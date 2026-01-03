La Lotería del Niño 2026 repartirá 770 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario del Niño 2026, que se celebra el próximo 6 de enero por el sistema de bombos múltiples, repartirá 770 millones de euros, entre ellos los correspondientes al primer premio, con 200.000 euros al décimo. En un comunicado, Loterías destaca que para este sorteo, el primero del año, se emiten 55 series con un valor total de 1.100 millones de euros. Cada serie comprende los números del 00000 al 99999, sumando así 100.000 números diferentes. Esto significa que cada número se repite en 170 series, ofreciendo múltiples oportunidades para aquellos que busquen llevarse un pellizco.

Los principales premios de la Lotería del Niño 2026 El Sorteo Extraordinario del Niño es conocido por repartir premios generosos y muy esperados por los jugadores. Tres son los grandes protagonistas del sorteo: El Primer Premio , dotado con nada menos que 2.000.000 de euros por serie , lo que equivale a 200.000 euros por décimo.

El Segundo Premio, con 750.000 euros a la serie y 75.000 euros por décimo agraciado. El Tercer Premio, que reparte 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo ganador.

, con y El Tercer Premio, que reparte 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo ganador. En 2025, el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño fue para el 78.908, vendido íntegramente en la ciudad de León. El segundo premio, el 06.766, estuvo muy repartido por toda España. El tercer premio se lo llevó el 66.777, también distribuido en numerosas localidades de distintas provincias. Pero estos premios principales no son la única manera de llevarse un buen pellizco. Quienes jueguen, incluso con un solo décimo, tienen muchas oportunidades de disfrutar de parte de los 770 millones de euros que reparte el sorteo en otras categorías. Por ejemplo, las extracciones de cuatro cifras , en las que se conceden 20 premios de 3.500 euros por serie , lo que equivale a 350 euros por décimo . Estas extracciones corresponden a dos números seleccionados durante el sorteo.

Por otro lado, están las extracciones de tres cifras, que, a través de 14 números distintos, otorgan 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo) a quienes acierten las tres últimas cifras.

, que, a través de 14 números distintos, otorgan (o ) a quienes acierten las tres últimas cifras. Y no podemos olvidar las extracciones de dos cifras, donde cinco números diferentes conceden 400 euros por serie (o 40 euros por décimo) a los afortunados con boletos cuyas dos últimas cifras coincidan.

Aproximaciones, centenas y terminaciones A esto se suman las emocionantes aproximaciones a los grandes premios. Si el número de tu décimo es el inmediatamente anterior o posterior al del primer premio , te llevas 1.200 euros por décimo.

En el caso del segundo premio, las aproximaciones están recompensadas con 610 euros por décimo. Otra categoría interesante es la de las centenas de los grandes premios. Todos los números dentro de la misma centena que el primer, segundo o tercer premio (es decir, los que comparten las tres primeras cifras) reciben 100 euros por décimo. Así, si el número ganador del principal premio fuera, por ejemplo, el 13.744, todos los números entre 13.700 y 13.799 también obtendrían premio. Finalmente, están las terminaciones, que ofrecen una recompensa incluso para quienes no lograron acertar el número completo. Si las tres últimas cifras de tu décimo coinciden con las del primer o segundo premio, ganas 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo).

de tu décimo coinciden con las del p , ganas (o ). Si son las dos últimas cifras del primer premio las que coinciden, hay 999 premios de 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo).

¿Me puedo llevar algo en los reintegros? Al igual que ocurre en el Sorteo Nacional de Navidad, el del Niño también premia los reintegros. Además, la posibilidad de que toque es mayor, ya que la Lotería del Niño 2026 incrementa significativamente la cantidad de premios destinados a estos reintegros, con 37.812 números entre los 100.000 de cada serie. Es decir, casi un 30% de premios asignados a estos reintegros. Los números premiados con reintegro son los siguientes: Aquellos en los que coincida la última cifra que el primer premio . Un total de 10.000 números podrán llevarse el reintegro.

Los que coincidan con la última cifra obtenida en la primera extracción especial de una cifra. Otros 10.000 números serán premiados por este criterio.

serán premiados por este criterio. Los que concuerden con la última cifra obtenida en la segunda extracción especial de una cifra. Nuevamente, 10.000 números serán premiados por este reintegro. El premio es 20 euros por décimo jugado, que es el importe que pagaste para comprar el décimo. Si tienes varios décimos con el mismo número, el premio se multiplica por la cantidad de décimos que poseas.