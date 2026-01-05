Terminaciones, centenas y aproximaciones de la Lotería del Niño 2026: cuánto toca en cada una

La ilusión de los Reyes Magos invade el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, una segunda oportunidad para los que no tuvieron mucha suerte con el Gordo de Navidad. Este 6 de enero los bombos vuelven a girar y a repartir importantes cantidades de dinero.

El sorteo comienza a mediodía y, con una mecánica predeterminada, los números premiados salen en cascada. A continuación, te acercamos el vocabulario de este evento para conocer qué son las centenas y las aproximaciones.

Centenas Las centenas son premios de 100 euros al décimo para los números que compartan centena con el primer, segundo y tercer premio. Es decir, los 99 números restantes de dicha centena.

Aproximaciones Las aproximaciones corresponden a los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer premio, que cobrarán 1.200 euros al décimo, y al segundo, que cobrarán 610 euros al décimo. En total, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 reparte 770 millones de euros en premios en el sorteo del 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) por el sistema de bombos múltiples entre 37.920 premios.