El Año Nuevo olímpico empieza en Garmisch-Partenkirchen, la gran cita de los saltos de esquí, de vuelta en Teledeporte
- La estación bávara acoge al circuito de los Cuatro Trampolines un mes antes de los Juegos de Milano-Cortina
- Saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen, en directo este jueves a las 14.00 horas en Teledeporte y RTVE Play
Este 1 de enero, como es tradición, se disputará la competición de saltos de esquí de los Cuatro Trampolines en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), la cita obligada en el Año Nuevo para los aficionados al deporte y más en esta temporada de Juegos Olímpicos de Invierno.
A pocas semanas de Milano-Cortina 2026, este jueves la atención estará puesta un año más en la estación bávara, que acoge desde 1953 esta prueba del circuito más prestigioso de los saltos de esquí nórdico (a veces también traducido como Cuatro Colinas) y que también forma parte de la Copa del Mundo.
El líder del torneo, Domen Prevc, se presenta en el Grosse Olympiaschanze como el gran favorito después de su victoria del lunes en Oberstdorf (también en Alemania), en la primera prueba de la 74ª edición de los Cuatro Trampolines.
Prevc, que firmó su sexto triunfo de la campaña en la Copa del Mundo, hizo historia al convertirse en el primer esloveno que ganaba una de estas grandes citas navideñas, que se completan con el díptico austriaco en Innsbruck (el 4 de enero) y en Bischofshofen (el día 6).
En Oberstdorf el segundo fue el austríaco Daniel Tschofenig, que había empatado con el también esloveno Timi Zajc, que fue descalificado por llevar una equipación que se excedía en tres milímetros del largo permitido en la pierna en aplicación de los "estrictos controles" implantados esta temporada, según indicó la propia web de la organización.
Su puesto en el podio lo ocupó el alemán Felix Hoffmann, mientras que el japonés Ryoyu Kobayashi, que venía de imponerse ante Prevc en la anterior competición de la Copa del Mundo y que ha ganado tres temporadas la estatuilla del Águila Dorada que distingue al mejor en los Cuatro Trampolines.
Eliminatoria por parejas
Este jueves en Partenkirchen después de una ronda de ensayos, la competición comenzará a las 14.00 horas con la ronda eliminatoria característica de los Cuatro Trampolines. En esta fase se enfrentan el 1ª de la calificación con el 50º y último que pasó el corte de la víspera; aunque se empieza por los duelos en teoría más igualados, con el 25º contra el 26º. Los 25 ganadores y los cinco mejores perdedores ('lucky loosers') pasan a la decisiva segunda ronda, de 30, que decide el ganador de la prueba a partir de las 14.00 horas.
Por cierto, Garmisch-Partenkirchen es en esencia la misma instalación que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936.
““
Noventa años después, aquí se darán cita de nuevo los mejores saltadores del mundo a poco más de un mes para la competición olímpica en Val di Fiemme (del 7 al 16 de febrero).
Sigue los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen en directo este jueves 1 de enero a las 14.00 horas en Teledeporte y RTVE Play con la narración de Paco Grande y los comentarios de Pablo Egea.