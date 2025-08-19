Restablecida la circulación de alta velocidad Madrid-Andalucía tras tres horas cortada por un incendio en Toledo

Un incendio en Toledo ha provocado durante tres horas el corte de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) dada la cercanía del fuego a las vías. Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el foco ha afectado a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, así como a las circulaciones con Castilla-La Mancha.

Según ha informado Renfe, los bomberos están actuando en la zona y el fuego ya está controlado. Por ello, la empresa ferroviaria ha confirmado que se restablece la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra tras la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura.

Hasta 30 trenes han sido afectados. Dos trenes Ouigo que no han podido salir de sus destinos: el Ouigo con salida desde Sevilla a las 19.44 horas y el Ouigo con salida a las 19.50 horas desde Atocha, y con destino Málaga. Desde IRYO han señalado que hay cuatro trenes que no pueden salir de la estación hasta que vuelva a establecerse la circulación, y tiene dos convoyes parados en estaciones.

Previamente, Renfe también informó de que el incendio había afectado a más de 20 sus trenes, con una estimación de alrededor de 7.000 pasajeros perjudicados. En concreto, han sufrido retrasos el AVLO Madrid-Málaga con previsión de llegada a la ciudad andaluza a las 21.48 horas; el AVANT Toledo-Madrid, que iba a llegar a la capital a las 19.19 horas; el AVANT que ha salido de Madrid a las 18.45 horas hacia Toledo; y el AVE Sevilla-Barcelona, con previsión de llegada a la capital catalana a las 22.33 horas.

También han sufrido el corte el AVE Málaga-Madrid, que iba a llegar a la capital a las 19.44 horas; el AVE que ha salido de Sevilla a las 16.53 con destino Valencia, así como el AVE que ha salido de Murcia a las 15.32 con destino Málaga y el AVE Figueres-Sevilla, con previsión de llegada a las 22.16 horas. Otros trenes que se han visto retrasados han sido el AVE Sevilla-Madrid, con previsión de llegada a la capital a las 20.40 horas, así como el AVE Málaga-Barcelona, que iba a llegar a su destino a las 23.59 horas.