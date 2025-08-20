Aagesen defiende el Pacto de Estado tras los incendios y responde al PP: "Ideología es no abrazar a la ciencia"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles el Pacto de Estado propuesto por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la visita a las zonas arrasadas por la oleada de incendios, y cuando "preocupan 22 focos activos en cinco comunidades autónomas", y ha respondido al PP que "ideología es abrazar a la ciencia".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la ministra ha rechazado, como dice el PP, que este Pacto de Estado contra el cambio climático sea una "cortina de humo" o "ideologizar" y ha señalado que es una "realidad palpable", de la que "la ciencia nos viene avisando". "El cambio climático cada vez más rápido y tenemos que darle respuesta", ha sostenido.

Por ello, ha avisado de que va a trabajar por sacar adelante este acuerdo de Estado. "No voy a dejar de trabajar" para sacarlo adelante, ha dicho, porque España es "especialmente vulnerable al cambio climático". "Hay que transformar las políticas climáticas en verdaderas políticas de Estado, más allá de las legislaturas de cuatro años, más allá del color político de quién esté gobernando", ha añadido.

Defiende que ha habido coordinación con las CC.AA. Preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien dijo que la colaboración directa entre comunidades ha sido mucho más eficaz que con el Gobierno, la vicepresidenta tercera ha discrepado, pues, ha afirmado que desde el centro de coordinación de la información nacional sobre incendios forestales, les han transmitido que a colaboración ha sido "excelente". "La población necesita saber que la administración en todos sus niveles actúa de forma unida y coordinada", ha defendido. Además, ha asegurado que le gustaría que hubiera esa "unidad" también entre las fuerzas políticas. En este sentido, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esté "a la altura" de la situación en la lucha contra los incendios. "Hay que pensar de qué manera trabajamos juntos para la extinción, no en ruidos", ha indicado. Preguntada sobre el hecho de que el Ejecutivo central asuma el mando de la emergencia como piden algunos ciudadanos, Aagesen ha destacado que el Gobierno de España "ha estado desde el principio y va a estar hasta que se recupere la normalidad", pero ha rechazado estar al frente de la gestión porque, ha alegado, las Comunidades Autónomas son las que conocen las necesidades. Para la ministra, para evitar incendios indiscriminados es fundamental "hacer una buena gestión forestal", pero ha advertido de que son "competencias transferidas, al igual que en materia de extinción, a las comunidades autónomas". A su juicio, una gestión forestal integral permitiría "estar mejor preparados ante los incendios, para manejar mejor todo el combustible" y evitar que arda indiscriminadamente, con podas previas, clareos y pastoreo. Se trata, ha añadido Aagesen, de "planificar y ordenar el territorio y sus usos, permitiendo un paisaje que frene la propagación del fuego", porque "invertir en gestión forestal es prevenir y protegernos".