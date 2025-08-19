Renfe suspende por sexto día consecutivo el tren de alta velocidad Madrid-Galicia por los incendios en Ourense

El servicio de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia permanece suspendido por sexto día consecutivo a causa de los incendios que afectan a la provincia de Ourense. Según un comunicado de Adif, la interrupción del servicio imposibilita que este martes, 19 de agosto, se recupere el servicio de alta velocidad entre la capital y la comunidad autónoma gallega. Además, tampoco se prevé que se retome el servicio al menos hasta el miércoles a mediodía.

Mientras tanto, Renfe ha habilitado trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora para los viajeros afectados. Las salidas desde Madrid están programadas a las 7:14, 13:20 y 20:23 horas, y desde Zamora, a las 8:40, 14:36 y 22:00 horas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente ha explicado en una publicación en su cuenta de la red social X que "no hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar" la línea de alta velocidad y que, por tanto, este martes no se podrá prestar el servicio por quinta jornada consecutiva. "Todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio", ha añadido Puente.

13 carreteras cortadas En el ámbito de las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la vuelta a la circulación de dos tramos de la A-52, la autovía que da acceso a las Rias Baixas y a Ourense. Según datos de la DGT a las 9.00 horas se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria. No obstante, a las 9.00 horas un total de trece carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias seguían cortadas. ““