autónomas, así como de la propia Junta de Extremadura, UME, Ministerio de Transición Ecológica y de otras administraciones. También hay unidades de la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil respaldando un día más este dispositivo.
Está previsto que el consejero de Presidencia del Ejecutivo extremeño, Abel Bautista, informe a lo largo de esta mañana de la evolución del incendio. Actualmente, ningún municipio está confinado y, tras el regreso a sus casas este martes de los ciudadanos de Rebollar, solamente permanecen evacuados vecinos de casas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Hervás, han informado fuentes del Ejecutivo extremeño
-
10:15
(AMPLIACIÓN) Con respecto a los incendios, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico cuenta que preocupan 22 focos activos en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias y Comunidad Valenciana. Indica que el último dato oficial del pasado 10 de agosto apunta a 138.000 hectáreas arrasadas, pero se espera que sea muchas más con lo pasado en la última semana.
Aagesen defiende que hay una "excelente coordinación y colaboración" con las autonomías y espera que hubiera unidad también entre las fuerzas políticas. Además, pide a Feijóo que esté "a la altura", porque ahora "hay que estar unidos" en la lucha contra los incendios. "Hay que pensar de qué manera trabajamos juntos para la extinción, no en ruidos".
Con todo, señala que "el cambio climático es cada vez más rápido" y "hay que darle respuesta". Por eso, señala que hay que "transformar las políticas climáticas para que sean verdaderas políticas de Estado" y cree que deberían permanecer más allá de los cuatro años de una legislatura. Puedes leer más detalles en esta noticia.
-
10:08
Aagesen defiende el nuevo convenio de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha hablado sobre el convenio de las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) publicado hoy en el BOE, donde se incorporan mejoras tanto en los salarios como en los turnos de trabajo y también en la conciliación.
"Se formaliza su participación en emergencias y en misiones internacionales. Es algo que ha venido mejorando desde el año 2018, pasando de ser considerados peones forestales a ser bomberos forestales y de ser personal eventual a fijo los 365 días del año", explica en una entrevista en RNE. Con todo, insta a las comunidades que se sume también a mejorar las condiciones de sus bomberos forestales.
-
9:54
Siete incendios siguen activos en Ourense y acumulan más de 67.500 hectáreas quemadas
Siete incendios siguen activos hoy en la provincia de Ourense, que suman más de 67.500 hectáreas quemadas, después de que los equipos de extinción lograsen estabilizar durante la noche el que afectaba a Vilardevós-Vilar de Cervos. Según los datos transmitidos por la Consellería de Medio Rural, el incendio de Larouco, el más grande desde que hay registros en Galicia, se mantiene con más de 20.000 hectáreas calcinadas cuando se va a cumplir una semana de su inicio, aunque se espera que la cifra cambie porque está "pendiente de nuevas mediciones". Este fuego saltó el río Sil por varios puntos y pasó a la provincia de Lugo el pasado fin de semana, y afecta a 10 municipios.
También siguen activos los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (que se unieron en un único fuego y acumulan 18.000 hectáreas afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (también unidas en un único incendio con 15.000 ha calcinadas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha).
Está activo además un incendio que entró hace días desde la provincia de Zamora, tras originarse en Porto de Sanabria, y que la Xunta solo incorporó a sus balances de fuegos este martes. Inicialmente fue denominado como "A Veiga-A Ponte", pero Medio Rural ha actualizado su nombre a "Carballeda de Valdeorras-Casaio" y estima que ha quemado más de 20 hectáreas en suelo gallego, aunque está pendiente de nuevas mediciones. Afecta a la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia.
Estos siete incendios activos acumulan 67.520 hectáreas calcinadas, cifra que no incluye los fuegos estabilizados, controlados o extinguidos.
-
9:46
Rosi Fernández, que tiene un bar en Fasgar (León) y ha sido desalojada de la localidad, comenta cómo vivieron ayer la llegada de los medios a su pueblo. En estos días, se ha estado quejando de que nadie acudía para ayudar a su pueblo a aplacar las llamas, pero ayer la situación cambió. "Hubo un despliegue de medios impresionante (...) Empecé a llorar y no podía parar por la impotencia que tenía", cuenta en La Hora de La 1.
Ahora lo que más preocupa en el pueblo en una zona de valles que, como indica, está arrasada y donde el fuego avanza "descontroladamente". Sin embargo, cuenta que anoche apenas ha podido dormir por la acción del viento sobre el incendio y que no consigue quitarse una sensación de intranquilidad. "Miro a la derecha y la izquierda y veo fuego, es desesperante", dice, mientras agradece el apoyo de la gente de otro pueblo cercano, Omaña, que "se ha volcado con nosotros ofreciéndonos ayuda, bocadillos"...". Y aunque agradece la solidaridad de la gente, remarca que "no vale solo con eso" y vuelve a incidir en la importancia de la presencia de medios.
-
9:33
En el incendio de Jarilla están actuando esta mañana los bomberos de la Generalitat de Catalunya, que han publicado en redes el estado del fuego en el flanco izquierdo. Ahora irán al flanco derecho, tal y como les ha asignado la Junta de Extremadura.
“Ara al matí hem sobrevolat #IFJarilla. Les imatges corresponen al flanc esquerre. Avui, @JuntaEx112 ens assigna treballar al cap de l'incendi, a tocar del flanc dret, junt a un parell de companyies i el #GRAF, que està buscant zones on fer foc tècnic. pic.twitter.com/1XmRNRZ0Vq“— Bombers (@bomberscat) August 20, 2025
-
9:27
La directora de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, cuenta que el incendio en Salamanca (que procede de Jarilla, en Cáceres), ayer entró en la localidad de Candelario. "No estaba controlado, pero bastante bien", señala en una entrevista en La Hora de La 1. Espera a tener los datos del CECOPI de las 10.00 horas de hoy sobre cómo ha evolucionado en la noche.
Según los datos disponibles hasta ahora y que ella ha mencionado, en la comunidad hay actualmente 43 incendios activos, 21 de ellos controlados y 39 extinguidos. Hay 2.541 personas evacuadas.
Tal y como cuenta Cortés, ver arder los parajes de Castilla y León"es tristísimo" y "se te queda el corazón en un puño". Además, comenta que la población mayor de los pueblos afectados, aunque está "acostumbrada" a ver fuego todos los años en la comunidad, "nunca han visto nada parecido" antes.
-
9:13
Los bomberos de la Generalitat de Catalunya trasladados a Extremadura para combatir el incendio de Jarilla (Cáceres), indican que esta noche han repasado el perímetro por el flanco derecho, todo ello apagando llamas y rematando con herramientas manuales varios puntos calientes.
“Aquesta nit, a #IFJarilla, hem repassat el perímetre pel flanc dret; apagant flames i rematant amb eines manuals diversos punts calents. El #GRAF ha analitzat el potencial de creixement de l'incendi i ha proposat maniobres amb foc tècnic per estabilitzar el cap @JuntaEx112 pic.twitter.com/1aT3zmCxNV“— Bombers (@bomberscat) August 20, 2025
-
9:07
Los bomberos malagueños que actúan en los incendios de Ourense señalan el agradecimiento de los vecinos
Salvador Lisbona es uno de los bomberos de Málaga que ha ido (junto con otros efectivos de Fuengirola) a Ourense a apoyar las tareas de lucha contra los incendios que azotan a región. Asegura que la gente de los pueblos afectados "es muy agradecida" y están pendientes de ofrecerles agua y enseres mientras trabajan. "Ellos se ofrecen a cualquier tipo de colaboración, como tirar mangueras, pero cuando nos ven saben que nosotros estamos actuando y se quedan en segunda línea para aportar cualquier tipo de ayuda", cuenta salvador en una entrevista en la Hora de La 1. Además, dice que para ellos es también una "satisfacción" poder decir que están aliviando un poco los momentos tan malos que estos vecinos están pasando.
Estos bomberos se quedarán en Ourense hasta que la situación mejore y "se tranquilice". Aunque asegura que el pronóstico va mejorando poco a poco, reconoce que estos incendios son algo extraordinario: "La extensión aquí es tan grande que te sorprende un poco ver tanta extensión quemada".
-
8:56
La AEMET recuerda que, aunque la ola de calor haya terminado, todavía quedan aún zonas con peligro muy alto o extremo de incendios, sobre todo en el oeste y sur de la Península. Por ello, pide no bajar la guardia.
“¿La ola de calor remitió el pasado lunes y, en general, el nivel de peligro de incendios ha descendido en España.— AEMET (@AEMET_Esp) August 20, 2025
→ No obstante, quedan aún zonas con peligro muy alto o extremo, sobre todo en el oeste y sur de la Península, por lo que no hay que bajar la guardia. ¡Precaución! pic.twitter.com/m6UCBB8fdt“
-
8:45
El portavoz de Adif, Salvador Almenar, ha hablado sobre el estado de las vías en la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia, que sigue cortada por ahora. "La infraestructura de alta velocidad sigue sin haber sufrido ningún daño por el fuego, por lo que trabajamos para restablecer el servicio clo antes posible, cuando las autoridades y responsables de la emergencia digan que podemos hacerlo", explica en una entrevista en La Hora de La 1. En el caso de la circulación entre Madrid y Andalucía, ha confirmado que está restablecida.
-
8:32
En Sanabria, Zamora, los vecinos lidian con a impotencia y la frustración de ver cómo las llamas asolan el Parque Natural de Sanabria. María, de 77 años, es asmática y no había salido de su casa desde el domingo debido al humo en la zona. Ella, que en un principio no quería ser evacuada de su casa, al final acabó haciéndolo porque sus hijos la convencieron. "Es muy duro salir de la casa de uno", señala. Daniel Rival, enviado especial a la zona, relata cómo afrontan la situación los vecinos.
-
8:17
Mientras tanto, los vecinos sigue haciendo frente a los incendios con los medios que tienen a mano. A José Ángel le avisaron de que las llamas se acercaban a su pueblo, Bustelo, en Vilardevós (Ourense), mientras guardaba rollos de hierba. Él no lo dudó y, junto con otros compañeros de oficio, ayudó a que los fuegos que asolan la provincia no devoraran las casas de los pueblos colindantes. En Ourense las llamas han arrasado ya 67.500 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Marta Rey te cuenta, en esta información, cómo intentan apagar las llamas los vecinos de los municipios afectados.
-
7:56
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido hoy, al menos hasta mediodía
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, 20 de agosto, al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio.
"Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
En este sentido, la empresa pública ha remarcado que el personal de Adif está revisando la infraestructura para que su puesta en servicio sea "lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico".
Ante ello, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este miércoles entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7.14 horas y a las 13.20 horas; y desde Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.
-
7:39
Margarita Robles insta al PP a tener "valor y coraje" para desmarcarse de Vox
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha emplazado al PP a que tenga "valor" y "coraje" para desmarcarse de Vox, sobre todo después del acuerdo de ambos partidos en Jumilla (Murcia) que ha impedido el uso en esa localidad de instalaciones deportivas para celebraciones islámicas.
Robles, en una entrevista con EFE, se ha mostrado "escandalizada" con ese tipo de comportamientos y esas actuaciones "absolutamente xenófobas" y que, en su opinión, "no responden a la mayoría de lo que es España", un país abierto, tolerante y acostumbrado a las distintas culturas.
"Desgraciadamente -ha continuado-, el Partido Popular lo que está haciendo es dejarse llevar por Vox en unos comportamientos que en ningún caso responden a lo que tiene que ser la sociedad española".
Una actitud del PP que la titular de Defensa atribuye a que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "no ha asumido que no fuera capaz de gobernar" y está haciendo oposición con "el insulto y la descalificación". Porque al PP, ha enfatizado Robles, le vale todo para hacer esa oposición, ya sean los incendios o "faltando a la verdad en cualquier ocasión".
Ha reprochado a los populares que no tengan el valor de cortar con Vox ni "el coraje de decir que comportamientos como los de Jumilla no son aceptables en ningún caso". Respecto a Vox, ha tachado de "absolutamente inaceptables" los comentarios que escucha de sus dirigentes, que, incluso, critican a la Iglesia.
"Un partido que lo único que hace es sembrar el odio, la descalificación, es un partido que se desacredita por sí mismo, y yo espero que los españoles, que somos un pueblo tolerante, abierto y respetuoso, le rechace".
-
7:10
Cortadas ocho carreteras por los incendios, ninguna nacional
Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.
El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.
Un total de 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad seguían activos en la noche de este martes, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas.
Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.
-
6:43
Casi 9 de cada 10 localidades afectadas por los incendios sufren la despoblación
Según datos del padrón municipal del INE, casi el 90% de los aproximadamente 100 municipios afectados por incendios en agosto de 2024 han perdido población desde el año 2000. Esta despoblación, que supera el 50% en localidades como Molezuelas de la Carballeda (Zamora) o Dozón (Pontevedra), es identificada por los expertos como un factor clave que alimenta los incendios, sumado a los factores climáticos.
La situación es especialmente grave en el noroeste peninsular, donde un 92% de los municipios de las provincias más afectadas ha perdido habitantes de forma continuada, creando "desiertos demográficos" con densidades muy por debajo de la media nacional y del umbral de la UE.
El investigador David Badía corrobora que el abandono de las actividades rurales tradicionales (pastoreo, leña, cultivos) ha permitido que la superficie forestal se recupere sin gestión, aumentando el riesgo de incendios. Este fenómeno es resultado de un drástico cambio demográfico: la población rural en España ha pasado de representar el 35% del total a solo el 10% desde la década de 1960. En conjunto, los municipios afectados por el fuego han perdido 11.500 residentes, un 4,4% de su población, en lo que va de siglo.
EFE/Eduardo Sobreviela
-
5:00
El incendio de Larouco amenaza áreas protegidas en los montes de O Courel
El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, sigue ardiendo sin control y amenaza áreas protegidas de los montes de la sierra de O Courel. Las llamas traspasaron la frontera natural del río Sil hace unos días para adentrarse en el ayuntamiento lucense de Quiroga, al mismo tiempo que avanzaban por zonas limítrofes con Galicia de la provincia de León.
-
4:03
El viento vuelve a complicar la extinción de los incendios en Castilla y León
En el lago de Sanabria, durante la mañana de este martes, los hidroaviones han podido trabajar unas horas. Sin embargo, por la tarde el viento ha vuelto a complicar la extinción pese a que habían logrado contener el fuego.
Los efectivos creen que el foco no entrará en los municipios de Murias y San Ciprián. También la UME ha trabajado realizando cortafuegos en Vigo de Sanabria y en la laguna de Los Peces.
Diez pueblos se mantienen evacuados y alrededor de 150 personas pasarán la segunda noche en el albergue de Benavente. Algunos mayores han sido trasladados a la residencia de ancianos.
-
3:30
El incendio en Larouco avanza sin control y amenaza los montes de O Courel
El incendio en Larouco, en la provincia de Ourense, sigue avanzando sin control y amenaza las áreas protegidas de los montes de O Courel. Tras arrasar una superficie de más de 20.000 hectáreas, es ya el mayor incendio de la historia de Galicia. Un bombero y tres brigadistas resultaron heridos el lunes por la noche mientras trataban de contener las llamas.
-
2:10
ENTREVISTA | José Ángel Prieto, ganadero y testigo de los incendios de Galicia
"Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos […]. Las orillas están llenas de árboles caídos que llevan años ahí tirados y ya no corre el agua", explica a RNE José Ángel Prieto, ganadero.
“¿ ENTREVISTA | José Ángel Prieto, testigo de los incendios de Galicia— 24 horas de RNE (@24horas_rne) August 19, 2025
¿¿ "Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos son los ríos. La Confederación no deja tocarlos […]. Las orillas están llenas de árboles caídos que llevan años ahí tirados y ya no corre el agua" pic.twitter.com/mmnGiC2Aw8“
-
1:24
Cientos de personas protestan en La Bañeza contra la gestión de los incendios
Las protestas contra la gestión de los incendios en Castilla y León han llegado este martes a La Bañeza, donde cientos de personas se han concentrado para exigir la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Las manifestaciones se iniciaron el pasado sábado en Ponferrada, y ya hay convocadas más concentraciones para los próximos días en León y Soria.
-
0:30
Cerca de 2.600 vecinos de 48 poblaciones continúan desalojados por los incendios en León
Un total de 2.566 personas de 43 localidades leonesas continúan desalojadas de sus casas debido a alguno de los 11 incendios con nivel de emergencia 1 y 2 que se registran en la provincia, según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.
Un número que ha reducido las 60 poblaciones desalojadas y los 4.318 vecinos que estaban evacuados en el día de ayer, tras el realojo durante este martes de gran parte los vecinos evacuados de numerosos pueblos por el incendio de Llamas de la Cabrera.
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), se ha informado que la situación de muchos de los incendios ha mejorado debido a la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad, que han facilitado las actuaciones de los diferentes operativos de extinción, aunque aún preocupan varios incendios, sobre todo el de Anllares del Sil y Fasgar.
-
0:05
Asturias rebaja a siete los incendios activos y reabre este miércoles tres rutas de montaña
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha rebajado a siete los incendios activos en la región y ha anunciado que desde este miércoles vuelven a estar operativas las rutas del funicular de Bulnes, Muniellos en Cangas del Narcea y Lagos de Covadonga.
Las labores de extinción del fuego se han concentrado a lo largo de la jornada del martes en el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil en León. Por un lado, han continuado con los trabajos con maquinaria pesada para crear una línea de defensa entre ambas comunidades, mientras que en el frente oeste han trabajando cuatro aviones anfibios del Ministerio de Transición Ecológica junto a uno de los helicópteros del SEPA y los dos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo.
-
0:00
Buenas noches. Iniciamos a esta hora el relato minuto a minuto con toda la información de los incendios forestales que azotan España este miércoles. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.