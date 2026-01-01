Así se ha celebrado la llegada del 2026 en España

En la Puerta del Sol de Madrid 15.000 personas contemplaban el reloj que tradicionalmente ha dado paso al comienzo de un nuevo año. El 2026 llegaba seguido de un espectáculo de luz y sonido que pudieron ver los espectadores de TVE. Las campanadas y las uvas, donde muchos pusieron sus anhelos para el 2026, fueron presentadas este año por Chenoa y Estopa.

Campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid EFE / Daniel González

Barcelona despidió el 2025 y abrazó el 2026 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz, en la avenida de la Reina María Cristina, en Montjuic.

Barcelona recibe al 2026 con un gran espectáculo pirotécnico REUTERS / Bruna Casas