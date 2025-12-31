El Año Nuevo olímpico empieza en Garmisch-Partenkirchen, la gran cita de los saltos de esquí, de vuelta en Teledeporte

Este 1 de enero, como es tradición, se disputará la competición de saltos de esquí de los Cuatro Trampolines en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), la cita obligada en el Año Nuevo para los aficionados al deporte y más en esta temporada de Juegos Olímpicos de Invierno.

A pocas semanas de Milano-Cortina 2026, este jueves la atención estará puesta un año más en la estación bávara, que acoge desde 1953 esta prueba del circuito más prestigioso de los saltos de esquí nórdico (a veces también traducido como Cuatro Colinas) y que también forma parte de la Copa del Mundo.

El líder del torneo, Domen Prevc, se presenta en el Grosse Olympiaschanze como el gran favorito después de su victoria del lunes en Oberstdorf (también en Alemania), en la primera prueba de la 74ª edición de los Cuatro Trampolines.

Prevc, que firmó su sexto triunfo de la campaña en la Copa del Mundo, hizo historia al convertirse en el primer esloveno que ganaba una de estas grandes citas navideñas, que se completan con el díptico austriaco en Innsbruck (el 4 de enero) y en Bischofshofen (el día 6).

En Oberstdorf el segundo fue el austríaco Daniel Tschofenig, que había empatado con el también esloveno Timi Zajc, que fue descalificado por llevar una equipación que se excedía en tres milímetros del largo permitido en la pierna en aplicación de los "estrictos controles" implantados esta temporada, según indicó la propia web de la organización.

Su puesto en el podio lo ocupó el alemán Felix Hoffmann, mientras que el japonés Ryoyu Kobayashi, que venía de imponerse ante Prevc en la anterior competición de la Copa del Mundo y que ha ganado tres temporadas la estatuilla del Águila Dorada que distingue al mejor en los Cuatro Trampolines.