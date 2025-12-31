El mundo da la bienvenida a 2026: las mejores fotos de un Año Nuevo recibido con fuegos artificiales y deseos de paz
- Nueva Zelanda, Australia y otros países de Oceanía han sido los primeros en estrenar el nuevo año
Con un "¡Feliz 2026!" el mundo ha comenzado a dar la bienvenida al nuevo año según el calendario gregoriano. Los primeros han sido Nueva Zelanda, Australia y otros países de Oceanía, a los que han seguido los ciudadanos de Asia. En las próximas horas la rotación de la tierra hará que celebremos la Nochevieja y el Año Nuevo en Europa, y África antes de que los fuegos artificiales rompan la oscuridad para despedir 2025 y recibir el 2026 en América.
Estas son algunas de las mejores imágenes que están dejando las celebraciones por el Año Nuevo a lo largo y ancho del mundo donde las agencias de noticias tienen reporteros gráficos trabajando.
El 2026 comienza en Oceanía
Como es tradición, centenares de miles de personas se han concentrado en la bahía de Sídney, en Australia, para recibir el nuevo año.
Es una de las fiestas de Nochevieja más populares del mundo por su pirotecnia sobre el puerto y el edificio de la Ópera, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007.
Aunque los primeros en recibir el año no han sido los australianos. Poco antes, y un poco más al este de ese país, Nueva Zelanda, Fiyi o Kiribati han sido los primeros archipiélagos en llegar al 1 de enero de 2026.
En Australia, antes de recibir el 2026, miles de asistentes a la tradicional fiesta de Nochevieja en Mrs Macquarie’s Point han recordado a las víctimas del ataque terrorista de Bondi iluminando el cielo con sus teléfonos móviles durante el tributo en recuerdo de las 15 personas asesinadas hace dos semanas.
Celebraciones en Asia
Otro de los continentes que ya ha dado la bienvenida al nuevo año es Asia. Al pie de la icónica Torre de Tokio, el histórico templo budista Zōjō-ji se convirtió una vez más en el epicentro de la espiritualidad japonesa para recibir el nuevo año.
Bajo un cielo despejado y gélido, miles de ciudadanos y turistas se congregaron en las explanadas exteriores del recinto para dar la bienvenida al 2026 que comienza.
Como es tradición en el archipiélago nipón, el recinto se ha convertido en el centro de los rituales de purificación y renovación que marcan el inicio del calendario. La ceremonia principal ha estado protagonizada por el solemne sonido del Joya no Kane. En este rito, las campanas del templo repicaron 108 veces para liberar a los presentes de los deseos mundanos y los pecados del año pasado, permitiendo un comienzo espiritual limpio.
Los asistentes, que han desafiado las bajas temperaturas de la capital japonesa, han participado en el Hatsumode —la primera oración del año—, encendiendo incienso y adquiriendo amuletos de buena suerte. El contraste entre la arquitectura clásica del templo del periodo Edo y la iluminación moderna de la metrópoli ha subrayado una vez más la capacidad de Japón para armonizar sus raíces milenarias con el presente tecnológico.