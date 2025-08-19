Restablecida la circulación de alta velocidad Madrid-Andalucía tras tres horas cortada por un incendio en Toledo
- El foco, ya controlado, ha suspendido la circulación entre Yeles y La Sagra y ha afectado a alrededor de 7.000 pasajeros
- DIRECTO: sigue la última hora de los incendios
Un incendio en Toledo ha provocado durante tres horas el corte de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) dada la cercanía del fuego a las vías. Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el foco ha afectado a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, así como a las circulaciones con Castilla-La Mancha.
Según ha informado Renfe, los bomberos están actuando en la zona y el fuego ya está controlado. Por ello, la empresa ferroviaria ha confirmado que se restablece la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra tras la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura.
Hasta 30 trenes han sido afectados. Dos trenes Ouigo que no han podido salir de sus destinos: el Ouigo con salida desde Sevilla a las 19.44 horas y el Ouigo con salida a las 19.50 horas desde Atocha, y con destino Málaga. Desde IRYO han señalado que hay cuatro trenes que no pueden salir de la estación hasta que vuelva a establecerse la circulación, y tiene dos convoyes parados en estaciones.
Previamente, Renfe también informó de que el incendio había afectado a más de 20 sus trenes, con una estimación de alrededor de 7.000 pasajeros perjudicados. En concreto, han sufrido retrasos el AVLO Madrid-Málaga con previsión de llegada a la ciudad andaluza a las 21.48 horas; el AVANT Toledo-Madrid, que iba a llegar a la capital a las 19.19 horas; el AVANT que ha salido de Madrid a las 18.45 horas hacia Toledo; y el AVE Sevilla-Barcelona, con previsión de llegada a la capital catalana a las 22.33 horas.
También han sufrido el corte el AVE Málaga-Madrid, que iba a llegar a la capital a las 19.44 horas; el AVE que ha salido de Sevilla a las 16.53 con destino Valencia, así como el AVE que ha salido de Murcia a las 15.32 con destino Málaga y el AVE Figueres-Sevilla, con previsión de llegada a las 22.16 horas. Otros trenes que se han visto retrasados han sido el AVE Sevilla-Madrid, con previsión de llegada a la capital a las 20.40 horas, así como el AVE Málaga-Barcelona, que iba a llegar a su destino a las 23.59 horas.
Los bomberos trabajan en su extinción
Según ha informado el 112, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles, Toledo.
El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 18.31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica.
El incidente no ha provocado daños personales, ya que los operarios han podido salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.