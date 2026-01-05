Terminaciones, centenas y aproximaciones de la Lotería del Niño 2026: cuánto toca en cada una
- Este 6 de enero, los bombos vuelven a girar y a repartir importantes cantidades de dinero
- Este martes, consulta si tu número tiene premio
La ilusión de los Reyes Magos invade el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, una segunda oportunidad para los que no tuvieron mucha suerte con el Gordo de Navidad. Este 6 de enero los bombos vuelven a girar y a repartir importantes cantidades de dinero.
El sorteo comienza a mediodía y, con una mecánica predeterminada, los números premiados salen en cascada. A continuación, te acercamos el vocabulario de este evento para conocer qué son las centenas y las aproximaciones.
Centenas
Las centenas son premios de 100 euros al décimo para los números que compartan centena con el primer, segundo y tercer premio. Es decir, los 99 números restantes de dicha centena.
Aproximaciones
Las aproximaciones corresponden a los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer premio, que cobrarán 1.200 euros al décimo, y al segundo, que cobrarán 610 euros al décimo.
En total, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 reparte 770 millones de euros en premios en el sorteo del 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) por el sistema de bombos múltiples entre 37.920 premios.
Origen
Con respecto a sus inicios, según Loterías y Apuestas del Estado, es difícil de determinar por la ausencia de menciones en programas, listas de números premiados o resoluciones en publicaciones oficiales.
No obstante, aseguran, sí se cuenta con referencias documentales que demuestran que, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o por la Adoración de los Reyes Magos, este sorteo ya era conocido popularmente por su nombre actual allá por 1868.
No fue hasta 1941 cuando se dotó al sorteo de personalidad y denominación propia como "el Niño" y se ha convertido en un referente de estas fechas. Un dato interesante es que empezó a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro.
Respecto a la imagen de cada papeleta, la tradición marca que la adoración de los Reyes Magos ilustre los billetes. Este año, Loterías ha sido fiel a la costumbre para elegir el cuadro del Museo del Prado que aparece en los décimos.
La obra de arte, que muchos guardan en la cartera, en un cajón, en el bolso o en los bolsillos, es La Adoración de los Reyes Magos del Maestro de la Sisla, una pintura de técnica mixta, ya que se trata de una tabla trasladada a un lienzo sin fecha precisa, en torno al año 1500.
La tela, de 214 centímetros de alto por 109 de ancho, procede del Museo de la Trinidad en cuyo inventario del año 1865 se catalogaba como "cuadro anónimo de las primitivas escuelas españolas" y tenía adjudicado el número 924, inscripción casi ilegible en el ángulo inferior izquierdo manuscrita con óleo azul.