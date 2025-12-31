Cómo se hizo el resumen de 2025 de RTVE: todas las claves

El 2025 ha puesto su cartela de ‘fin’, y TVE ha emitido su tradicional resumen anual donde recoge los hitos más relevantes y emocionantes que han moldeado estos doce meses. El periodista Carlos del Amor vuelve a tomar la batuta como director y guionista de un proyecto que nació en 2019, y del que señala que lo más difícil es "ordenar las noticias". "Pero tengo mucha ayuda también ahí", confiesa al borde de la fecha de entrega, al límite, pero satisfecho: "Ha quedado muy completo este año".

Por segunda edición consecutiva, el especial continúa explorando el formato coral, en lugar de una figura interpretando el año, reuniendo así a distintas voces y miradas para construir un relato más amplio, diverso y compartido, con la participación esta vez de Richard Gere, Luis Zahera, Javier Cámara, Alba Flores, Petra Martínez, Juan Diego Botto, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Álvaro Morte, Paco León o María Pérez García.

Carlos del Amor junto a Luis Zahera RTVE.es

Robe por Leiva Hasta última hora, Del Amor y su equipo han estado introduciendo cambios, sutilezas, matices, limando su criatura para dejarla impecable. Esto no es una frase hecha. Un día antes de su emisión se estaba montando y sonorizando la actuación de Leiva en la que interpreta una versión de "El hombre pájaro" del recientemente fallecido Robe, que se había terminado de grabar a su vez un día antes (dos días antes del 31) a las 11 de la noche. ¡Vértigo de Telediario! Y con Fernando León de Aranoa en la dirección de la actuación musical para añadir más madera. Hablamos de un recuerdo muy sentido al rockero más popular en España en los últimos 30 años, que nos dejó este 10 de diciembre: "Es un homenaje a Robe. Y Leiva, que le admira mucho, preparó la versión en Buenos Aires. Es muy emotiva y bonita. Además en el videoclip se ve un pequeño homenaje, un micrófono vacío", cuenta Antonio Casado, el realizador desde 2020 de este especial. Antonio Casado, el realizador RTVE.es

Hasta última hora del último día del año ¿Se está en tensión hasta última hora por si ocurre algo importante o estáis curtidos? “Hace unos años cuando se murió Ratzinger el mismo día 31 tuvimos que hacer el añadido media hora antes de la emisión, fue una locura”, sigue Casado. Y ejemplifica que el otro día falleció Brigitte Bardot y también está. "Aquí estamos esperando a ver qué pasa en Ucrania hasta el último momento", cuenta con sorna. De hecho, una pequeña proeza fue la gestión de la actuación. Grabada en el Teatro de la Comedia con la escenografía de la obra Los bufos madrileños, ahora en cartel, había que tener la máxima discreción para que no se supiera que Leiva iba a ir allí. Igual ocurrió con el caso de Richard Gere en una sala de un hotel, que se acondicionó de manera excepcional. "Los técnicos fueron excelentes, como ambientación y escenografía, un trabajo maravilloso. Y montaje y construcción de decorados también lo quiero destacar", asevera Gisela Hernández, jefa de producción. Y, vamos, su propio director de orquesta lo ejemplificaba en el Telediario: "Yo soy la cabeza visible, pero detrás hay un equipo amplísimo de esta casa, tanto de Informativos como de Prado del Rey, que han redoblado esfuerzos para terminarlo, porque no lo hemos terminado. A las 9 seguimos sin terminarlo", explicaba la noche del 30. Y el 29 se rodó esta actuación de impacto: "Ya no me llegaban las fuerzas y llamé a Fernando León de Aranoa, amigo, y le digo: '¿Te importa dirigir el cierre musical?' Y llamé a Leiva también, y le digo: '¿Te importa interpretar el cierre musical?' Los dos dijeron también de forma muy generosa que sí. Aranoa está arriba ahora mismo en una cabina terminando de montar", desvela Del Amor pocas horas antes de la emisión del resumen.

Perro-robot Ambientado en el año 2105, en un mundo con coches volando tipo Blade Runner, el resumen comienza con la actriz Petra Martínez acudiendo a la Tienda de la memoria regentada por Javier Cámara para saber qué pasó en el año de su nacimiento, 2025. Y entonces el actor empieza a sacar trastos de un almacén, que es un sitio hermoso. ¿Dónde se rodó? Casi todo en Prado del Rey, en un plató, y en el almacén de atrezzo y decoración, que tiene "un montón de objetos y de historias ahí, yo creo de toda la historia de la televisión", cuenta Casado. "El año pasado fue íntegramente grabado en Prado del Rey y esta vez tenemos un arranque importante de postproducción digital", relata Hernández sobre este universo futurista que le planteó insospechados nuevos desafíos como productora. "Carlos a mí constantemente me proponía retos tipo ‘consígueme un perro-robot’... y acabamos con un androide", sigue. Casi un mes le llevó conseguir al can robótico, pero lo logró. Del 13 de octubre al 7 de noviembre. "Busqué en varios sitios. Y entonces conseguí el perro y salió también el robot humanoide. ¿Y si emitimos los dos? Esa es una de las sorpresas". ¿Se planteó la trama en el futuro también para hacer un examen también de las taras del pasado (nuestro presente)? "Sí, y también quería buscar un hilo argumental bonito. Que pivotara alrededor de una tienda donde pasan cosas. Y es que la tienda está tan bien ambientada, es super preciosa", comenta Del Amor. Petra Martínez en la sala de rodaje RTVE.es

A Richard Gere no se le caen los anillos La concepción del especial comienza después del verano y la grabación fue a finales de noviembre y principios de diciembre. El montaje fue a partir del puente de la Constitución y todo con el tremendo encaje de bolillos que supone cuadrar a tantas estrellas que participan altruistamente. "Es complicado, es lioso, es un puzzle, pero es muy divertido. En ese sentido, se disfruta de este programa. Es una maravilla poder mirar otra vez lo que ha pasado en el año con una mirada diferente", relata Casado. ¿Y alguna anécdota que se pueda contar sobre la grabación? Casado ofrece algunos detalles: "Todos los participantes dedican un par de horas o tres a esto. Algunos vienen con el papel ya aprendido, otros se lo aprenden en el momento. Richard Gere en principio nos daba veinte minutos o media hora, y luego se quedó un rato más y no tenía ningún problema en repetir. Y dices: 'Bueno, aquí una estrella de Hollywood y si hay que repetir, se repite hasta que salga lo más perfecto posible'". El propio Carlos del Amor cuenta las burbujeantes sensaciones que tuvo cuando dirigió a Gere: "Cuando yo le tenía delante, yo pensaba en Oficial y Caballero o Pretty Woman, que es la película más vista en televisión, y ahora le estás diciendo que mire para este lado, o un cámara le está diciendo: 'Richard, perdón'. Y qué privilegio, ¿no? Pero lo ha puesto todo muy fácil, son todos muy generosos, todos vienen de forma altruista, desinteresada y ponen su esfuerzo para sumarse a este resumen". Pero, realmente, describe Del Amor, todos los participantes han tenido su momento. "Con la que más estuvimos fue con Petra. Y este año su marido, su compañero de toda la vida, Juan Margallo, murió, y formaba parte del resumen y fue un momento muy emotivo. Y rodar con ella fue entrañable, tenía una energía que nos conquistó a todos. Pero luego Javier Cámara se hizo con el personaje en nada, parecía un dependiente de la tienda del futuro en cinco minutos. Alba Flores nos enmudeció, la voz de Álvaro Morte nos conquistó, Juan Diego Botto nos dejó embobados, Susi Sánchez y el aplomo con el que contó las noticias desgraciadas fue muy emocionante, Paco León y el apagón fue muy curioso, Blanca Suárez es la empatía personalizada, Luis Zahera hablando de los incendios... cada uno tendrá su favorito, pero todo forma un relato". Foto de equipo con su director Carlos del Amor sujetando la claqueta