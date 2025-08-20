Controlan dos incendios en Portugal, entre ellos el que se cobró una tercera víctima mortal
- Se trata de un hombre de 75 años que murió mientras realizaba labores de extinción en Mirandela
- Dos de los cuatro incendios que devoraban Portugal han sido dominados durante este miércoles
La Protección Civil portuguesa ha informado este miércoles de que han quedado controlados dos de los cuatro grandes incendios que había en el país y que aspiran a hacer lo mismo con un tercer fuego a lo largo de esta jornada. Siguen activos los incendios de gran envergadura que se iniciaron en el municipio de Arganil (en el distrito de Coimbra) y en el de Sabugal (en Guarda).
Los fuegos controlados son los ubicados en los municipios de Montalegre, en el distrito de Vila Real y originado en la región española de Galicia, y el de Mirandela, en Bragança, que este martes provocó una víctima mortal, según ha informado el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa Paulo Santos.
El fallecido es un hombre de 75 años que murió la pasada noche tras caerse de la máquina agrícola que conducía. El hombre fue atropellado por la misma cuando intentaba combatir las llamas en el municipio de Mirandela, perteneciente al distrito de Bragança.
Esta tercera muerte se suma a las dos anteriores. La primera víctima de los incendios rurales de Portugal fue un civil que murió luchando contra las llamas el pasado viernes; la segunda, un bombero que falleció en acto de servicio en un accidente automovilístico.
Fuegos activos
En Arganil se registra un perímetro "muy grande" de área afectada por las llamas, ha afirmado Santos, quien ha asegurado que se ha extendido hasta el distrito de Castelo Branco y que puede haber reactivaciones. Para combatirlo trabajan cerca de 1.500 bomberos, más de 500 vehículos y 16 medios aéreos
Hay zonas en las que ya hay solo brasas y no hay fuego activo, ha precisado Santos, por lo que aspiran a darlo por dominado durante esta madrugada.
En el caso del incendio en Sabugal, también próximo a España, hay desplegados unos 450 efectivos, acompañados por 121 vehículos y cuatro medios aéreos, según sus cifras; con una situación "mucho más tranquila" que la del martes. "El de Sabugal es el que presenta mejores condiciones para al final de este día poder quedar dominado", ha asegurado Santos.
El oficial ha señalado que la región fronteriza con España, especialmente con Galicia y Castilla y León, registra todavía una humedad relativa "muy baja" y una temperatura elevada, lo que otorga "condiciones favorables" para que se desarrollen nuevos fuegos.
El país vecino lleva semanas luchando contra los incendios en plena ola de calor, una situación que les mantuvo en estado de alerta hasta el martes por la noche y que obligó al Ejecutivo a activar el mecanismo europeo de protección civil. Durante esta jornada el país luso combate 36 incendios rurales con 3.573 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 10 medios aéreos.