Controlan dos incendios en Portugal, entre ellos el que se cobró una tercera víctima mortal

La Protección Civil portuguesa ha informado este miércoles de que han quedado controlados dos de los cuatro grandes incendios que había en el país y que aspiran a hacer lo mismo con un tercer fuego a lo largo de esta jornada. Siguen activos los incendios de gran envergadura que se iniciaron en el municipio de Arganil (en el distrito de Coimbra) y en el de Sabugal (en Guarda).

Los fuegos controlados son los ubicados en los municipios de Montalegre, en el distrito de Vila Real y originado en la región española de Galicia, y el de Mirandela, en Bragança, que este martes provocó una víctima mortal, según ha informado el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa Paulo Santos.

El fallecido es un hombre de 75 años que murió la pasada noche tras caerse de la máquina agrícola que conducía. El hombre fue atropellado por la misma cuando intentaba combatir las llamas en el municipio de Mirandela, perteneciente al distrito de Bragança.

Esta tercera muerte se suma a las dos anteriores. La primera víctima de los incendios rurales de Portugal fue un civil que murió luchando contra las llamas el pasado viernes; la segunda, un bombero que falleció en acto de servicio en un accidente automovilístico.