El mundo da la bienvenida a 2026: las mejores fotos de un Año Nuevo recibido con fuegos artificiales y deseos de paz

Con un "¡Feliz 2026!" el mundo ha comenzado a dar la bienvenida al nuevo año según el calendario gregoriano. Los primeros han sido Nueva Zelanda, Australia y otros países de Oceanía, a los que han seguido los ciudadanos de Asia. En las próximas horas la rotación de la tierra hará que celebremos la Nochevieja y el Año Nuevo en Europa, y África antes de que los fuegos artificiales rompan la oscuridad para despedir 2025 y recibir el 2026 en América.

Estas son algunas de las mejores imágenes que están dejando las celebraciones por el Año Nuevo a lo largo y ancho del mundo donde las agencias de noticias tienen reporteros gráficos trabajando.

Un turista irlandés posa antes del espectáculo de fuegos artificiales en Australia. EFE / DAN HIMBRECHTS

El 2026 comienza en Oceanía Como es tradición, centenares de miles de personas se han concentrado en la bahía de Sídney, en Australia, para recibir el nuevo año. Los tradicionales fuegos artificiales sobre el puente del Puerto de Sidney, reciben al 2026. REUTERS / HOLLIE ADAMS Es una de las fiestas de Nochevieja más populares del mundo por su pirotecnia sobre el puerto y el edificio de la Ópera, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007. Un letrero multicolor se proyecta sobre el puente de la bahía de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Australia. Rick Rycroft AP / RICK RYCROFT Aunque los primeros en recibir el año no han sido los australianos. Poco antes, y un poco más al este de ese país, Nueva Zelanda, Fiyi o Kiribati han sido los primeros archipiélagos en llegar al 1 de enero de 2026. Los espectadores iluminan con sus teléfonos móviles durante las celebraciones de Nochevieja en Sídney. EFE / DAN HIMBRECHTS En Australia, antes de recibir el 2026, miles de asistentes a la tradicional fiesta de Nochevieja en Mrs Macquarie’s Point han recordado a las víctimas del ataque terrorista de Bondi iluminando el cielo con sus teléfonos móviles durante el tributo en recuerdo de las 15 personas asesinadas hace dos semanas.