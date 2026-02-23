RTVE emitirá el debate electoral entre PP, PSOE y Vox en Castilla y León el 5 de marzo

RTVE ha cerrado este lunes un acuerdo con representantes del PP, PSOE y Vox en Castilla y León para organizar un debate electoral el próximo 5 de marzco con motivo de las elecciones en la comunidad autónoma. Los candidatos participantes serán Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).

El debate tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado 'minuto de plata', en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. El orden de esa primera intervención, por sorteo, será: Vox, PSOE y PP.

Según lo acordado, el debate tendrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno. Los temas que se tratarán son medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica, y por último pactos y regeneración democrática.

Según el sorteo, así quedará el orden: el PP abrirá el primero y el segundo, que cerrará Vox; el PSOE abrirá el tercero, que cerrará Vox; y Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el PP. En el turno final o 'minuto de oro', los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

El periodista Xabier Fortes será el moderador de este debate que se podrá seguir el jueves 5 de marzo a las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León. También se podrá seguir a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE Noticias.

La Corporación ha ofrecido también un cara a cara a los candidatos de las dos fuerzas principales, es decir, al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y al del PSOE, Carlos Martínez.