Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia vuelven a circular tras una semana interrumpidos por los incendios

El servicio de alta velocidad que conecta Madrid y Galicia se ha restablecido a las 17.00 horas después de siete días consecutivos sin servicio debido a los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense. Según ha informado Adif en un comunicado "se ha restablecido la circulación ferroviaria en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia después de comprobar el buen estado de la infraestructura y recibir la confirmación de los servicios de emergencia".

La empresa pública asegura que "en total, los viajeros afectados por la suspensión, han sido más de 50.000 en los 101 trenes suprimidos". Los días con más viajeros afectados fueron el 14 y el 15 de agosto, cuando estaban todos los billetes vendidos, algo más de 10.000 viajeros cada uno de esos días. El resto de los días hasta este miércoles, al haberse cortado la venta, el número de afectados con billetes comprado con antelación es mucho menor.

01.12 min El periplo de los usuarios afectados por los siete días de suspensión de los trenes entre Galicia y Madrid

El presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), Álvaro Fernández Heredia, ha publicado un mensaje en su perfil personal de la red social X anunciando que "no hace falta que realices ninguna gestión adicional" si ya se dispone de un "billete para alguna (sic) de los trenes de esta tarde". Y anuncia los AVE de Madrid a A Coruña a las 17:10 horas y de Vigo a Madrid a las 17:25.

Renfe también ha informado en su perfil oficial de X sobre el reforzamiento de otros servicios con origen y destino en Galicia como las líneas Madrid - A Coruña, la de Ourense - Alicante y la de Madrid - Vigo para "facilitar el desplazamiento a todos aquellos clientes que se hayan quedado sin poder viajar anteriormente por la suspensión del servicio".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado en la red social X las "buenas noticias". "A partir de las 17:00 recuperamos el servicio en la LAV Madrid-Galicia y se dispondrán trenes especiales para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios", adelantaba el ministro.

La seguridad como prioridad Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif ha mantenido suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios ha autorizado el paso de trenes con plenas garantías de seguridad. ““ Desde que la vía resultó afectada por los incendios, Adif no ha interrumpido sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que las vías estuvieran preparadas para la circulación una vez las autoridades autonómicas competentes en emergencias así lo autorizaran.