El PP exige explicaciones "urgentes" a Aagesen, Marlaska y Robles sobre la gestión de los incendios en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación va a pedir "habilitar el mes de agosto" en la Cámara Alta, que es inhábil a efectos parlamentarios, para que comparezcan de manera "urgente" la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que den "explicaciones" por la gestión de los incendios forestales que están calcinando miles de hectáreas este verano en distintas comunidades autónomas.

En una rueda de prensa en el Senado, cámara en la que los 'populares' tienen mayoría absoluta, García ha avanzado de que el PP a registrar la petición de estas tres comparecencias para que se produzcan antes del 31 de agosto, es decir, a lo largo de la semana próxima. "Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado. Los afectados piden respuesta", ha indicado.

Aunque la portavoz ha admitido que en periodo ordinario de sesiones la Comisión General de Comunidades Autónomas podría tratar el tema de los incendios, ha señalado que primero tienen que rendir cuentas los ministros citados, por ser los principales responsables en este asunto.

Por otra parte, García ha vuelto a arremeter contra el Ejecutivo por su actuación en la lucha contra los incendios y le ha acusado de no haber estado "cerca, ni al lado de los afectados por los incendios". Además, ha lamentado que no haya ejecutado "los fondos europeos dedicados a la gestión forestal". "España sufre un gran déficit en prevención de incendios forestales. Lo dice el Tribunal de Cuentas europeo. [...] Gasta la cuarta parte de fondos europeos de lo que gasta Portugal o Grecia", ha asegurado.

También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que está "ausente" y que ha llegado "mal, tarde y arrastras, porque está preocupado por sus problemas judiciales". En este sentido, ha afeado al Ejecutivo que no vaya a aprobar hasta la semana que viene la declaración de zona catastrófica. ¿Por qué esperar? Cuanto antes se declare, antes llegarán las ayudas", ha defendido.