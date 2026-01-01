Enlaces accesibilidad
Así se ha celebrado la llegada del 2026 en España

  • 15.000 personas presenciaron las campanadas en la Puerta del Sol de Madrid
  • Barcelona recibió el 2026 con un espectáculo pirotécnico, fuego, música y drones
Para todos los públicos Así comenzó el 2026 para muchos millones de españoles - Informativo 24h | Ver
Así comenzaba el 2026 en la Puerta del Sol madrileña y para millones de españoles a través de RTVE
En la Puerta del Sol de Madrid 15.000 personas contemplaban el reloj que tradicionalmente ha dado paso al comienzo de un nuevo año. El 2026 llegaba seguido de un espectáculo de luz y sonido que pudieron ver los espectadores de TVE. Las campanadas y las uvas, donde muchos pusieron sus anhelos para el 2026, fueron presentadas este año por Chenoa y Estopa.

Campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid

Campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid EFE / Daniel González

Barcelona despidió el 2025 y abrazó el 2026 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz, en la avenida de la Reina María Cristina, en Montjuic.

Barcelona recibe al 2026 con un gran espectáculo pirotécnico

Barcelona recibe al 2026 con un gran espectáculo pirotécnico REUTERS / Bruna Casas

Celebración de la llegada del 2026 en Barcelona

Celebración de la llegada del 2026 en Barcelona REUTERS / Bruna Casas

