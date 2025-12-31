El resumen de 2025 de RTVE: un emocionante y poético 'cuento navideño' narrado por grandes estrellas

Convertido ya en una tradición navideña, este miércoles 31 de diciembre se ha emitido el resumen informativo del año, dirigido por Carlos del Amor, en el que grandes nombres del cine y el deporte han vuelto a recordarnos los acontecimientos más importantes (y otros más emotivos e incluso mágicos) que han sucedido a lo largo de este 2025. Tenéis el video completo encabezando esta noticia.

"Cada año es más difícil hacerlo, porque queremos que sea como un 'cuento de navidad', que cada vez sea un regalo más grande para los espectadores", nos confiesa Carlos.

Un cuento lleno de emoción, verdad y poesía, para el que Carlos ha vuelto a contar con grandes actores como Javier Cámara y Petra Martínez, que son los narradores de esta fábula por la que desfilan Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto y la reina del atletismo, María Pérez. Sin olvidar a Richard Gere, que este año recibió el Goya Internacional.

Y como broche final de este resumen informativo, Carlos del Amor destaca que: "Fernando León de Aranoa (Barrio, Los lunes al sol, El buen Patrón) dirige la actuación de Leiva, que interpreta una canción muy especial: "El hombre pájaro", en homenaje al fallecido Robe Iniesta".

"Todos esos personajes nos brindan grandes momentos -asegura Carlos-, desde dejarnos seducir por la voz de Álvaro Morte hasta quedarnos boquiabiertos con la actuación de Alba Flores. También nos emocionamos con Juan Diego Botto, María Pérez, la campeona del mundo de marcha, nos levanta una sonrisa y Blanca Suárez nos emociona hablando de cultura y de la gente que ya no está".

"O dejar el plató a oscuras con Paco León, para hablar del apagón -añade el periodista-. Para mí y para el equipo, es una enorme responsabilidad crear estos 45 minutos de televisión, porque hay mucha tensión de mucha gente y mucha responsabilidad por parte de todos para elaborar este relato". Un resumen que nació con la intención de convertirse en un regalo a los espectadores, con una fórmula original y emotiva que mira a la actualidad desde un prisma distinto.

Richard Gere: "Ayudar es vida" Una de las estrellas indiscutibles de este resumen es el actor norteamericano Richard Gere. "Protagoniza el prólogo de este resumen y una parte en la que pone el foco en algo con lo que está bastante sensibilizado: la inmigración y la gente sin hogar -nos comenta Carlos-. Imaginaos lo que ha sido, para alguien a quien le gusta el cine desde pequeño, decir a Richard Gere: "Mira hacia aquí o haz esto". Poder dirigir al protagonista de Oficial y caballero o American gigoló". "Es un tipo encantador -continúa Carlos-. Muy educado, muy majo, muy profesional... Tiene mucho control cinematográfico en cuanto a las cámaras. Su mujer, Alejandra, también hace un cameo porque es una persona muy sensibilizada con con el sinhogarismo. Es un lujo tener a Richard Gere pero también a esos grandes actores españoles, a los más grandes de nuestro cine. De hecho, Richard Gere tiene una voz brutal pero Álvaro Morte, por ejemplo, también tiene una voz fascinante. Ha sido un placer rodar con Richard Gere. Al final, estas grandes estrellas, que llevan tanto vuelo, te lo ponen muy fácil". Richard Gere nos recuerda que este 2025 se ha cumplido el décimo aniversario de Open Arms y nos emocionará contándonos la historia de Ana: "A comienzos de este año, el día de Reyes y en medio del océano Atlántico, nació una niña. Digamos que se llamaba Ana. Su madre viajaba en una barca frágil, de apenas nueve metros de largo, con setenta personas apiñadas en la oscuridad. Ana sobrevivió, pero en 2025 miles murieron en el mar intentando encontrar una vida mejor. En esa misma isla donde Ana abrió los ojos por primera vez, otra embarcación volcó durante un rescate. Siete personas murieron. Un bebé desapareció en el agua. En 2025 Open Arms ha cumplido diez años simplemente enarbolando una bandera que dice: "Ayudar es vida". Alejandra también nos emocionará con la historia de Pepe, un hombre que se vio obligado a vivir en la calle a los 63 años y perdió toda esperanza hasta que alguien le dio un plato de comida. "Un simple gesto puede cambiar una vida entera", nos recuerda. Richard Gere y su esposa Alejandra en un momento del rodaje del resumen informativo de Carlos del Amor

Alba Flores se pregunta desde 2105: "¿Existe Gaza?" "Este año -nos cuenta Carlos del Amor-, el resumen arranca en el año 2105, en una "tienda de la memoria" del futuro en la que se venden tiempo y memoria y a la que llega Petra Martínez para intentar descubrir lo que pasó el año en que ella nació, en 2025". "Tenemos una primera protagonista que no es tan famosa pero que nos gusta mucho -añade el director y guionista-. Y que pone las cosas en su sitio, porque nos cuenta cómo lo realmente importante a veces pasa desapercibido. "Me llamo Noah, tengo 27 años y prácticamente no sé lo que es estar un día sana. Tengo siete enfermedades raras, una para cada día de la semana (...) y paso casi más tiempo en el médico que en casa. Estoy aquí para pedir más investigación y más medios para nuestros médicos y la sanidad pública", asegura la joven recordándonos la importancia de la sanidad y la investigación. "Y luego -continúa Carlos-, comenzamos con la actualidad, con las guerras, porque, desgraciadamente siguen siendo la noticia del año. Gaza ha protagonizado muchos de los telediarios de este 2025, aunque aunque ahora haya bajado el tono. Pero no debemos de olvidar. Porque no somos lo que pasó ayer, sino lo que pasó también en enero, febrero, marzo..." Petra Martínez y Javier Cámara en un momento del rodaje del resumen informativo de Carlos del Amor Alba Flores es la encargada de conducir esta primera parte internacional desde ese futuro en el que se plantea una dolorosa pregunta: "¿Existe Gaza?". Y nos emociona al recordar la historia de Jadoua y Khaled, dos niños a los que vimos huir solos hacia el sur de Gaza y que finalmente lograron encontrarse con sus padres. "Lo que intentamos -asegura Carlos-, es combinar esas noticias más importantes con otras más pequeñas, pero que nos ofrecen algo de esperanza. Esto es un resumen informativo y las noticias tienen que estar, sean malas o no. Intentamos narrarlo como un cuento, llevarlo al terreno del cine, pero un cine real". También nos recordarán otras de las imágenes internacionales del año como las de la guerra de Ucrania, la muerte del papa Francisco y la elección de su sucesor (León XIV), los aranceles, el trumpismo... sin olvidar que actualmente sigue habiendo medio centenar de conflictos bélicos en el mundo que casi nunca llegan a los informativos, como Siria, Yemen o Azerbaiyán. "Pero también hay hueco para para noticias esperanzadoras: para avances médicos, para cosas que nos dan un poco de calor, que también nos hace falta", añade Carlos. Álvaro Morte en un momento del rodaje del resumen informativo de Carlos del Amor

Luis Zahera: "Solo tenemos un planeta para vivir" Luis Zahera es el encargado de hablarnos del cambio climático y de los incendios que asolaron España el pasado verano: "Solo tenemos un planeta para vivir". También hay tiempo para la política y los numerosos juicios y escándalos como los de los casos de corrupción en el PSOE, el juicio al Fiscal general o la dimisión de Mazón. "La política ha sido ruidosa y como tal hace ruido en el en el resumen", nos comenta Carlos del Amor. Paco León es el encargado de recordarnos el apagón del 28 de abril a la luz de una vela: "En pleno día se hizo de noche (...) Buscamos refugio en las radios de pilas, las linternas y las velas". Paco León en un momento del rodaje del resumen informativo de Carlos del Amor Susi Sánchez nos recuerda tres aniversarios que han coincidido este 2005, los cincuenta años de la muerte de Franco, los cinco años de la pandemia y el primer aniversario de la DANA que arrasó Valencia en 2024. También destaca la violencia machista que sigue azotando nuestra sociedad, con más de 40 mujeres asesinadas. Y nos habla de la soledad no deseada que afecta a tantas personas mayores, al tiempo que nos recuerda la historia de los dos ancianos con alzhéimer, que salieron a pasear y se perdieron durante horas. Juan Diego Botto pone el foco en los bulos que circulan por las redes sociales y en los discursos de odio, como los 138.000 mensajes de odio (en 3 días) que convirtieron Torrepacheco (Murcia) en el epicentro de una ola de xenofobia. Sin olvidar los problemas para acceder a la vivienda, que se ha convertido en la primera preocupación para los españoles, o los peligros del uso sin control de la IA. "Puede convertir la vida en un montaje", asegura el actor. Pero no todo han sido cosas malas este 2025. Álvaro Morte nos recuerda la historia de un hombre que tiene una tienda en la que solo vende lápices o la de James Harrison ("el hombre del brazo de oro"), que ha fallecido a los 88 años, y cuya sangre sirvió para salvar a más de dos millones y medio de recién nacidos de una enfermedad rara. Sin olvidar que "Tenemos la medalla de oro en donación de órganos, más del doble que cualquier otro país de la Unión Europea". Y la campeona mundial de Marcha, María Pérez, nos recordará las noticias deportivas más destacadas de este 2025, desde los éxitos de la Selección Española de fútbol femenino hasta los triunfos de Alcaraz o Marc Márquez. Sin olvidar a Carlos Soria, que a sus 86 años se ha convertido en la persona más mayor en coronar una cumbre de más de 8000 metros". María Pérez en un momento del rodaje del resumen informativo de Carlos del Amor

De la belleza de las canciones de Rosalía a la retirada de Sabina La Cultura es otro de los grandes protagonistas del resumen y Blanca Suárez destaca el Premio Nobel de Literatura del húngaro László Krasznahorkai, "la belleza" de las canciones de Rosalía o la retirada de Joaquín Sabina. "Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", decía el cantautor ante 12.000 personas. Pero también destaca el Goya ex aequo a El 47 y La infiltrada, el éxito de la película Sirat, que se ha metido en la carrera por los Oscar, las mejores exposiciones del año o el incendio de la Mezquita de Córdoba, que nos mantuvo con el corazón en un puño. Sin olvidar a Eduardo Mendoza agradeciendo al jurado del Princesa de Asturias de las Letras que lo denominasen como "Proveedor de felicidad". Otro de los momentos más mágicos de este resumen es cuando recordamos uno de los descubrimientos más emocionantes de este 2025: "Esas imágenes inéditas de Federico García Lorca en un coche en las que se lo ve feliz", nos comenta Carlos. Aunque lo más emocionante es despedirnos de Robert Redford, Vargas Llosa, Verónica Echegui, Jane Goodall, Pepe Mujica, Juan Margallo... y tantas otras personas que han hecho nuestras vidas un poco más felices. 02.10 min Cómo se hizo el resumen de 2025 de RTVE: todas las claves